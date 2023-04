Gothaer bietet erstmals Krankenversicherung für Katzen an

4.4.2023 – Bei der Krankenversicherung für Stubentiger und Freigänger, die die Gothaer neu aufgelegt hat, liegt der Schwerpunkt auf OP-Kostenschutz. Zu den drei Tariflinien Basis, Plus und Premium kann eine Absicherung von Heilbehandlungen hinzu gebucht werden.

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat ihr Portfolio im Bereich Tierversicherungen um eine Krankenversicherung für Katzen erweitert. Nicht zuletzt seit Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) seien die Kosten für tierärztliche Behandlungen stärker in den Fokus gerückt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Gerade für Katzen sind die Behandlungskosten in einzelnen Bereichen überproportional angestiegen“, wird Produktmanager und Tierarzt Dr. Christian Prachar zitiert. Insbesondere nicht planbare Operationen könnten sehr schnell hohe Kosten im vierstelligen Bereich verursachen, beispielsweise bei Knochenbrüchen oder Kreuzbandrissen infolge von Unfällen.

Schwerpunkt OP-Kostenschutz

Die drei Tariflinien Basis, Plus und Premium umfassen unter anderem einen OP-Kostenschutz ohne Selbstbeteiligung, Röntgen und Diagnostik im Rahmen einer OP und einen Zuschuss zur Kastration oder Sterilisation. Inkludiert ist ebenso eine stationäre Unterbringung inklusive Nachsorge nach einer Operation, im Premium-Tarif zusätzlich Physiotherapie.

Unterschiede bestehen hinsichtlich der Versicherungssumme (Basis: 2.500 Euro, Plus: 5.000 Euro, Premium: unbegrenzt) und der Erstattung nach GOT-Satz (zweifach, dreifach, vierfach). Aber auch in punkto Wartezweit bei Krankheit (drei Monate, 30 Tage, 30 Tage).

Eine Absicherung von Heilbehandlungen kann hinzu gebucht werden. Dann gibt es auch einen jährlichen Zuschuss (25 Euro, 25 Euro, 75 Euro) für Vorsorgebehandlungen wie zum Beispiel Impfung oder Wurmkur.

Ob es sich bei der zu versichernden Katze um einen Stubentiger oder Freigänger handelt, ist nicht relevant. Ebenso die Rassezugehörigkeit. Für die Beitragshöhe entscheidend ist dagegen das Alter des Tieres. Versichert werden können Samtpfoten bei Neuabschluss ab der neunten Lebenswoche und bis zum achten Geburtstag.

