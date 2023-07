Grüne Leistungsverbesserungen und Schutz für risikoreiche Aktivitäten

7.7.2023 – Die Axa-Tochter Alteos erweitert ihr Angebot um eine Unfallversicherung. Der Volkswohl Bund senkt bei Unfall die Preise. Die Alte Leipziger schließt den Diebstahl von Wärmepumpen ein. SHB zahlt teilweise Mehrkosten für energieeffiziente Geräte und die S-Direkt zahlt Tierschäden an Häusern.

Die Alte Leipziger Versicherung AG hat den Versicherungsschutz von Wärmepumpen sowie fest installierten Solaranlagen auf Balkon oder Terrasse im Bereich Privatschutz erweitert. Im Tarif „comfort“ der Gebäude- und Immobilienschutz-Versicherung sind Wärmepumpen seit 1. Juli 2023 bis 30.000 Euro gegen Diebstahl versichert.

Alte Leipziger mit weiteren grünen Verbesserungen

Balkonkraftwerke sind in der Hausratversicherung bis 2.500 Euro gegen Diebstähle abgesichert („comfort“-Schutz). Bislang schließt der Versicherungsschutz für beide Anlagen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und Elementargefahren ein. Von der Erweiterung profitieren Neu- und über die Innovationsklausel auch Bestandskunden.

Zudem kündigt die Alte Leipziger für die Haftpflichtversicherung Leistungsverbesserungen für erneuerbare Energien an. Diese soll künftig Risiken im Zusammenhang mit Balkonkraftwerken und mittels Bohrung errichtete Geothermie-Anlagen einschließen. Die Größen für Photovoltaikanlagen sollen angehoben werden.

SHB mit grünen Elementen

Die überarbeitete Hausratversicherung der SHB Allgemeine Versicherung VVaG leistet bei Brandschäden auf Wunsch des Kunden eine CO2-Kompensation. Im Schadenfall werden Mehrkosten für wasser- und energiesparende neue Geräte der höchsten Effizienzklasse bis 2.500 Euro ersetzt.

Mitversichert sind unter anderem der einfache Diebstahl – zum Beispiel aus Krankenzimmern, auf der Arbeit, dem versicherten Grundstück und dem Kfz –, der unberechtigte Gebrauch von Kredit- und Kundenkarten sowie Vermögensschäden durch Onlinebanking.

Die Police beinhaltet eine Besserstellungs- sowie eine Innovationsklausel, die Konditionendifferenz-Deckung, eine Bestleistungsgarantie sowie eine Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit.

S-Direkt zahlt Tierschäden an Häusern

Der Tarif „WohngebäudePlusProtect“ der Sparkassen Direktversicherung AG ersetzt Schäden durch den Diebstahl von fest mit dem Gebäude verbundenen Sachen sowie die Beseitigung von Graffiti- und Vandalismusschäden. Mitversichert sind auch Ladesäulen, Gartenhäuser und Schwimmbecken.

In der Premiumvariante der neuen Wohngebäudeversicherung sind die Reparatur von undichten Gasleitungen auf dem Grundstück sowie die Gebäudebeschädigung durch Marder und wild lebende Tiere (bis jeweils 10.000 Euro) gedeckt. Auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichtet der Versicherer in den beiden Varianten bis fünf Millionen Euro.

Die Versicherung von Elementarschäden ist nicht inklusive sondern optional und teilt sich in Überschwemmungs- und Rückstauschäden durch Starkregen und Hochwasser einerseits und die Zerstörung und Beschädigung infolge von Erdbeben.

Alteos sichert auch als risikoreich geltende Aktivitäten ab

Die in fünf Tarifvarianten erhältliche Unfallversicherung der Alteos GmbH sichert auch als risikoreich geltende Aktivitäten ab. Kite- und Luftsport sind ab der dritten Stufe (Gold) versicherbar, Tauchunfälle sowie Fahrtveranstaltungen und Kartrennen mit Freizeitcharakter ab der Basisvariante (Bronze). Risikoträger ist die Axa Versicherung AG.

Zum erweiterten Leistungsumfang zählen auch Unfälle bei Bauvorhaben, bei denen auch Helfer inbegriffen sind, ein Rundum-Familienschutz mit finanzieller Unterstützung für psychologische und schulische Hilfen. Wer eine Immobilie in der Vertragslaufzeit gekauft hat oder sie baut, erhält bei einem Unfall eine zusätzliche Sofortleistung.

Garantierte Mindeststandards

Ein Mitwirkungsanteil wird nur in drei bestimmten Krankheitsfällen in Abzug gebracht. Dieser Mitwirkungsverzicht entfällt in Fällen, bei denen die Vorerkrankung zu mehr als 75 Prozent an den Folgen des Unfalls mitgewirkt hat.

Im Rahmen der Premiumpakete garantiert Alteos die Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse sowie die Mindeststandards des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Zudem sind eine Leistungs-Update-Garantie, eine Deckungsgarantie beim Versichererwechsel, eine Besitzstandsgarantie gegenüber dem Vorversicherer, 36 Monate Eintritts-, Feststellungs- und Meldefrist, die Neubemessung der Invalidität innerhalb von fünf Jahren sowie eine Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Kurzarbeit abrufbar.

Volkswohl Bund verzichtet auf Gesundheitsprüfung

Die zur Volkswohl Bund Sachversicherung AG gehörende Prokundo GmbH verzichtet bei „Unfall Invest“ in allen drei Produktvarianten auf die Gesundheitsprüfung. Zudem ist der Preis für alle Berufsgruppen gesenkt worden, wird ohne weitere Details mitgeteilt.

„Unfall Invest“ kombiniert Unfallschutz mit einer Anlage in Fonds, die der Kunde selbst auswählen kann. Den Tarif gibt es auch im Rahmen der nachhaltigen Produktlinie „Next“. Am Ende der Vertragslaufzeit zahlt Prokundo das erzielte Guthaben aus oder überträgt die Fonds in ein neues oder bestehendes Depot.