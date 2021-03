HDI wird Kunstversicherer, Mailo halbiert die Prämie

25.3.2021 – Die HDI-Gruppe hat ein neues Team: „art&lifestyle“. Dieses soll das neue Geschäftsfeld Kunstversicherung für alle wesentlichen Teilnehmer bearbeiten. Im Rahmen einer Kooperation mit Google Cloud und Allianz arbeitet die Münchener Rück an einer innovativen Cyberversicherung für Firmenkunden. Mailo weitet das Geschäft mit Handwerkern aus, Hepster das mit Sportgeräten. Bei der Überarbeitung ihrer Rechtsschutz-Tarife hat die Arag auch bei den Firmenkunden etwas geändert.

Die HDI-Gruppe wird Kunstversicherer. Versicherungen für Privat- und Unternehmenssammlungen, Museen und Galerien sollen über die HDI Global Specialty Underwriting Agency GmbH realisiert werden. Diese kann „führenden spezialisierten Vertriebspartnern“ Zeichnungsvollmachten delegieren. Risikoträger ist die HDI Global Specialty SE

Für den Kunstmarkt und vermögende Privatkunden

Bei den Versicherungen von Privat- und Firmensammlungen handelt es sich um eine Allgefahrendeckung für Sammlungsgegenstände jeder Art (inklusive Medienkunst) mit einer zeitnahen Dokumentation und Anpassungen.

Das Angebot für Museen umfasst die Absicherung von Museumsbeständen, (Dauer-) Leihnahmen, Referenzbibliotheken, Katalogbestände, technisches Ausstellungszubehör sowie temporäre Aufenthalte bei Restauratoren und Ähnlichem. Der Transportweg ist komplett abgesichert.

Auch dem Galeriegeschäft wird eine Allgefahrendeckung von Eigenbeständen, Kommissions-, Ansichtsware und Leihnahmen sowie die Mitversicherung von technischem Ausstellungszubehör, Kassen- und Katalogbeständen geboten. Im Schadenfall werden auch die Kosten für Aufräum-, Transport- und Lagerkosten übernommen.

Versicherungsangebot für 300 Betriebsarten des Handwerks

Die Mailo Versicherung AG hat ihr digitales Versicherungsangebot auf rund 300 Betriebsarten des Handwerks mit jeweils drei Tarifversionen ausgeweitet. Die Konzepte beinhalten die Betriebs- und die Privat-Haftpflichtversicherung sowie einen Sach-Inhaltsschutz für Waren, Inventar und Umsätze.

Besonderheiten sind beispielsweise die Absicherung bei der Beauftragung von Subunternehmern, die Garagenklausel, die Absicherung von Asbestschäden, die erweiterte Produkthaftpflicht bei Friseurbetrieben und der Schutz bei einfachem Diebstahl von Friseur- oder Werkzeugkoffern.

In „premium“ verzichtet Mailo in der Betriebshaftpflicht vollständig auf Sublimits und beim Sach-Inhaltsschutz auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit. Es gibt eine Update-Garantie sowie eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate. Die Versicherungslösungen können für Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.

50 Prozent Nachlass auf Gastronomie- und Handelstarife

Den stark von der Pandemie betroffenen Gastronomen und Einzelhändlern bietet Mailo 50 Prozent Nachlass auf alle Gastronomie- und Handelstarife im ersten Jahr. Auch bei geringeren Kundenkontakten und Umsätzen bestünden versicherungstechnische Risiken. Deshalb macht sich der Gewerbeversicherer für den Erhalt von Versicherungsschutz stark.

Die Rabattaktion ist bis zum 30. Juni 2021 befristet. Teilweise wurden die Lösungen an neue Risiken im Zuge der Pandemie angepasst. So wurde in der Gastronomiepolice die Lieferung von Speisen eingeschlossen. Umsätze aus dem Onlinehandel sind bis zu einem Umsatzanteil von 50 Prozent kostenfrei mitversichert.

Nach dem Update bietet die Absicherung gegen Betriebsschließung Schutz gegen Covid-19 und Mutationen nach GDV-Standard.

