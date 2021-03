Hannoversche nähert sich im BU-Markt dem Menschen

16.3.2021 – Seit Dezember vergangenen Jahres kann die Berufsunfähigkeits-Versicherung der Hannoverschen auch über Makler vermittelt werden. Der Lebensversicherer setzt damit nicht nur auf den digitalen, sondern auch auf den menschlichen Faktor, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel. Er sieht in dem Produkt, das in vier Versionen angeboten wird, eine Alternative auf gehobenem Marktniveau. Einiges, was Vermittlern wichtig ist, könnte aber noch besser berücksichtigt werden.

Als die Hamburger Indierock-Band Tocotronic 1995 das Album „Digital ist besser“ herausbrachte, stand das Schlagwort „digital“ auch für die Verheißung einer besseren Welt, die die 2000er Jahre bringen sollten. Mittlerweile hat alles digital zu sein.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Bei komplexen Themen wie der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung bringt das seine Probleme mit sich. Und trotzdem will der ganze Markt unbedingt digitaler werden, um hier die Schnittstelle zum Kunden zu besetzen.

Annäherung an den Menschen

Der ganze Markt? Nein! Es gibt auch Versicherer, die unerwartet auf klassische Wege setzen.

Die Hannoversche Lebensversicherung AG ist Vermittlern bei der BU-Versicherung eigentlich eher als das Produkt-Gegenangebot bekannt, das der Kunde direkt im Internet berechnet hat. Die Hannoversche ist damit schon digital.

Aber jetzt hat das Unternehmen vermutlich erkannt, dass auch Versicherungsvermittler eine Schnittstelle zum Kunden besetzen. Nämlich die analoge, menschliche. Und während der Markt sich immer mehr an der Maschine orientiert, nähert sich die Hannoversche Lebensversicherung im BU-Markt dem Menschen.

BU-Versicherung mit vier Versionen

Man darf gespannt sein, wie unvoreingenommen die Vermittler hier der ehemaligen Konkurrenz gegenüberstehen. Ein erster Schritt (bei mir) ist, sich möglichst unvoreingenommen den Versicherungs-Bedingungen zu widmen.

Die BU-Versicherung wird angeboten in den Versionen „Basis“, „Plus“, „Comfort“ und „Exklusiv“. „Basis“ ist hier keine billige Variante, es ist wortwörtlich die Basis der anderen Tarife. Bei „Plus“ ist eine sogenannte Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel dabei, die 18 Monate leisten würde und die unabhängig einer zeitgleichen Beantragung der BU leistet.

Zwar ist der Versicherer berechtigt, eine Prüfung durchzuführen, aber beide Leistungen werden unabhängig geprüft und bewilligt. Und tatsächlich ist es ja auch sinnvoll, so schnell es geht, die Leistung wegen BU zu beantragen, um so in ein unbefristetes Anerkenntnis zu kommen.

Sofortleistung und Anwartschaft

Die „Comfort“-Variante leistet eine Sofortleistung von sechs Monatsrenten bei Eintritt einer ernsthaften Krankheit.

Die „Exklusiv“-Variante enthält alle Bausteine und zusätzlich eine Anwartschaft auf eine Risiko-Lebensversicherung, die bei Geburt oder Adoption eines Kindes gezogen werden darf. Sie darf das Zehnfache der Jahresrente betragen und 200.000 Euro nicht übersteigen. Außerdem werden Risiken wie das Rauchverhalten, der BMI oder ein neuer Beruf abgefragt. Somit ist die Anwartschaft nicht immer nützlich.

Der freie Vermittler findet ähnliche Aktionen auch bei den Mitbewerbern. Ein kompletter Verzicht auf die Risikoprüfung und eine Erweiterung der Ereignisse würden den Baustein gegenüber dem Markt deutlich aufwerten. Die Hannoversche hat hier bereits grundsätzliche Bereitschaft signalisiert.

Individuelle Staffelregelung

Die eigentlichen Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) sind immer wieder um Ehrlichkeit in ihren Aussagen bemüht. So heißt es bereits einleitend, dass die BU-Versicherung „Schutz gegen die wirtschaftlichen Folgen“ (§ 1) einer BU bietet. Das ist einerseits selbstverständlich; aber es gibt andererseits genügend andere Beispiele, die suggerieren, dass das Leben dank einer Versicherung normal weitergehen würde.

Alle Tarife können auch mit einer individuellen Staffelregelung vereinbart werden. Der Marktstandard liegt ja bei 100 Prozent Leistung bei 50 Prozent Berufsunfähigkeit. Bei bestimmten Zielgruppen, die einige Kollegen beraten, könnte es aber wohl sinnvoll sein, eine andere Staffel zu vereinbaren.

