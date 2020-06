„Golden BU“ geht Benachteiligung von Teilzeitkräften an

12.6.2020 – Die LV 1871 hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung „Golden BU“ neu aufgelegt. Der Schutz weist nun eine Klausel für schwere Krankheiten auf. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Teilzeit-Klausel, die anders gestaltet worden ist, als die zwei bislang auf dem Markt befindlichen Varianten. Ins Auge fallen auch die Nachversicherungs-Garantien des Anbieters, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag. Sie machen den Tarif vor allem für Schüler und Azubis interessant.

Es heißt ja immer, alle Wege führen nach Rom, was sich schon empirisch leicht widerlegen lässt. Allerdings kann eine Ziellinie immer von beiden Seiten überquert werden, weshalb es wahrscheinlich des Öfteren zwei Wege geben wird, die zum Ziel führen.

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

An diesem Prinzip hat sich nun die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) bei der Neuauflage ihrer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung „Golden BU“ geübt. Der Tarif bietet jetzt auch eine Teilzeit-Klausel, die an das Thema vollkommen anders herantritt, als es zwei Wettbewerber bisher getan haben. Das Ergebnis ist dabei nicht schlechter oder besser, sondern einfach nur anders.

Tarif um Klausel „schwere Krankheit“ ergänzt

Aber der Reihe nach: Die „Golden BU“ der LV 1871 bleibt eine der besseren Versicherungen am Markt.

Wie die meisten anderen Top-Tarife, leistet der Münchener Versicherer nun auch bei Eintritt einer schweren Krankheit. Bei den meisten schweren Krankheiten wird es der Fall sein, dass auch eine Berufsunfähigkeit vorliegt. Aber um das nachzuweisen, muss der Versicherte die Krankheit belegen, seine tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten nachvollziehbar beschreiben und deren Einschränkung von mindestens 50 Prozent in der Zeit oder im Arbeitsergebnis nachweisen.

Über die neue Klausel des Lebensversicherers muss der Betroffene nur die Krankheit „beweisen“, er erhält dann für 18 Monate seine Rente. Folgerichtig heißt diese Klausel auch „Schnelle Leistung bei schwerer Krankheit“.

Für den Kunden hilfreiche Bausteine

Damit behebt die LV 1871 zumindest für die versicherten schweren Krankheiten eines der größten Probleme der Berufsunfähigkeits-Versicherung. Denn grundsätzlich ist der BU-Schutz sehr leistungsstark.

Da die Beantragung der Leistung aber sehr kompliziert ist, wirkt es für den Laien oft, als wolle der Versicherer nicht zahlen. Das ist, mit wenigen unrühmlichen Ausnahmen, sicherlich eher selten der Fall. Meistens scheitert es an der Tätigkeitsbeschreibung oder an dem Nachweis der Einschränkung.

Bausteine wie die Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel oder eben die Leistung bei schweren Krankheiten oder beim Verlust von Grundfähigkeiten sind daher für den Kunden hilfreich, obwohl sie keine zusätzliche Leistung bringen.

Zwölf Monate Frist bei Nachversicherungsgarantie

Die Nachversicherungs-Garantie gehört nach wie vor zu den besten am Markt. Der Tarif verzichtet auf die Risikoprüfung. Das bedeutet, dass, wenn der Kunde bei Vertragsabschluss Schüler war und später Schreiner ist, für die Berechnung der Schüler zugrunde gelegt wird. Die Frist, um dieses Garantie zu ziehen, beträgt zwölf Monate, was im Marktvergleich ganz hervorragend ist.

Interessant ist, dass es keine pauschale Obergrenze für das Aufstocken mehr gibt, sondern für jeden Beruf eine eigene. Die Grenze liegt zwischen 1.500 Euro und 3.000 Euro. Das minimiert das Risiko des Versicherers bei manchen Berufen und erhöht die Nachversicherungs-Möglichkeit bei anderen Berufen.

Zukunftsgarantie für junge Leute

Der Kunde kann seinen Vertrag verlängern, wenn sich das gesetzliche Renteneintrittsalter nach hinten verschiebt. Allerdings wird dabei wie in der Vorgängerversion (VersicherungsJournal 29.1.2018) das neue Eintrittsalter zugrunde gelegt.

