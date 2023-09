Hebammen erhalten weiterhin Versicherungsschutz

26.9.2023 – Ein von der Versicherungskammer Bayern geführtes Konsortium wird die Mitglieder des Deutschen Hebammenverbandes weitere drei Jahre versichern. Die Deckungssumme bleibt unverändert, die Beiträge für Hebammen mit Geburtshilfe steigen nach einem Jahr um fünf Prozent. Die Gruppenhaftpflicht wird über den Hevianna Versicherungsdienst angeboten.

Schwere Komplikationen bei der Geburt führen oft zu erheblichen körperlichen Schäden beim Neugeborenen. Behandlung und Pflege ziehen immer höhere Kosten nach sich.

Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) lagen die Aufwendungen 2020 inzwischen bei durchschnittlich 3,7 Millionen Euro. Im Jahr 2003 hatten sie noch 1,5 Millionen Euro betragen.

(Bild: GDV)

Angebot unterbreitet

Für die Haftpflichtversicherer gelten Hebammen als „schweres Risiko“ (VersicherungsJournal 5.5.2017). Angesichts der hohen Haftungsrisiken sind nur noch wenige Versicherer bereit, Versicherungsschutz anzubieten. Vor einigen Jahren drohte der Berufsgruppe deshalb das Aus.

Jetzt hat das bestehende Versicherungskonsortium unter Federführung der Versicherungskammer Bayern den 2017 geschlossenen Rahmenvertrag mit dem Deutschen Hebammenverband e.V. (DHV) zum zweiten Mal um weitere drei Jahre verlängert.

Damit ist für die 22.000 Hebammen, die im Verband organisiert sind, der Haftpflicht-Versicherungsschutz bis zum 1. Juli 2027 gewährleistet. Das Konsortium hatte ein entsprechendes Fortführungsangebot unterbreitet. Die Gruppenhaftpflicht wird über die Hevianna Versicherungsdienst GmbH angeboten.

Überwiegend stabile Beiträge

Nach Angaben eines Sprechers der Versicherungskammer gab es bei den Bedingungen „keine relevanten Veränderungen, nur einige Klarstellungen“. Die Deckungssumme liege unverändert bei 12,5 Millionen Euro.

Barbara Schick (Bild: VKB)

Die Jahresbeiträge würden je nach konkreter Tätigkeit der Geburtshelferinnen variieren. Zuletzt starteten Hebammen bei unter 1.000 Euro (7.12.2020). Für die meisten von ihnen können die Prämien über den gesamten Zeitraum der Verlängerung so stabil gehalten werden wie in den Vorjahren, wird berichtet.

Anpassung in Höhe von fünf Prozent

Die Beiträge für die 3.000 im DHV organisierten Hebammen mit Geburtshilfe bleiben im ersten Jahr der Verlängerung ebenfalls zunächst konstant. Danach erfolgt eine Anpassung in Höhe von fünf Prozent „im Rahmen der fortschreitenden Schadeninflation“, so der Sprecher der Versicherungskammer.

„Wie bereits in den letzten Jahren leisten wir damit einen maßgeblichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der flächendeckenden Versorgung mit Geburtshilfe sowie die Vor- und Nachsorge auch außerhalb der Ballungszentren. Wir bleiben damit auch in unsicheren Zeiten ein verlässlicher Partner an der Seite der Hebammen“, sagt Barbara Schick, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Versicherungskammer.