Grundfähigkeits-Versicherung mit BU-Umtauschoption

6.3.2019 – Der Grundfähigkeits-Tarif der Versicherungsgruppe die Bayerische „ExistenzPlan“ ist in zwei Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der abgesicherten Grundfähigkeiten. Hinzu kommen weitere Optionen, etwa die Infektionsklausel, Mobilität, psychische Erkrankungen und eine Berufsunfähigkeits-Option. Letztere wie auch die frühe Versicherbarkeit ab einem Alter von drei Jahren, die der Tarif vorsieht, stechen besonders hervor, meint Makler Philip Wenzel.

WERBUNG

Bei der Einkommensabsicherung stellt sich die Lage im Moment ein wenig so dar wie in der Bundesliga, wenn der FC Bayern mit 20 Punkten Vorsprung auf Platz eins steht. Die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung liegt in der Gunst aller uneinholbar vorne und es ist kaum Luft nach oben für Verbesserungen. Mal abgesehen von den Wünschen einiger nach einer BU-Versicherung ohne Antragsfragen, die auch für Handwerker bezahlbar ist.

Philip Wenzel (Bild: Privat)

Im Fußball werden dann die unteren Ligen auf einmal interessanter. Bei den biometrischen Risiken ist das die Arbeitskraftabsicherung, die derzeit von der Grundfähigkeits-Versicherung angeführt wird, was das öffentliche Interesse anbelangt.

Immer mehr Versicherer bringen eigenständige Tarife zu diesem Produkt auf den Markt. So jetzt auch der Trikotsponsor von 1860 München, die Versicherungsgruppe die Bayerische, um die obige Analogie abzurunden.

Tarif in zwei Varianten

Der Tarif nennt sich „ExistenzPlan“ und ist in den Varianten „aktiv“ und „kreativ“ abzuschließen. (An dieser Stelle sei einmal der Wunsch geäußert, die Branche würde sich ein wenig der Sprache der Kunden annähern, aber sei‘s drum.) Der „ExistenzPlan“ fällt auf jeden Fall aus der „Protect“-Serie der Bayerischen (VersicherungsJournal 18.10.2018, 8.2.2016, 21.4.2015) raus, was bereits ein großer Schritt in Richtung Verständlichkeit ist.

Die Besprechung des gesamten Tarifs lässt sich sehr stark verknappen. Denn die „ExistenzPlan“-Berechtigung ergibt sich alleine schon aus dem vorgegebenen Mindesteintrittsalter von drei Jahren, dem Prognosezeitraum von sechs Monaten und einer Umtauschoption in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung. Der Tarif sollte also jedem Dreijährigen im Bestand vorgeschlagen werden.

Problematik der Dreijährigen

Aber der Reihe nach. Die Bedingungen lassen sich insgesamt recht flüssig lesen. An manchen Stellen müsste die Bayerische aber tiefer ins Detail gehen, da sich der Leser konsequenterweise immer fragen muss, wie diese Aufgabe ein dreijähriges Kind lösen würde. Diese Problematik wird folgendermaßen angesprochen:

„Der Verlust einer Grundfähigkeit liegt nur dann vor, wenn die entsprechende Grundfähigkeit bei der versicherten Person zu dem in ihrem Versicherungsschein ausgewiesenen Versicherungsbeginn vorhanden war. Hiervon abweichend gilt für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: Soweit die entsprechende Grundfähigkeit bei Versicherungsbeginn altersbedingt noch nicht vorhanden war, liegt ein Verlust der Grundfähigkeit auch dann vor, wenn sie vor Eintritt des Versicherungsfalls erworben wurde.“

Es wäre im Kundensinne sinnvoll, hier zu ergänzen, dass auch versichert ist, wenn durch einen Krankheit, die nach Versicherungsbeginn erstmals diagnostiziert wurde, oder durch einen Unfall die versicherte Person am Erwerb einer Grundfähigkeit gehindert wird.

In der jetzigen Version hat das dreijährige Kind bis zum abgeschlossenen Erwerb einer Grundfähigkeit keinen Schutz. Auf dem Papier, versteht sich. Es ist davon auszugehen, dass die Bayerische auch in diesen Fällen leisten würde.