Hier wäre es besser, das Eintrittsalter würde unter Berücksichtigung der bereits bezahlten schadenfreien Jahre aktuarisch neu berechnet werden. Denn der Kunde schließt keinen neuen Vertrag ab und hat bisher ohne Schadenfall Beiträge bezahlt. Aber auch die LV 1871 braucht ja noch Verbesserungspotenzial.

Für Schüler, Studenten und Azubis gibt es eine Zukunftsgarantie. Sie haben das Recht, die Obergrenze für die Nachversicherung prüfen zu lassen, können die Dynamik erhöhen und bei Abschluss eines Studiums oder der Ausbildung die versicherte Rente um 100 Prozent erhöhen.

Auch zu beachten ist die Karrieregarantie, die es ermöglicht, bei Gehaltserhöhungen ab fünf Prozent im gleichen Maße auch die BU-Rente anzupassen. Die Grenze liegt hier bei der doppelten Obergrenze des ausgeübten Berufs.

Teilzeit-Klausel anders gefasst als beim Wettbewerb

Besonders interessant ist die Teilzeit-Klausel. Denn sie wurde um 180 Grad anders gestaltet als die beiden Klauseln, die es bereits am Markt gibt (bei der Württembergischen Lebensversicherung AG (16.7.2019) und der Condor Lebensversicherungs-AG (19.3.2020)).

Bisher wurde in der Leistungsprüfung bei Teilzeitbeschäftigten die höchste Arbeitszeit während der Vertragslaufzeit herangezogen sowie der jetzt ausgeübte Beruf in diese Stundenzahl übersetzt. Die LV 1871 hingegen stellt klar, dass bei Teilzeitbeschäftigungen auch die Tätigkeit als Hausmann oder die Pflege eines Angehörigen zur Arbeitszeit gerechnet wird.

Diese Klausel gilt auch für Teilzeitkräfte, die schon bei Vertragsbeginn in Teilzeit arbeiten und das auch, wenn sie durchgehend in Teilzeit arbeiten. Hilfreich ist, dass das hier entstehende Tätigkeitsprofil konkreter ist als in der Klausel des Wettbewerbs, wo sich manche Tätigkeiten eben auch bei längerer Arbeitszeit nicht verlängern, andere aber umso mehr.

Der Hausmann und die Frage der Umorganisation

Je mehr man über die Tätigkeit Hausmann nachdenkt, desto stärker drängt sich aber die Frage der Umorganisation auf. Andere Familienmitglieder könnten die Aufgaben übernehmen, die der Hausmann nicht mehr machen kann.

Das wäre in der Praxis sicherlich so. Ob das der Versicherer aber auch so verwenden darf, ist unklar. Es lassen sich auf jeden Fall für die Klauseln der unterschiedlichen Anbieter Fälle konstruieren, bei denen eine Version besser oder schlechter abschneidet.

Benachteiligung von Teilzeitkräften gerät ins Blickfeld

Es müsste allgemein diskutiert werden, wann und ob der Versicherer bei Teilzeitkräften überhaupt die tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten prüfen darf und wann er sowieso auf die Vollzeitstelle hin prüfen muss. Denn ein Beruf muss ja willentlich gewählt und auf Dauer ausgelegt sein. Auf Kurzarbeit träfe beides nicht zu; freiwillige Teilzeit wiederum wegen der Kinder ist zwar längerfristig, aber nicht auf Dauer angelegt.

Aber das kann in einem Kommentar nicht nebenbei geklärt werden. Gut ist, dass die Benachteiligung von Teilzeitkräften zumindest in der zeitlichen Betrachtung der Berufsunfähigkeits-Versicherung durch diese Klauseln mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Ob das Problem am Ende Klauseln oder der Bundesgerichtshof lösen werden, bleibt abzuwarten.

Vor allem für Schüler und Azubis sehr interessant.

Unterm Strich betrachtet bleibt die neue „Golden BU“ der LV 1871 eine der besten Tarife am Markt. Vor allem für Schüler und Azubis ist sie wegen der sehr guten Nachversicherungs-Garantien sehr interessant.

Der 40-jährige Bürokaufmann zahlt für 1.000 Euro Rente bei einem Prozent Leistungsdynamik und AU-Klausel bis zum 67. Lebensjahr 70,29 Euro (Brutto 106,50 Euro) im Monat. Der Mechatroniker zahlt 102,92 Euro (Brutto 155,94 Euro).