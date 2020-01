Haftpflichtschutz für den Abi-Ball und gegen Diskriminierung

23.1.2020 – Basler und VHV haben jeweils ihren Cyber-Schutz überarbeitet. Mailo bietet Haftpflichtschutz für Veranstaltungen jeder Art. Die Garanta bietet Kfz-Betrieben Sparmöglichkeiten bei ihrem Versicherungsschutz.

Die Cyber-Versicherung wie auch der Cyber-Schutzbrief der Basler Versicherungen decken optional Cyber-Betrug. Versicherbar sind maximal 50.000 Euro als Sublimit im Rahmen der Eigenschadendeckung.

Damit sind Vermögensschäden durch Cyber-Betrugsfälle wie „Fake-President-“ beziehungsweise „CEO-Fraud-“ und „Lieferantenbetrugs-Fällen“ infolge einer Informationssicherheits-Verletzung versichert. Der Versicherungsschutz gilt weltweit ohne Einschränkungen.

Die genannten Gefahren gehören zu den häufigsten in dem Segment (VersicherungsJournal 28.8.2019).

Basler versichert Mehrkosten durch Krypto-Mining

Gedeckt sind außerdem Mehrkosten (zum Beispiel für Strom, Gas oder Wasser), die Unternehmen dadurch entstehen, dass ihre informations-verarbeitenden Systeme missbraucht werden, um Krypto-Währungen zu erstellen (sogenanntes Krypto-Mining).

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die durch forensische Ermittlungen (Ursachenermittlung) eingetretene Betriebsunterbrechung. Müssen Systeme im Zuge der Ermittlung des Schadeneintritts abgeschaltet werden, sind daraus entstehende Kosten und entgangene Gewinne als Betriebsunterbrechung mitversichert.

Tritt ein Schadenfall ein, so kann der Kunde nach zwei Wochen eine Abschlagzahlung in der Höhe erhalten, in der der Schaden mindestens anfällt. Der Cyber-Schutzbrief kann mit einer Versicherungssumme von einheitlich 50.000 Euro (komplett ohne weitere Sublimits) abgeschlossen werden.

Er bietet das volle Krisenmanagement der normalen Cyberversicherung sowie Versicherungsschutz für Eigenschäden oder Ansprüche Dritter.

Flexible Versicherungssummen bei der Cyberpolice der VHV

Neu bei der „VHV Cyberprotect 2.0“ sind flexible Versicherungssummen für alle Betriebsgrößen jeder Branche zwischen 100.000 Euro und zehn Millionen Euro. Darüber hinausgehende Deckungen erstellt die VHV Allgemeine Versicherung AG individuell. Selbstbehalte können flexibel gewählt werden.

Der Schutz bei Betriebsunterbrechungen erstreckt sich auch auf den Ausfall eines Cloudservers, bei Systemausfall und bei technischen Problemen wie etwa bei Schäden durch einen Stromausfall oder durch ein fehlerhaftes Update.

Die VHV hat ihre neue Deckung auf der Plattform Cyberdirekt.de zum Vergleich und Abschluss eingestellt. Für den Abschluss gibt es nur sieben Risikofragen. Für „VHV Cyberprotect“ gibt es eine Leistungs-Update-Garantie.

Mailo und SRC schützen Abi-Ball, Hochzeit und Weihnachtsmarkt

Der auf Veranstaltungen spezialisierte Kölner Assekuradeur Special Risk Consortium GmbH (SRC) und der digitale Gewerbeversicherer Mailo Versicherung AG bieten den Organisatoren von allerlei Veranstaltungen Haftpflichtschutz.

Die Liste der versicherbaren Ereignisse ist lang und reicht vom Abi-Ball über den Flohmarkt, die Hochzeit und die Kinovorführung sowie Messen bis hin zum Weihnachtsmarkt. Im Basisschutz sind Personen- und Sachschäden pauschal mit drei Millionen Euro, Vermögensschäden mit 50.000 Euro und Umweltschäden mit drei Millionen Euro versichert.

Die erweiterte Deckung bietet Versicherungssummen von fünf Millionen Euro für Sach- und Personenschäden, 100.000 Euro für Vermögens- und fünf Millionen für Umweltschäden. Durch automatisierte Prozesse ist der Versicherungsnachweis nach Angaben des Anbieters „praktisch in Echtzeit“ möglich.

Mehr Leistung und Sparmöglichkeiten für Kfz-Betriebe von der Garanta

Der überarbeitete „Garanta Spezial-Schutz für Kfz-Betriebe“ hat ein flexibles Tarifsystem, mit dem der Betrieb seine Beitragsgestaltung stärker beeinflussen kann. So stehen sechs Grund-Selbstbeteiligungen, die Möglichkeit des „Rückkaufs“ von Schäden und einen „Rabattretter“ zur Wahl.

Ist der Vertrag zwei Jahre lang in die niedrigste Beitragsklasse eingestuft, wird er bei einer Schadenquote über 70 Prozent im Folgejahr um maximal eine Beitragsklasse hochgestuft. Die Multi-Risk-Police der Nürnberger-Tochter Garanta Versicherungs-AG wurde zudem um eine Innovations- und eine Besserstellungsgarantie erweitert.

In der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung werden eigene zugelassene Betriebsfahrzeuge ohne Stückzahlbegrenzung mitversichert. Der Haftpflichtschutz erstreckt sich auch auf E-Scooter. In der Vollkaskoversicherung sind spezielle Leistungen für den Akku eines Elektro- beziehungsweise Hybridfahrzeugs enthalten.

Haftpflichtschutz bei Diskriminierungs-Ansprüchen

In der Betriebshaftpflicht sind für die Umsatzklassen 1-4 bis zehn Millionen Euro Deckungssumme möglich. Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Wasserstofftankstellen sind mitversichert. Neu ist der Haftpflichtschutz bei Diskriminierungs-Ansprüchen nach dem AGG und anderen Gesetzen, die sich aus einem Arbeitsverhältnis oder alltäglichen Geschäften ergeben können.

Bei den Sachsubstanz-Risiken (wie Geschäftsinhalt- und Gebäude-Risiken) wurde die Haftzeit bei Betriebsunterbrechung auf 24 Monate verlängert. Unbenannte Gefahren sind bei den EC-Zusatzgefahren mitversichert. Zudem ist erstmals eine Maschinenversicherung in Form eines Allgefahrenschutzes, der zum Neuwert leistet, enthalten.

Zusätzlich wurde die Entschädigungsgrenze in Kasko pro Fahrzeug für alle Umsatzklassen auf 200.000 Euro erhöht und die Selbstbehalt-Maximierung bei Kumulschäden auf das 15-Fache (vorher 20-Fache) herabgesetzt.