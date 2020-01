Hohe Einmalbeiträge in Leben trieben 2019 die ganze Branche

29.1.2020 – Die Beitragseinnahmen der deutschen Versicherungswirtschaft seien um 6,7 Prozent auf 216 Milliarden Euro hochgeschnellt, teilte der Versicherverband heute Vormittag mit. In einem weiter herausfordernden Umfeld rechnet der GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler für 2020 mit einer Normalisierung der Zuwächse auf 1,5 bis 2,0 Prozent. Die Kernthemen lägen auf der Hand: die Bekämpfung des Klimawandels, eine tiefgreifende Reform bei Riester und eine Überprüfung der EZB-Geldpolitik.

Wohin mit dem Ersparten in Zeiten der anhaltenden Nullzinspolitik? Scheinbar dorthin, wo es überhaupt noch Rendite gibt. Das belegen die ersten Schätzungen der deutschen Versicherungswirtschaft zum gerade abgelaufenen Jahr 2019.

Die Einmalbeiträge in der Lebensversicherung wuchsen um 37,1 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro. Insgesamt kann die Branche auf ein Beitragswachstum von 6,7 Prozent auf 216,0 Milliarden Euro zurückblicken.

„Kein Grund für Euphorie“

Alles in allem sei 2019 von den Beitragseinnahmen her ein ausgesprochen zufriedenstellendes Jahr gewesen, sagte der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Mittwochvormittag vor der Presse in Berlin.

„Das ist allerdings kein Grund für Euphorie, denn das Marktumfeld bleibt wegen der niedrigen Zinsen extrem herausfordernd“, meinte Weiler auf der Jahrespressekonferenz des Spitzenverbands.

Dieses Jahr dürfte sich das Beitragswachstum auf 1,5 bis 2,0 Prozent belaufen. Dabei dürfte das Jahr 2020 nach Einschätzung von Weiler von drei großen Themenbereichen geprägt werden: der Diskussion um den Klimawandel, der Notwendigkeit einer tiefgreifenden Reform der privaten Altersversorgung und der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Lebensversicherer gaben 2019 das Tempo der Branche vor

Nach den vorläufigen Daten des GDV konnten die Lebensversicherer inklusive Pensionsfonds und Pensionskassen ihre Beitragseinnahmen um 11,3 Prozent auf 102 Milliarden Euro ausweiten. „Dieses Wachstum ist, und das gehört zu den Paradoxien unsere Zeit, auch auf das widrige Zinsumfeld zurückzuführen“, sagte Weiler laut Redetext. Die Beitragsentwicklung sei für die Branche ein klarer Vertrauensbeweis.

Weiler zufolge sollte der außergewöhnliche Zuwachs im Einmalgeschäft um 36 Prozent nicht überinterpretiert werden. Die Differenz zum Geschäft gegen laufenden Beitrag (insgesamt plus 0,2 Prozent auf 61,8 Milliarden Euro) habe eben auch buchungstechnische Gründe.

Der begriffliche Unterschied liege in der vertraglichen Pflicht des Kunden zu regelmäßiger Beitragszahlung. Viele moderne Lebensversicherungen würden aber auch eine flexible Beitragszahlung erlauben, was zu einer anderen Zuordnung führe.

Aber auch wenn man die international übliche Maßzahl für das Neugeschäft herbeizieht (Annual Premium Equivalent – Summe der laufenden Prämien und ein Zehntel der Einmalbeiträge), ergibt sich noch ein Zuwachs um 18,7 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro.

Auch Schaden und Unfallversicherer sowie PKV mit Beitragszuwächsen

In der Schaden- und Unfallversicherung habe sich im vergangenen Jahr ein Beitragszuwachs von 3,2 Prozent auf 72,9 Milliarden Euro ergeben, erklärte Weiler. Da die Leistungen nur um 1,7 Prozent auf 53,4 Milliarden Euro gestiegen seien, hätten die Schaden- und Unfallversicherer 2019 schwarze Zahlen schreiben können. Der versicherungstechnische Gewinn dürfte auf 4,7 (2018: 4,1; VersicherungsJournal 29.1.2019) Milliarden Euro angestiegen sein.

Beim Thema Klimawandel sieht sich die Branche als idealer Partner für die Energiewende. Dies liege auch im eigenen ökonomischen Interesse. „Denn bei einer Erderwärmung um durchschnittlich vier Grad wären viele Risiken nicht mehr versicherbar“, sagte Weiler.

Die privaten Krankenversicherungs-Unternehmen konnten 2019 ihre Beitragseinnahmen um 2,3 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro ausweiten. Der Bestand an Voll und Zusatzversicherungen sei im Berichtszeitraum um über 400.000 Versicherungen auf 35,2 Millionen angewachsen.