Für die Ärzte von morgen

Der Versicherungsschutz für Jungmediziner der HDI Versicherung AG umfasst eine Berufshaftpflicht mit 7,5 Millionen Euro Versicherungssumme und die „Premium“-Privathaftpflicht mit 50 Millionen Euro Versicherungssumme, dreifach maximiert für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Der Jahresbeitrag für den Kombischutz wird mit „unter zehn Euro für Studenten beziehungsweise unter 70 Euro für Ärzte in der Aus- und Weiterbildung“ angegeben.

Der Jungmediziner-Schutz ist eine Deckung für Praktikum, Facharztausbildung und Notdienste. Auch die Tätigkeit in einem Coronatest- oder Impfzentrum ist mitversichert. Für Ärzte in der Aus- und Weiterbildung besteht auch bei freiberuflichen Nebentätigkeiten Absicherung. Der Schutz umfasst bis zu 75 Dienste im Jahr, beispielsweise Praxisvertretungen oder kassenärztliche Bereitschaftsdienste, Not- und Sonntagsdienste.

Optional kann der Versicherungsschutz für Notdienste auch auf eine unbegrenzte Anzahl erweitert werden. Bei der Ausbildung im Ausland sind bis zu 60 Monate abgesichert.

Das bisherige Deckungskonzept war nur ausgewählten Vertriebspartnern vorbehalten. Die überarbeitete Variante kann durch den Einsatz der digitalen Abschlusstrecke „TAA Freie Berufe“ auch von Versicherungsmaklern und anderen Vertriebspartnern abgeschlossen werden.

Kürzere Wartezeit im Firmen-Vertrags-Rechtsschutz

Die Arag SE hat bei ihrem Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für fast alle Betriebsarten den Beantragungsprozess vereinfacht, so dass der Vermittler die Prämie direkt im Beratungsgespräch nennen kann. Neu ist eine Variante ohne Selbstbeteiligung.

Die Wartezeiten wurden halbiert. Für viele Leistungsarten gelten nur noch drei Monate. Sechs Monate Wartezeit gelten für den Arbeits-Rechtsschutz (Basis) sowie den Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (Basis).

Versicherungsangebot für Google-Cloud-Kunden

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) und die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) bieten „Cloud Protection +“ für die Kunden der Google Cloud. Verfügbar ist diese Police zunächst nur für Google-Cloud-Kunden in den USA mit einem Umsatz von 500 Millionen bis fünf Milliarden US-Dollar. Später soll sie auch Unternehmen anderer Größe und in weiteren Ländern angeboten werden.

Die Grundelemente der Lösung sind im „Risk Protection Program“ verankert, das den Riskmanager mit dem Zugang zur Cyberpolice „Cloud Protection +“ verknüpft.

Den Kunden wird „cloudspezifisches Security-Know-how“ von Google Cloud und die Risikotransfer-Expertise von Munich Re und AGCS geboten. Auf der Google Cloud können sie über das Tool „Risk Protection Program“ Risk-Manager-Berichte zum individuellen Sicherheitsstatus abrufen.

Hierdurch gewinnen sie konkrete Erkenntnisse über ihre Risikoexponierung und können ihre Risiken gezielt senken oder versichern. In letzterem Fall senden die Unternehmen den Bericht des Riskmanagers an die Versicherer, was den Antrags- und Underwritingprozess enorm vereinfacht.

Auch für gebrauchtes Sportgerät

Die Sportgeräteversicherung von Hepster, der digitalen Vertriebsplattform der Moinsure GmbH, schützt Equipments vor den finanziellen Folgen eines Schadens oder Diebstahls und deckt die Kosten einer Reparatur oder Neuanschaffung. Die Versicherung ist für Endkunden, aber auch Hersteller, Fachhändler und Anbieter aus den Bereichen Sharing, Vermietung und Verleih konzipiert.

Die Kooperationspartner können die Lösungen dank digitaler Schnittstellen in ihre eigenen Servicewelten integrieren und so ihren Kunden zugänglich machen. Der Sportgeräteschutz bietet flexible Tarife, Laufzeiten und eine weltweite Absicherung. Auch gebrauchte Sportgeräte werden versichert.