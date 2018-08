HDI startet zweifelhafte Umzugsversicherung

2.8.2018 – Der Versicherer hat gestern den Onlinevertrieb einer situativen Police gestartet. Sie begleitet junge Leute in ihr neues Zuhause. Geleistet wird bis zu 2.000 Euro für Sachschäden und 500 Euro für Haftpflichtschäden. Helfer erhalten maximal 50.000 Euro bei Invalidität. Für diese niedrigen Leistungen erscheint der Beitrag von mindestens 29,90 Euro pro Umzugstag hoch. Fraglich ist, ob der Zielgruppe mit dem Angebot wirklich geholfen ist.

Mit ihrer „Umzugsversicherung“ ist die HDI Versicherung AG gestern an den Markt gegangen. Sie umfasst Sach- Haftpflicht- und Unfall-Versicherungsschutz für private Umzüge innerhalb Deutschlands.

Geworben wird mit „starker Leistung“, „passgenau für den Umzug – wichtige Deckungen […] kombiniert“. Wie stark die Leistung tatsächlich ist, zeigt der Blick in die Versicherungs-Bedingungen (PDF, 117 KB).

Sachschäden sind bis 2.000 Euro versichert

Für Sachschäden am Hausrat besteht während des Umzugs subsidiärer Versicherungsschutz, also nur soweit nicht bereits Deckung durch eine andere Police (typischerweise Hausrat und Transport) besteht.

Geltungsbereich sind die alte und die neue Wohnung sowie der Transportweg.

Versicherte Gefahren sind einfacher Diebstahl, Diebstahl aus verschlossenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern, Vandalismus.

Entschädigt werden zudem versicherte Sachen, die durch ein sonstiges unvorhergesehenes Ereignis abhandenkommen, zerstört oder beschädigt werden.

Die Sach-Deckung ist auf 1.000 Euro pro Gegenstand und insgesamt 2.000 Euro begrenzt. Zudem gilt eine Selbstbeteiligung von 250 Euro.

Haftpflicht-Deckung inklusive Falschbetankung von Mietwagen

Auch die Haftpflicht-Komponente tritt nur subsidiär ein, soweit keine anderweitig bestehende Haftpflicht-Police leistungspflichtig ist. Abgesichert sind Mietsachschäden an Gemeinschaftsräumen in alter und neuer Immobilie, Be- und Entladen von Kfz und Kfz-Anhängern, Betankungsschäden an geliehenen Kraftfahrzeugen sowie Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der am Umzug beteiligten Personen aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Umzug. Die Deckungssumme des gesamten Haftpflicht-Schutzes beträgt 500 (fünfhundert) Euro und die Selbstbeteiligung 50 Euro.

Die Unfalldeckung gilt nur für die Helfer, nicht für den Versicherungsnehmer. Sie umfasst eine Invaliditätsleistung mit einer Grundsumme von 25.000 Euro. Bei Invaliditätsgraden über 75 Prozent wird für jedes Prozent darüber fünf Prozent der Grundsumme fällig. Somit beträgt die Höchstleistung 50.000 Euro. Invaliditätsgrade unter 20 Prozent sind nicht versichert. Eingeschlossen ist ein Todesfallschutz von 10.000 Euro.

Unzureichender Schutz

Die Behauptung, die Umzugsversicherung biete eine „starke Leistung“, wird durch die Versicherungs-Bedingungen widerlegt.

2.000 Euro Höchstleistung für Sachschäden dürften auch für Junge-Leute-Haushalte kaum mehr als einen Bruchteil des Risikos abdecken. Die Behauptung „Die Umzugsversicherung sichert eure Schätze […] ab“ klingt angesichts dieser Summengrenze gewagt.

Und 500 (fünfhundert) Euro Haftpflicht-Deckung sind angesichts der in Privathaftpflicht-Policen üblichen mindestens fünf Millionen Euro marginal.

