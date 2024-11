Handelsblatt: Die Krankenkassen mit der höchsten Finanzkraft

1.11.2024 – Die Wirtschaftszeitung hat ihr aktuelles GKV-Finanzkraft-Ranking veröffentlicht. Von den 46 Testkandidaten schnitten nur die Audi BKK, die BKK Faber-Castell & Partner und die HKK mit der Höchstnote „exzellent“ ab. Bewertet wurden in unterschiedlicher Gewichtung die Segmente Vermögen, Liquidität, Verwaltungskosten, GuV, Finanztransparenz, Beitragsstabilität und Mitgliederentwicklung.

Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH hat auch in diesem wieder für das Handelsblatt die Finanzkraft der Krankenkassen untersucht. Dabei wurden sieben Aspekte bewertet, die in unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtnote eingingen. Die Kriterien waren:

das Vermögen (30 Prozent),

die Liquidität (20 Prozent),

der Deckungsbeitrag der Verwaltungskosten und der Deckungsbeitrag der Verwaltungskosten je Versicherten (15 Prozent),

die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV; zehn Prozent),

die Finanztransparenz (zehn Prozent),

die Beitragsstabilität (zehn Prozent) und

die Mitgliederentwicklung (fünf Prozent).

Für die einzelnen Bewertungsparameter wurden Punkte (jeweils maximal 100) vergeben, die zu Teilnoten und diese schließlich zur Gesamtnote aggregiert wurden. In einem letzten Schritt wurden die Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“ überführt.

Drei Krankenkassen mit der Höchstnote

Insgesamt haben 46 der 73 angeschriebenen Körperschaften den DFSI-Fragenbogen beantwortet. Die Höchstnote „exzellent“, die ab 90 Zählern vergeben wird, erreichten drei Teilnehmer. Am besten schnitt die Handelskrankenkasse (HKK) mit 94,1 Punkten ab. Die Audi BKK kam auf 93,2 Zähler, die BKK Faber-Castell & Partner auf 91,3 Punkte. Letztere steht damit an der Spitze der separat ausgewiesenen Rangliste der regional geöffneten Krankenkassen.

Dabei schaffte die HKK in vier Teilbereichen die Höchstpunktzahl. In Sachen Beitragsstabilität fehlte mit 99,4 nicht viel zur Maximalausbeute. Beim Vermögen sprangen 92,8 Zähler heraus, im Kriterium „GuV“ nur 63,2 Punkte.

Die Audi BKK konnte nur in Sachen Liquidität und bei den Verwaltungskosten vollends überzeugen. Am schlechtesten schnitt sie bei der Finanztransparenz (72,7 Zähler) und bei der Mitgliederentwicklung (64,5 Punkte) ab.

Die BKK Faber-Castell & Partner erzielte die Höchstpunktzahl in den Segmenten Liquidität, Vermögen und Mitgliederentwicklung. Ihre schlechteste Teilbewertung waren 37,3 Zähler im Kriterium „GuV“.

14 Mal „sehr gut“ im GKV-Rating des Handelsblatt

Dahinter folgen in der Gesamtwertung 14 Akteure mit einem „sehr gut“. Dabei schrammten die regional geöffnete BKK Public (89,1 Zähler) sowie die beiden bundesweit geöffneten Anbieter Techniker Krankenkasse (88,5 Punkte) und WMF Betriebskrankenkasse (88,4 Zähler) nur knapp an der Bestnote vorbei.

23 Testkandidaten erhielten ein „gut“, während es für sechs Marktteilnehmer nur zu einem „befriedigend“ reichte. Zur Gruppe Letzterer gehören die beiden regional geöffneten Bergische Krankenkasse und die Securvita BKK. Gleiches gilt auch für die bundesweit geöffneten Viactiv Krankenkasse, Pronova BKK, kaufmännische Krankenkasse – KKH und IKK Classic.

Warum der Blick auf die Finanzkraft der Krankenkassen lohnt

Laut DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke kann die Finanzkraft der Kassen einen Hinweis darauf geben, wie stark die Zusatzbeiträge angepasst werden müssen. „Denn je stabiler die Krankenkassen schon heute aufgestellt sind, desto stabiler dürften auch die Zusatzbeiträge bleiben. Oder zumindest nur in einem moderaten Rahmen steigen“, so der Manager.

Die Finanzkraft gebe darüber hinaus auch Aufschluss darüber, „ob die Krankenkasse mit ihrem aktuellen Zusatzangebot so gut wirtschaftet, dass dieses auch in den nächsten Jahren noch Bestand hat.“

So seien etwa die drei „exzellenten“ Körperschaften mit Gesamtbeitragssätzen zwischen 15,58 und 15,7 Prozent günstiger als viele der Wettbewerber. Der Durchschnitt wird in dem Handelsblatt-Onlineartikel mit 16,4 Prozent angegeben.

Teuerste Krankenkasse ist die BKK Gildemeister Seidensticker, die den Zusatzbeitrag zum 1. November auf 3,6 Prozent erhöht hat. Der Gesamtbeitragssatz beträgt 18,0 Prozent. Sie löste damit die KKH ab, die den Zusatzbeitrag unterjährig auf 3,28 Prozent (gesamt: 17,88 Prozent) erhöht hatte (VersicherungsJournal 8.8.2024).