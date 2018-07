Heimpflege ist erheblich teurer geworden

30.7.2018

„Trotz höherer Leistungen aus der Pflegeversicherung müssen die rund 800.000 Bewohner von Pflegeheimen in Deutschland mehr aus der eigenen Tasche zuzahlen.“ Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) in ihrer Ausgabe vom 28. Juli.

WERBUNG

Der Eigenanteil habe sich im Bundesdurchschnitt von Mai 2017 bis Juni 2018 um gut acht Prozent auf rund 1.831 Euro erhöht. Er sei in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 2.326 Euro am höchsten und betrage in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen nur etwas mehr als 1.200 Euro. Als Hauptgrund für die Unterschiede werden die nach Bundesländern abweichenden Vorgaben für die Personalausstattung der Einrichtungen genannt. Zu Jahresbeginn hatte der Bundesdurchshcnitt noch bei 1.750 Euro gelegen (VersicherungsJournal 4.6.2018).

Zuzahlen müssen die Heimbewohner die nicht von der Gesetzlichen Pflegeversicherung gedeckten Pflegekosten. Das sind laut dem Bericht zwischen durchschnittlich 338 Euro in Thüringen und 1.150 Euro in Berlin. Dazu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie ein Anteil für die Investitionen.

Als Quelle gibt die Zeitung den Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) an, der die Daten von 11.000 der rund 13.000 vollstationären Pflegeeinrichtungen erhoben habe.