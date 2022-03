Handelsblatt: Die besten Reiseversicherungen 2022

18.3.2022 – Das DFSI hat für die Wirtschaftszeitung elf Reiserücktrittspolicen für vier Musterfälle mit und ohne Selbstbehalt unter die Lupe genommen. In der Gesamtwertung schneidet die Ergo am besten ab. Bei den Angeboten für Reiserücktritt und Reiseabbruch geht mit und ohne SB der LVM als Sieger vom Platz.

Das DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH untersucht im Auftrag des Handelsblatts elf Reise-Versicherungen für verschiedene Musterkunden. Wie bekannt, sichern die Policen ausschließlich individuelle Risiken ab. Kein Versicherungsschutz besteht im Fall von Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen oder inneren Unruhen.

Angaben zur Untersuchung und Bewertung

Ausgangspunkt für die vorliegende Auswertung sind unterschiedliche Musterfälle (Alleinreisende 35 Jahre, Paare, Familien mit Kind, allein reisende Senioren) für Jahrespolicen. Dazu wurden neun grundsätzliche Merkmale wie die maximale Reisedauer abgefragt. Anhand von 31 Kriterien hat das DFSI die Leistungen für Reiserücktritt, Reiseabbruch und Reisegepäck bewertet.

Zu diesen Kriterien gehören, welche Voraussetzungen für den Rücktritt oder den Abbruch einer Reise anerkannt werden (beispielsweise Erkrankung oder der Verlust des Arbeitsplatzes). Die Tester ermittelten, ob und in welcher Höhe eine Selbstbeteiligung (SB) fällig ist, wie hoch die Erstattungen für Stornierung oder für die Umbuchung einer Reise sind.

In die Bewertung floss ein, ob und in welcher Höhe Kosten für eine vorzeitige Rückreise übernommen werden oder welche Gepäckstücke im Falle des Verschwindens versichert sind.

Diese aufgezählten Kriterien machen 70 Prozent der Bewertung aus, die Jahresprämie geht zu 30 Prozent in die Gesamtnote ein. Bei einer allein reisenden Person gingen die Tester von einem Reisepreis in Höhe von 1.500 und 3.500 Euro aus, bei der Familie waren es 3.500 und 5.000 Euro.

Spezielle Covid-19-Klauseln

Die Coronapandemie habe den Reisemarkt durcheinandergewirbelt, schreibt das Handelsblatt. Als am 11. März 2020 Corona von der Weltgesundheits-Organisation zur Pandemie erklärt wurde, bestand kein Versicherungsschutz mehr bei Reiserücktritts-Versicherungen.

Darauf hätten die Versicherungen reagiert und spezielle Covid-19-Reiseschutzmodule entwickelt. Die Nachfrage sei stark gestiegen, so die Wirtschaftszeitung.

Ein Beispiel: Bei der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG sind Coronainfektionen zwar grundsätzlich mitversichert, aber nur, „sofern konkrete Krankheitssymptome auftreten, die dem Reiseantritt entgegenstehen. Wenn also die Beschwerden die versicherte Person so stark beeinträchtigen, dass eine Reise unzumutbar wäre“, zitiert das Handelsblatt die Gesellschaft.

Ein positiver Test ohne Symptome ist dementsprechend kein Grund für einen Reiserücktritt.

Die Stiftung Warentest hat Ende 2021 Kombinationen von Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherungen geprüft. Nur ein Versicherer bietet laut Finanztest mit Blick auf die Covid-19-Pandemie ein Rundum-Sorglos-Paket: die Hansemerkur Reiseversicherung AG (15.12.2021).

Tarife für Alleinreisende von 35 Jahren

Zu den Ergebnissen des DFSI für das Handelsblatt: Für eine Alleinreisende im Alter von 35 Jahren kostet die Reiserücktritts-Versicherung mit Selbstbeteiligung zwischen 59,88 Euro (Wert der Reise 1.500 Euro) bei der BD24 Berlin Direkt Versicherung AG und 145,80 Euro bei der ADAC Versicherung AG (3.500 Euro).

