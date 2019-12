Harte Zeiten für D&O-Versicherer

5.12.2019

Eine aktuelle Studie der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) analysiert das Geschäftsfeld der Managerhaftpflicht-Versicherung (D&O-Versicherung). Der Versicherer geht von diversen Herausforderungen aus, die 2020 und darüber hinaus Auswirkungen auf diese Sparte haben werden.

Nach eigenen Angaben sind bei dem Industrieversicherer der Allianz die Schadenmeldungen in der Managerhaftpflicht in Deutschland von 2014 bis 2018 um 47 Prozent gestiegen. „Obwohl der weltweite Markt für D&O-Versicherung ein jährliches Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, steht die Profitabilität der Branche in den letzten Jahren aufgrund des starken Wettbewerbs, großer Klageneigung sowie der zunehmenden Schadenshäufigkeit auf dem Prüfstand“, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung.

Laut aktuellen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) standen 2018 einem Prämienvolumen von 247 Millionen Euro Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle von 252 Millionen Euro gegenüber. Die Leistungen fielen um ein Viertel höher aus als 2017 (VersicherungsJournal 8.10.2019).

Das zeigt Wirkung: In ihrem „Marktreport 2019“ geht die Aon Risk Solutions Deutschland von Beitragserhöhungen für D&O-Versicherungen aus (6.9.2019). „Für ausgewählte deutsche Risiken finden intensive Verlängerungs-Verhandlungen statt, bei denen Versicherer versuchen, ihre Beteiligung zu sanieren. In der Folge zeichnen sie ihre Kapazitäten teils massiv zurück und fordern Prämienerhöhungen“, so der Aon-Report.