Verlust der Grundfähigkeiten

Die versicherten Grundfähigkeiten sind die Sinne Sehen, Hören und Sprechen.

Beim Thema Sprechen erwarten Besserwisser wie ich, dass die versicherte Person keine verständlichen Wörter mehr produzieren kann. Die Bayerische verlangt „Worte“. Einzelne „Wörter“ stehen im Lexikon, „Worte“ sind gemeinhin die zitierten Aussagen schlauer Menschen. (Die Worte Arthur Schopenhauers sind den wenigsten Menschen verständlich, obwohl er verständliche Wörter benutzen kann. Aber das nur am Rande.)

Des Weiteren ist der Verlust der Grundfähigkeiten Gehen, Stehen, Sitzen, Treppensteigen, Knien, Bücken, Heben, Halten, Tragen, Gebrauch einer Hand und eines Arms, Gleichgewichtssinn, Autofahren und eigenverantwortliches Handeln abgesichert. In der Version „kreativ“ sind zudem das Schreiben, das Bedienen einer Tastatur und der Intellekt versichert.

Auslöser

Interessant ist, dass die Bayerische beim Knien verlangt, mit beiden Knien den Boden zu berühren und sich dann ohne Unterbrechung zu erheben. Eine Unterbrechung kann sehr kurz sein. Allein diese Klausel dürfte für Fliesenleger sehr interessant sein.

Die Auslöser sind allesamt auf gehobenem Marktstandard definiert. Nur bei dem Autofahren findet sich der Einschub „vorbehaltlich Satz 2“, was man nicht so recht deuten vermag, weil er den Sinn des zweiten Absatzes negieren würde. Ansonsten ist aber positiv an dieser Klausel hervorzuheben, dass nicht nur der Verlust des Führerscheins versichert ist, sondern auch, wenn der Kunde nicht im Stande ist, aus gesundheitlichen Gründen den Führerschein zu machen.

Weitere Optionen

Optional lässt sich die Mobilität, eine Infektionsklausel und Leistung bei schweren Depressionen versichern. Die Infektionsklausel gibt es nur einmal am Markt bisher (VersicherungsJournal 9.8.2018), die Leistung bei psychischen Erkrankungen gibt es in dieser Ausprägung bereits zwei Mal und einmal umfassender (VersicherungsJournal 11.9.2018, 11.7.2018, 1.10.2015).

Die Mobilität gibt es bisher nicht zu versichern. Damit ist die Fähigkeit des Fahrradfahrens oder das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel gemeint. Über den zusätzlichen Nutzen lässt sich streiten, aber es ist doch sehr zielgruppenorientiert. Und Zielgruppenorientierung ist genau der Weg, den die Versicherer gehen müssen, wenn sich die Absicherungsdichte in der Arbeitskraft- und Einkommensabsicherung erhöhen soll.

Die BU-Option ist selbstredend an einige Bedingungen geknüpft. Die Grundfähigkeits-Versicherung muss mindestens fünf Jahre bestehen; die Option und kann nur bei Abschluss eines Studiums oder Ausbildung beziehungsweise Aufnahme einer unbefristeten Anstellung gezogen werden.

Auch die Mitteilungspflichten sind sinnvoll gestaltet, da der Versicherte nicht von sich aus erkennen muss, wann eine Grundfähigkeit wieder hergestellt ist.

Frühe Versicherbarkeit und BU-Option

Alles in allem betrachtet muss der Tarif der Bayerischen allein durch die frühe Versicherbarkeit und die BU-Option zum Standard in der Beratung werden. Die Verbesserungs-Möglichkeiten sind selbstverständlich auch der kleinlichen Betrachtung des Autors geschuldet, aber die Bayerische sollte sich damit bei einer Neuauflage auseinandersetzen.

Der 39-jährige Bürokaufmann zahlt bis Endalter 67 für 1.000 Euro Rente bei einem Prozent garantierter Leistungsdynamik für die „Aktiv“-Variante 59,25 Euro, für „Kreativ“ 64,26 Euro (Brutto 74,06 Euro beziehungsweise 80,33 Euro) im Monat. Der Dachdecker zahlt 72,91 Euro beziehungsweise 79,13 Euro (Brutto 91,14 Euro beziehungsweise 98,91 Euro).