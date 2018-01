„Golden BU“ der LV 1871: Zwei Neuerungen stechen heraus

29.1.2018 – Die überarbeitete Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung der LV 1871, die „Golden BU“, wartet mit einigen kundenfreundlichen Neuerungen auf. Eine Verlängerungsgarantie und die neue Regelung zur Rückzahlung von gestundeten Beiträgen sind besonders augenfällig. Insgesamt platziert sich der Anbieter mit seinem Tarif weiterhin unter den Top-BU-Versicherern, schreibt Makler Philip Wenzel.

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) ist im Biometriebereich schon längere Zeit kein Unbekannter mehr. Erst kürzlich hat der Versicherer die Vermittler informiert,, dass er mit einer Berufsunfähigkeits- (BU-) Plattform – dem „Golden-BU“-Leistungsportal – online gegangen ist.

Philip Wenzel (Bild: privat)

Hier sollen Kunden digital einen Leistungsfall melden und durch ihn geleitet werden. Damit will die LV 1871, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, ihre Kundenorientierung unterstreichen. Dieser Ansatz lässt sich durchaus auch in den neu aufgelegten Bedingungen der „Golden BU“ wiederfinden.

Lebenslange Leistung

Aber zunächst sollen die vorliegenden Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen des Tarifs, der vor acht Monaten erst eine Überarbeitung erfahren hat (VersicherungsJournal 19.5.2017), grundsätzlich betrachtet werden. Das Alleinstellungsmerkmal der „Golden BU“ ist, dass sie auch mit lebenslanger Leistung vereinbart werden kann.

Sollte dann zwischen dem 50. Lebensjahr und dem Ablauf der Versicherungsdauer ununterbrochen eine BU vorliegen, leistet die LV 1871 lebenslang. Diese Option ist vor allem für jüngere Menschen, wie Azubis oder Studenten, interessant, die sich aufgrund der fehlenden Zeit und des niedrigen Einkommens noch keine Altersversorgung aufbauen konnten.

Dieser Sichtweise folgend wäre es sinnvoller, die in dieser Klausel genannte Zeitspanne noch deutlicher zu begrenzen, um sie dann auch deutlich günstiger anbieten zu können. Denn sobald eine vernünftige Altersversorgung aufgebaut worden ist und der Vermittler auch an die Beitragsbefreiung bei BU gedacht hat, wäre diese Leistung wohl zu viel des Guten.

Derzeit kann schließlich ab dem 51. Lebensjahr der Auslöser nicht mehr erfüllt werden. Es wäre interessant zu sehen, welche Beitragsersparnis eine Absenkung auf das 35. Lebensjahr ergeben würde.

AU-Klausel verzichtet auf gleichzeitigen BU-Antrag

Die Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel ist nach wie vor eine der Top-Klauseln am Markt, die auf eine gleichzeitige Beantragung der Berufsunfähigkeit verzichtet. Geleistet wird für maximal 24 Monate. Auch anhand dieser AU-Klausel zeigt sich, dass im Kundensinne gedacht wird. Bei einer AU von mehr als sechs Wochen, also nach Ablauf der gesetzlichen Lohnfortzahlung, befreit der Versicherer den Kunden von der Beitragszahlungspflicht. Es lohnt sich also, früh den Leistungsfall zu melden.

In diesem Fall sollte der Kunde auch die angebotene Hilfe zu berufskundlichen und medizinischen Fragen der Rehabilitation in Anspruch nehmen, um im eigenen Interesse einen längeren Ausfall zu vermeiden. Der Versicherer würde sich darüber sicherlich auch freuen, aber man könnte dann von einer klassischen Win-Win-Situation sprechen.

Wegefähigkeit bei Schülern versichert

Auch die Definition der Berufsunfähigkeit bei Schülern liegt nach wie vor an der Marktspitze. Die LV 1871 versichert explizit die Wegefähigkeit mit, die in der BU-Versicherung für gewöhnlich bei der Leistungsprüfung unbeachtet bleibt. Sollte der Versicherte also den Schulweg, so wie dieser vorher ausgestaltet war, nicht mehr bewältigen können, würde nach sechs Monaten eine Leistung fällig.

Je länger und komplizierter der Schulweg, desto leistungsstärker ist der Schutz. Wahrscheinlich müsste der Versicherer hier schon wegen der AU-Klausel leisten, aber es ist ebenfalls im Kundensinne zu begrüßen, dass der Leistungsfall hier klargestellt wird.

Vertragsverlängerung bei Verschiebung der Regelaltersgrenze

Bei den Neuerungen stechen zwei Dinge heraus: Die Verlängerungsgarantie und die neue Regelung für die Rückzahlung von gestundeten Beiträgen.

Die Verlängerungsgarantie besagt, dass der Kunde das Recht hat, seinen Vertrag zu verlängern, wenn die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung um mindestens zwölf Monate nach hinten verschoben wurde.

Voraussetzung dafür ist, dass der Vertrag bis zur dahin gültigen Regelaltersgrenze abgeschlossen und nicht beitragsfrei ist und dass noch nicht Leistung aus der BU erbracht oder gerade beantragt worden ist.

Die Berechnung erfolgt nach dem neuen Eintrittsalter, was im Kundensinne nachgebessert werden sollte. Denn der Kunde schließt keinen neuen Vertrag ab und hat bisher ohne Schadenfall Beiträge bezahlt. Es wäre daher angebracht, dass der neue Beitrag auf Grundlage des ursprünglichen Eintrittsalters berechnet wird. Aber der LV 1871 erschließt sich so noch Potenzial für zukünftige Verbesserungen.

Gestundete Beiträge über die Restlaufzeit umzulegen

Für alle Kunden in Not ist eine Beitragsstundung oft die letzte Rettung, um Geld zu sparen und den Schutz aufrechtzuerhalten. Der große Hemmschuh, diesen Weg zu wählen, sind immer die Rückzahlmodalitäten. Wer eben erst finanzielle Probleme überwunden hat, wird sich schwertun, die gesparten Beiträge am Stück oder verteilt auf zwölf oder 24 Raten zurückzuzahlen.

Vor allem jüngere Versicherte wird es freuen, dass die LV 1871 jetzt die Möglichkeit bietet, die gestundeten Beiträge über die gesamte Restlaufzeit umlegen zu können. Das dürfte in den meisten Fällen kaum spürbar sein.

Unterm Strich betrachtet verbessert die LV 1871 ihre „Golden BU“ noch einmal durch kundenfreundliche Neuerungen, weshalb sie auch weiterhin zu den Top-Anbietern der Berufsunfähigkeits-Versicherung gehört.

Der 38-jährige Bürokaufmann mit zwei Kindern zahlt bis Endalter 67 bei einem Prozent garantierter Leistungssteigerung für 1.000 Euro Rente 87,97 Euro (brutto 162,90 Euro) im Monat. Der Mechatroniker zahlt 110, 58 Euro (brutto 204,78 Euro.