Hausratversicherung für Einsteiger und zur Weiterbildung

7.12.2020 – Das in zweiter Auflage erschienene Buch „Hausratversicherung“ vermittelt die theoretischen Grundlagen anhand von zahlreichen Beispielen, Übungen und Schadenfällen. Es basiert auf dem Bedingungswerk Proximus 4 und bildet damit weitestgehend den Branchenstandard ab. Das Buch eignet sich für Brancheneinsteiger. Auch wer seine Kenntnisse auffrischen oder vertiefen möchte, erhält solide, leicht zugängliche Informationen.

Grundlagenwissen aus der Praxis für die Praxis möglichst leicht zugänglich zu vermitteln, scheint dem Autorenteam Jörg E.G. Lemberg und Andreas S. Luksch gut zu gelingen. Jetzt ist auch ihr 120 Seiten umfassendes Buch „Hausratversicherung – Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle“ in zweiter Auflage erschienen.

Proximus 4 oder hauseigene Bedingungen heranziehen

Wie in ihrem kürzlich aktualisierten Werk „Wohngebäudeversicherung – Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle“, veranschaulichen zahlreiche Übungen, Schadenfälle und Beispiele die Funktionsweise. (VersicherungsJournal 18.8.2020)

Beide Bücher wurden an die Proximus-4-Bedingungen angepasst und vollständig überarbeitet. Da die Bedingungen weitestgehend mit denen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) übereinstimmen, wird somit der Branchenstandard abgebildet. Das Buch ist mit dem fiktiven Unternehmen Proximus eine passende Ergänzung und Vertiefung der Aus- und Weiterbildungsliteratur.

Wer auf seine unternehmenseigenen Bedingungen zurückgreift, wird möglicherweise neue, überraschende Erkenntnisse über die Besonderheiten der Produktgestaltung im eigenen Haus gewinnen. Inhaltliche Abweichungen feststellen oder im Buch angegebene Stellen suchen, trägt zudem zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Materie bei.

Richtige und falsche Schlüssel unterscheiden können

Rund ein Drittel des Buches umfasst Kapitel eins „Versicherte Gefahren“. Hier werden Feuer, unterteilt in sieben Unterkapitel, Einbruchdiebstahl inklusive Vandalismus und Raub, Leitungswasser sowie Naturgefahren zunächst jeweils definiert. Danach folgen zahlreiche Beispiele und Erläuterungen.

So wird beispielsweise klargestellt, dass ein Nachschlüssel ein „richtiger“ oder ein „falscher“ Schlüssel sein kann. Hat eine berechtigte Person einen Zweitschlüssel anfertigen lassen, ist es ein „richtiger“ Schlüssel. „Falsch“ ist der Schlüssel, wenn seine Anfertigung nicht von einer berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.

Beispiele: Findet ein Dieb einen „richtigen“ Schlüssel und öffnet damit die Wohnung, liegt kein Einbruchdiebstahl vor. Entwendet ein Dieb dagegen einen „richtigen“ Schlüssel, begeht also eine Straftat, ist der anschließende Einbruchdiebstahl- (ED-) Schaden versichert. Gleiches gilt, wenn Diebe mittels Wachsabdruck einen „falschen“ Schlüssel herstellen, um einzubrechen.

Einbruch oder ED: Versicherungsort und Außenversicherung

In Kapitel zwei werden „Versicherte Sachen“ in Tabellenform mit Definitionen und dem Hinweis auf die Fundstelle in den Bedingungen übersichtlich vorgestellt. Im mit 28 Seiten zweitlängsten Kapitel vier „Versicherungsort und Außenversicherung“ entwickeln die Autoren aus dem Thema „Aller Umzug ist schwer“ 18 verschiedene Sachverhalte mit Lösungen, gleichfalls in Tabellenform.

Die Problematik von Wertsachen außerhalb des Versicherungsortes wird am Beispiel eines Sommerurlaubs detailreich auf acht Seiten präsentiert. Liegt Einbruchdiebstahl vor, wenn am Strand eine Handtasche inklusive 300 Euro entwendet wird? Da der Dieb kein Hindernis überwinden musste, handelt es sich lediglich um Diebstahl. Der Schaden ist nicht gedeckt.

Was ist, wenn eine Uhr aus einer unverschlossenen Nachttischschublade im Hotel entwendet wird? Die Schublade stand zwar offen (kein Hindernis). War die Zimmertür abgeschlossen oder es gab sonstige Hindernisse zu überwinden, dann liegt ED vor und für die Uhr besteht Versicherungsschutz.

Für Berufseinsteiger, zum Auffrischen und zur Weiterbildung

In den restlichen sechs Kapiteln – von der Versicherungssumme bis hin zum Wertermittlungsbogen – wird das Hausrat-Basiswissen praxisgerecht und, wo immer möglich, mit alltäglichen Beispielen komplettiert.

Dadurch eignet sich das Buch für Einsteiger in die Versicherungswirtschaft. Auch wer seine Kenntnisse rund um die Hausratversicherung auffrischen oder vertiefen möchte, erhält solide, leicht zugängliche Informationen auf dem neuesten juristischen Stand. Darüber hinaus können die Beispiele in Beratungsgesprächen Sachverhalte sehr gut illustrieren.

Lesetipp

Lemberg, Jörg E. G./Luksch, Andreas S.: „Hausratversicherung – Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle“, ISBN 978-3-96329-324-5, 85 Seiten, zweite komplett überarbeitete Auflage, Karlsruhe 2020.

Das Buch kostet 24,90 Euro. Es kann unter anderem direkt beim Verlag Versicherungswirtschaft zuzüglich Versandkosten unter diesem Link bezogen werden.