Der Nachteil jeder abweichenden Staffelregel ist aber, dass die Beweislast für jede neue Stufe wieder auf den Kunden fällt. Aber es schadet nichts, die Möglichkeit für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel unter Selbstständigen, zu haben.

Verschiedene Hilfsleistungen

Alle Tarife leisten eine Wiedereingliederungs-, eine Reha-, eine Sofort- und eine Umorganisationshilfe. Dauert der Leistungsfall mehr als drei Jahre und fällt die BU mindestens zwölf Monate vor Vertragsende weg, erhält der Kunde vier Monatsrenten oder maximal 8.000 Euro. Mit der Rehahilfe beteiligt sich der Versicherer an erfolgsversprechenden Maßnahmen bis zu 2.000 Euro.

Die Soforthilfe leistet bei einem Unfall sofort drei Monatsrenten und die Umorganisationshilfe unterstützt Selbstständige mit sechs Monatsrenten oder maximal 12.000 Euro bei der Neuaufstellung. In meinen Augen wäre es hier nur notwendig, die Kosten bis zu sechs Monatsrenten zu übernehmen, anstatt pauschal die sechs Monatsrenten. Aber die Hannoversche zeigt, dass es ihr darum geht, dem Kunden zu helfen.

Des Weiteren gibt es einen Familienrabatt, der auch während der Laufzeit gezogen werden kann. Zudem wird eine Verlängerungsoption geboten, die bei einer Erhöhung der gesetzlichen Regelaltersgrenze der DRV gezogen werden kann.

Hannoversche bezuschusst Überprüfung durch Verbraucherschutz

Ein weiterer Pluspunkt ist der Verzicht auf eine Risikoprüfung bei den Nachversicherungs-Garantien. Es wird also nicht nur auf die Prüfung des Gesundheitszustandes verzichtet, wie immer noch bei den meisten Wettbewerbern. Ereignisunabhängig kann die Nachversicherungs-Garantie alle fünf Jahre gezogen werden.

Die Nachversicherung ist auf 42.000 Euro Jahresrente oder 100 Prozent der Rente bei Vertragsabschluss begrenzt. Das kann mal mehr als die marktübliche 2.500-Euro-Grenze sein und auch mal weniger.

Auch positiv ist zu werten, dass der Kunde eine gesundheitliche Verbesserung im Leistungsfall nicht melden muss. Absolutes Highlight ist aber, dass die Hannoversche bei Ablehnung im Leistungsfall eine Überprüfung über den Verbraucherschutz mit 500 Euro bezuschussen würde. Das ist im Sinne der Transparenz wirklich zu begrüßen und sollte Nachahmer finden.

Dynamik und rückwirkende Ansprüche

Zu kritisieren ist, dass die Beitragsdynamik nur mit drei Prozent und die Leistungsdynamik nur mit zwei Prozent zu vereinbaren sind. Hier braucht der Vermittlermarkt mehr Auswahl, da es einige gleichberechtigte Auffassungen zu deren Ausgestaltung am Markt gibt.

Im Moment verjähren die rückwirkenden Ansprüche nach drei Jahren. Wer später einen Leistungsfall meldet, bekommt nur die zukünftigen BU-Renten. Nun mag der gewitzte Leser meinen, man könne den Leistungsfall dann einfach erst später ansetzen, so dass wenigstens drei Jahre rückwirkend geleistet wird; aber jede Frist, egal wie lang, fällt negativ auf und ist am Markt eher unüblich.

Bei einem Telefonat mit dem Versicherer wurde mir bereits versichert, dass diese Klausel zukünftig gestrichen wird und einfach aus der gesetzlichen Vorgabe übernommen wurde.

Alternative auf gehobenen Marktniveau

Unterm Strich ist die Berufsunfähigkeits-Versicherung der Hannoverschen durchaus eine Alternative auf gehobenem Marktniveau. In wenigen Ausnahmen muss der Direktversicherer noch lernen, was es im Wettbewerb braucht und auch was einem Vermittler wichtig ist, unabhängig davon, wie relevant es vielleicht sein mag.

Wenn der Service mithalten kann und die Erfahrung mit digitalen Prozessen reibungslos in die Makler-Welt übertragen wird, dann werden sicherlich auch voreingenommene Vermittler bald ihre Vorbehalte verlieren.

Der 30-Jährige Bürokaufmann zahlt bei zwei Prozent Leistungsdynamik und 1.000 Euro Rente bis zum 67. Lebensjahr 50,32 Euro (67,09 Euro brutto). Der Mechatroniker zahlt 82,33 Euro (109,77 Euro brutto).