Auch die 50.000 Euro Höchstleistung in der Unfall-Komponente, die zudem nur für die Helfer gelten, können kaum als bedarfsgerecht angesehen werden. Irreführend ist die Aussage „Invalidität (ab 20 Prozent): 25.000 Euro“, denn bei 20 Prozent Invalidität werden nur 5.000 Euro fällig.

Angesichts dieser Mini-Leistungen scheinen die aufgerufenen Beiträge vergleichsweise hoch zu sein.

Pro Tag ab 29,90 Euro

Die Kurzzeitversicherung für bis zu vier Tagen Dauer (mit Verlängerungsoption) kann nur online abgeschlossen und per Paypal Plus bezahlt werden.

Pro Umzugstag verlangt HDI 29,90 Euro Grundprämie einschließlich Versicherungsteuer. Ab dem zweiten Helfer kommt pro Person und Tag ein Euro hinzu. Maximal können 20 Helfer versichert werden. Deren Namen müssen im Versicherungsantrag angegeben werden.

Zielgruppe junge Leute

Als Zielgruppe nennt das HDI „junge Menschen, die das erste Mal umziehen wollen“. Mit Versicherungsschutz jenseits der Autoversicherung hätten sich zu diesem Zeitpunkt die wenigsten auseinandergesetzt. Das Kombinationsprodukt sichere einen Umzug kurzfristig ab und „soll gleichzeitig für diesen wichtigen Versicherungsschutz sensibilisieren“.

Die Idee dazu sei im Dezember 2017 im Insurhub Berlin (VersicherungsJournal 30.3.2017) entstanden, schreibt HDI in einer Pressemitteilung. HDI-Experte Stefan Zurth habe sich mit anderen Teilnehmern die Frage gestellt: Wie kann ich einem jungen Menschen, der sich nicht mit Versicherungen auskennt, den Schutz anbieten, den er bei einem Umzug benötigt?

Das Produkt sei mittels Design Thinking und agiler Methoden in der IT-Umsetzung entwickelt worden. „Dadurch können wir viel gezielter auf Kundenwünsche eingehen und neue innovative Produkte schnell an den Markt bringen“, nennt Vertriebsvorstand Wolfgang Hanssmann als Vorteil.

Besser wäre es, erst einmal für den wichtigen umfassenden Privathaftpflichtschutz zu sensibilisieren.

Sensibilisieren von Anfang an

HDI will mit diesem Kombinationsprodukt Umzüge kurzfristig abzusichern und „gleichzeitig für diesen wichtigen Versicherungsschutz sensibilisieren“.

Besser wäre es, erst einmal für den wichtigen umfassenden Privathaftpflichtschutz zu sensibilisieren und diesen inklusive der für Umzüge relevanten Klauseln anzubieten. Dann kommt eventuell noch eine Hausratversicherung in Betracht, eventuell mit Einschluss des Transportrisikos. Dann erledigt sich die Umzugspolice von selbst.

Schließlich sollte man mit dem von HDI genannten „jungen Menschen, der sich nicht mit Versicherungen auskennt“, auch über sein Invaliditäts- und Berufsunfähigkeits-Risiko sprechen, statt seinen Helfern eine kleine Unfalldeckung anzubieten.

Damit wäre den jungen Leuten und auch der HDI mehr geholfen. Die Kunden wären besser versichert und HDI hätte laufende Einnahmen statt Einmalbeiträge.

Internetseiten testen

HDI verweist stolz darauf, mit den aktuell angesagten Entwicklungsmethoden die neue Police in etwas mehr als einem halben Jahr an den Start gebracht zu haben.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Internetseite teilweise etwas improvisiert aussieht. So kommt man aus dem Rechner nicht auf die Startseite der Umzugsversicherung zurück. Und wenn man sich mit dem Rechner zu lange Zeit lässt, erscheint die Meldung „Your session has expired – Go to home page“. Wer darauf klickt, gelangt auf eine Seite mit Blindtext.

HDI Umzugsversicherung (Screenshot https://umzugsversicherung.instanda.com/Public/Index)

Wenn man sich nicht die Zeit nimmt, eine Internetseite ausgiebig zu testen, macht das nicht den besten Eindruck.