Handelsblatt kürt die besten Risikoleben-Tarife

16.8.2024 – In ihrer Online-Ausgabe hat die Redaktion in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg ein Ranking von Risikoleben-Produkten erstellt. Elf der 29 untersuchten Angebote erhielten ein „sehr gut“. Als Testsieger gehen Offerten von Baloise, Signal Iduna, Ideal und Allianz vom Platz.

Das Handelsblatt hat auf seiner Internetseite einen Vergleich von Risikolebensversicherungen veröffentlicht. Für die Auswertung wurden 29 Tarife von 29 Anbietern herangezogen. Auswahlkriterien wurden nicht genannt.

Die Auswertung basiert auf Daten der Franke und Bornberg GmbH (FuB) für das Beispiel einer verheirateten 30-jährigen, nichtrauchenden Musterperson mit zwei Kindern (fünf und acht Jahre). Sie hat Abitur und ist als Bankkaufmann/-frau tätig. Die Versicherungssumme für einen Einzelvertrag mit Beitragsverrechnung wird mit 100.000 angegeben.

So wurde bewertet

Zur Bewertungsmethodik wird mitgeteilt: „Die Qualität der Police macht 70 Prozent der Bewertung aus. Zu 15 Prozent geht die Nettoprämie, also die tatsächlich zu zahlende Prämie, ein. Die Bruttoprämie gibt die maximal mögliche Prämie an, wenn die Überschüsse entfallen. Ihr Anteil an der Gesamtbewertung liegt ebenfalls bei 15 Prozent.“

Die Daten wurden nach einem nicht offengelegten Verfahren in Punkte umgerechnet. Maximal waren 100 Zähler zu erreichen, ab 90 Punkten wurde die Note „sehr gut“ vergeben.

Neben den Netto- und Bruttobeiträgen wird in dem Artikel auch das Produktrating von FuB aufgelistet. Was die Kunden für das Geld bei den einzelnen Anbietern konkret erhalten und wie sich die Tarife unterscheiden, ist dem Text nicht zu entnehmen.

Elf Angebote mit „sehr gut“

Insgesamt erhielten elf Produkte ein „sehr gut“. Zehn Offerten kamen dabei auf mindestens 90 Punkte. Testsieger mit der Maximalpunktzahl von 100 wurden:

Hauchdünn dahinter folgt mit 99 Zählern die Dialog Lebensversicherungs-AG mit „RLV RISK-vario“. Den sechsten Platz teilen sich mit jeweils 97 Punkten die Cosmos Lebensversicherungs-AG („RLV Comfort Schutz“), die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; „RLV Comfort Tarif R1“), die Dortmunder Lebensversicherung AG („RLV RÜCKHALT Partner“) und die Europa Lebensversicherung AG („RLV Premium Tarif-E-RLP“).

Aus der Artikel-Tabelle geht weiter hervor, dass die vier Spitzenreiter mit „FFF+“ jeweils die Höchstnote im Rating von Franke und Bornberg erzielten. Dies gilt auch für fast alle anderen „sehr guten“ Testkandidaten.

Große Preisunterschiede

Die jährliche Nettoprämie der vier Testsieger liegt in einer Spannbreite zwischen 75,94 Euro für den oben genannten Baloise-Tarif und 83,74 Euro für das Produkt der Allianz. Am günstigsten ist das Cosmos-Angebot mit 74,68 Euro.

Die Bruttobeiträge der vier Produkte mit der Maximalpunktzahl liegen zwischen 108,49 Euro (Baloise) und 139,57 Euro (Allianz). Der niedrigste Bruttobeitrag für ein „sehr gutes“ Angebot wird mit 88,60 Euro für „Dela aktiv Leben plus RLV“ (Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland) angegeben. Letztgenannte Offerte schnitt im FuB-Rating mit „FFF“ ab.

Weitere Untersuchungen in Risikoleben

Auch weitere Analysehäuser haben sich mit diesem Versicherungszweig beschäftigt. So haben erst kürzlich etwa die Wirtschaftswoche und die Morgen & Morgen GmbH die Risikoleben-Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gekürt (18.7.2024).

Im März hat Franke und Bornberg die aktualisierte Auflage ihres „Produktratings Risiko-Lebensversicherung“ publiziert (14.3.2024). Im Dezember veröffentlichte die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH ein Update ihrer Analyse „Marktstandards in der Risikolebensversicherung“ (6.12.2023).