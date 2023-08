Handelsblatt kürt die besten Risiko-Lebensversicherungen

30.8.2023 – In ihrer Online-Ausgabe hat die Redaktion in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg ein Ranking von Risikoleben-Produkten erstellt. 15 der 30 untersuchten Angebote erhielten ein „sehr gut“. Als Testsieger gehen die Baloise und die Signal Iduna vom Platz.

Das Handelsblatt hat auf seiner Internetseite einen aktuellen Vergleich von Risiko-Lebensversicherungen veröffentlicht. Für die Auswertung wurden 30 Tarife von 30 Anbietern herangezogen. Auswahlkriterien nannte die Wirtschaftszeitung nicht.

Zur Bewertung

Die Auswertung basiert auf Daten der Franke und Bornberg GmbH (FuB). Der Musterkunde im Alter von 30 Jahren hat zwei Kinder, ist verheiratet und raucht nicht. Die Versicherungssumme liegt bei 100.000 Euro. Weitere Details zum Musterfall erfährt der Leser nicht.

Zur Methodik schreibt die Redaktion: „Die Qualität der Policen macht 70 Prozent der Bewertung aus. Zu 15 Prozent geht die Nettoprämie, also die tatsächlich zu zahlende Prämie, ein. Die Bruttoprämie gibt die maximal mögliche Prämie an, wenn Überschüsse entfallen. Ihr Anteil an der Gesamtbewertung liegt ebenfalls bei 15 Prozent.“

Die Daten werden nach einem nicht offen gelegten Verfahren in Punkte umgerechnet. Maximal erhielten die Tarife 100 Zähler, ab 85 Punkten bekamen die Produkte die Note „sehr gut“.

Neben den Netto- und Bruttobeiträgen wird in dem Artikel auch das Produktrating von FuB aufgelistet. Was die Kunden für das Geld bei den einzelnen Anbietern konkret erhalten und wie sich die Tarife unterscheiden, ist dem Text nicht zu entnehmen.

Zwei Testsieger: Baloise und Signal Iduna

Insgesamt erhielten 15 Produkte ein „sehr gut“. Elf Offerten kamen dabei auf mindestens 90 Punkte. Testsieger mit der Gesamtwertung von 100 Punkten können sich diesmal zwei Gesellschaften nennen:

Die Prämien der mit „sehr gut“ ausgezeichneten Policen liegen zwischen 74,68 Euro und 137,14 Euro. Vor zwei Jahren konnten 14 Produktgeber überzeugen. Testsieger waren damals die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Delta Direkt Lebensversicherung AG München (VersicherungsJournal 27.8.2021).

Weitere Tarife mit der Bestnote

Diese weiteren 13 Gesellschaften erhielten für ihre jeweiligen Tarife ebenfalls eine „sehr gute“ Bewertung:

Weitere Untersuchungen zur Risiko-Lebensversicherung

Erst im März legte Franke und Bornberg eine aktualisierte Fassung des „Produktratings Risiko-Lebensversicherung“ vor (16.3.2023). Im Vergleich zur Premierenauflage (14.12.2020) haben die Analysten einige Änderungen an den Ratingkriterien vorgenommen.

So wurden einige Aspekte neu in den Bewertungskatalog aufgenommen. Hierzu gehören die Punkte „Leistung bei Tod im Ausland“, „Leistung bei Unfalltod“ und „Sofortleistung“.

Mit den Leistungen der Tarife und der Solidität der Anbieter haben sich auch andere Analysten näher befasst. So hat etwa die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) Ende des vergangenen Jahres die aktuelle Auflage ihres „Produktratings Risiko-Lebensversicherung“ veröffentlicht (23.12.2022).

Die Morgen & Morgen GmbH präsentierte im vergangenen September ein Bedingungsrating. Dieses bestand aus 19 unterschiedlich gewichteten Leistungsfragen. Von den 156 Testkandidaten erhielten 115 die Höchstnote fünf Sterne (28.9.2022).