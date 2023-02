Hab und Gut: Mehrverbrauch im Schadenfall versichert

14.2.2023 – In der Wohngebäudeversicherung gibt es offensichtlich immer noch Versicherungslücken: Die VHV hat zwei ihrer Tarife um 48 Leistungen erweitert. Auch der HDI hat kräftig aufgestockt, einiges ist sogar innovativ. Neues meldet auch die DFV. Die Ideal senkt den Preis für einen exklusiven Hausrat-Tarif.

Die Ideal Versicherung AG reduziert die Prämie für den über die Charta Börse für Versicherungen AG verkauften Hausrat-Tarif um fünf Prozent. Beim „Charta-Exklusiv-Produkt“ ändern sich die Beitragssätze für den Hauptbaustein (Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm). Die Tarifzoneneinteilung sowie die Beitragssätze für die Zusatzbausteine Fahrraddiebstahl, Glas und Elementar bleiben unverändert.

Aufgrund der Prämienanpassungs-Klausel erfolgt ebenfalls ab 2023 eine Beitragsreduzierung von fünf Prozent im gesamten Hausrat-Bestand der Ideal.

HDI versichert auch Mehrverbrauch

Die HDI Versicherung AG ersetzt in der „Premium“-Variante der Wohngebäudeversicherung die Kosten für Müllentsorgung und Desinfektion, falls Mieter die Wohnung durch Vermüllung in einem unbewohnbaren Zustand zurücklassen. Inkludiert ist in dieser Variante die Mitversicherung eines Außenpools gegen Feuer- sowie Sturm- und Hagelschäden.

Neu im Tarif sind zudem die Mitversicherung von freistehenden Überdachungen oder Pergolen, von Ladesäulen für E-Mobilität, Fahrradständern, Fahrradgaragen, Aufbewahrungsboxen sowie von Gebäudebeschädigungen durch Einsätze wegen falschen Alarms von Rauch- oder Feuermeldern. Wird aufgrund eines Versicherungsfalls mehr Frischwasser oder Abwasser, Gas, Heizöl oder gespeicherte Energie verbraucht, ist auch dies versichert.

Bei den hinzuwählbaren Paketen wurden die Leistungen ausgeweitet: In „Premium“ sind alle Nebengebäude bis 300 Quadratmeter sowie eine Bestleistungsgarantie enthalten. Die versicherbare Höchstleistung im Paket Photovoltaik-Ertragsausfall wurde von zehn auf 15 kWp angehoben.

VHV erleichtert Umdeckung

Bis zum Vertragsende beim bisherigen Versicherer bietet die VHV Allgemeine Versicherung AG in der Wohngebäudeversicherung beitragsfrei ihre besseren Leistungen für die bisher versicherten Leistungen und Gefahren. Dieser „Sofortschutz“ gilt für bis zu zwölf Monate.

Neu im „Klassik-Garant“ Sind der Ersatz von Schäden durch radioaktive Isotope oder als Folge von Streik oder Aussperrung. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohe auf und außerhalb des versicherten Grundstücks sind bis 20.000 Euro versichert. Für die Beseitigung von Rohrverstopfungen leistet die VHV bis zu 600 Euro.

Mitversichert sind Geothermie -und Kleinwindkraftanlagen bis 10.000 Euro, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Schwimmbecken, Markisen und Sonnensegel. Bei Schäden bis 5.000 Euro verzichtet die VHV auf Kürzungen wegen Unterversicherung.

Eigenen Angaben zufolge wurden „Klassik-Garant“ und „Exklusiv“ um 48 Leistungen erweitert. Für Neubauten wird im ersten Versicherungsjahr ein Beitragsrabatt von 50 Prozent gewährt. Die Rohbauversicherung ist für 24 Monate kostenlos, wenn sie direkt bei Baubeginn abgeschlossen wird. Kosten aufgrund denkmalschutz-rechtlicher Auflagen können nach individueller Prüfung mitversichert werden.

DFV mit einem deutschlandweit einheitlichen Flatrate-Preis

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV) bündelt die Unfall-, Hausrat-, Fahrraddiebstahl-, Glas-, Privathaftpflicht- und Verkehrsrechtsschutz-Versicherung in einem Vertrag. Dieser „DFV-KombiSchutz“ kostet 39,90 Euro im Monat, unabhängig von Wohnort und von der Familiengröße.

Die Unfallversicherung erfasst alle in einem Haushalt lebenden Personen (Kinder bis 25 Jahre) mit einer Invaliditätssumme von 100.000 Euro. Diese kann auf 200.000 Euro aufgestockt werden. Bei Hausrat beträgt die Versicherungssumme 60.000 Euro, im Verkehrsrechtsschutz sind es zwei Millionen.

Die Deckungssumme in der Privathaftpflicht beträgt 20 Millionen Euro, versichert sind eine Millionen Kaution in Europa sowie eine Millionen für Schäden Im Zusammenhang mit Internetnutzung.

Die DFV verzichtet auf eine Wartezeit. Alle Versicherungen können online über die DFV-App und das DFV-Kundenportal digital gemanagt werden.