Die Note „sehr gut“ bekam die Ergo Reiseversicherung AG für ihren Tarif „Nexible“. Die Jahresprämie beträgt 84 beziehungsweise 107 Euro. Bei den Tarifen ohne Selbstbeteiligung holten die Düsseldorfer sogar ein „exzellent“. Hier kostet das Angebot 110 und 145 Euro für den teuren Urlaub.

Als beste Gesellschaft für Reiserücktritt und Reiseabbruch zeichnete das DFSI mit und ohne Selbstbeteiligung den LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G. aus. Das Unternehmen erhielt für seinen Tarif „LVM Reiserücktritts-Versicherung Jahresversicherung mit oder ohne SB“ jeweils die Bewertung „exzellent“.

Policen für Paare

Beim Angebot für Paare schnitt der Ergo-Tarif „Nexible“ in der Gesamtwertung am besten ab. Die Angebote kosten mit SB 113 und 140 Euro im Jahr. Die zweitbeste Bewertung erhielt die „ADAC Reiserücktritts-Versicherung Premium mit SB“ für 128,60 und 204 Euro.

Bei den Offerten ohne SB bekamen die Ergo und die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) jeweils ein „exzellent“. Der LTA-Tarif „All in One-Jahresversicherung“ kostet für die Reise im Wert von 1.500 und 3.500 Euro jeweils 175 Euro im Jahr. Die Ergo berechnet 145 und 179 Euro.

Bei den Angeboten für Reiserücktritt und Reiseabbruch geht mit und ohne SB der LVM als Sieger vom Platz. Bei den Offerten ohne SB bekam auch die Travelprotect GmbH für ihren Tarif „Jahresversicherung oSB“ eine „exzellente“ Bewertung.

Angebote für allein reisende Senioren

In der Gesamtbewertung der Angebote mit SB gab es in der Auswertung keinen Testsieger. Fünf Tarife erhielten lediglich ein „gut“. Bei den Offerten ohne SB erhielten drei Versicherer ein „sehr gut“: LTA für „All in One-Jahresversicherung“ (Jahresprämie 219 Euro), die Barmenia für „Travel+“ (116,16 und 258,96 Euro) und die Ergo (177 und 250 Euro).

Bei den Angeboten für Reiserücktritt und Reiseabbruch mit und ohne SB erhielt der LVM wieder die Note „exzellent“, wie auch die Reiseversicherung der Würzburger Versicherungs-AG „Travelsecure mit Reisekarte4you Basis mit und ohne SB“. Ohne SB konnten sich außerdem die Travelprotect und die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG mit der besten Bewertung vom Wettbewerb absetzen.

Absicherung für Familien mit einem Kind

In der Gesamtwertung mit SB schnitt die Ergo mit ihrem Angebot für eine Familie mit einem Kind am besten ab. Der Tarif kostet je nach Reisewert 140 und 196 Euro, gefolgt vom ADAC (128,60 und 229,30 Euro). Beide Versicherer erhielten die Note „sehr gut“. Bei den Angeboten ohne SB konnte nur LTA (175 Euro) punkten.

Die besten Versicherungen für Reiserücktritt, Reiseabbruch bietet auch für diesen Musterfall mit und ohne SB der LVM, ohne SB erhielt auch Travelprotect eine „exzellente“ Bewertung.

Was die Verbraucher sagen

Aus Kundensicht betrachtet bieten folgende Unternehmen in der Reiseversicherung eine „sehr gute“ Leistungsabwicklung:

Das geht aus einer Untersuchung der Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Focus-Money hervor (VersicherungsJournal 2.3.2022).

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben viele Reisende ihren Urlaub aufgrund der Corona-Pandemie storniert. Das sorgte für reichlich Ärger. Viele Urlauber zogen vor allem wegen Verzögerungen bei der Rückzahlung vor Gericht.

Mittlerweile liegen etliche Gerichtsurteile vor (7.12.2021, 11.10.2021, 13.8.2021, 6.7.2021, 16.11.2020, 6.11.2020, 19.8.2020). Teilweise wird die Frage einer kostenlosen Stornierung wegen der pandemischen Lage von der Justiz unterschiedlich beurteilt.