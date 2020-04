GF-Schutz: Im Extremfall wird innerhalb 96 Stunden geleistet

21.4.2020 – Die Gothaer hat ihren Grundfähigkeitsschutz neu aufgelegt. Den Tarif gibt es in den drei Varianten „Basis“, „Plus“ und „Premium“. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es einige inhaltliche Verbesserungen, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel. An den Auslösern wurde nicht viel, aber Wichtiges geändert. Der Handgebrauch ist die beste Definition am Markt. Der Auslöser Autofahren wurde verbessert, Mobilität und Fahrrad fahren sind neu hinzugekommen. Bei einem schweren Unfall wird in „Premium“ geleistet.

WERBUNG

Während in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung Tarifneuerungen nur dem Fachmann auffallen, gibt es in der Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung nach wie vor noch viel Raum für augenfällige Neuerungen. Dazu gehört der „Fähigkeitenschutz“ der Gothaer Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 11.9.2018), der nun rundumerneuert wurde.

Bedingungswerk recht unübersichtlich gestaltet

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Bei allen inhaltlichen Verbesserungen soll hier zunächst die recht unübersichtliche Gestaltung der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) bemängelt werden. Zwar sind die Bedingungen einspaltig gehalten, was das Lesen am Bildschirm deutlich angenehmer macht. Aber es finden sich so viele Vorgriffe auf kommende Paragrafen, dass der Leser ständig gezwungen ist, zwischen den einzelnen Paragrafen hin und her zu springen.

Außerdem scheint es, als habe die Rechtsabteilung bei der Ausformulierung etwas zu viel Mitspracherecht gehabt. So wird zum Beispiel die Stelle, an der auf etwa einer Seite erklärt wird, wann geleistet wird, wortwörtlich wiederholt – lediglich mit der Ergänzung, dass auch geleistet wird, wenn die Grundfähigkeit tatsächlich für zwölf beziehungsweise sechs Monate verloren ging.

Hier wird also, nur um die Fiktion zu erklären, alles noch einmal aufgezählt. In den BU-Bedingungen steht an vergleichbarer Stelle immer „voraussichtlich bestehen wird oder tatsächlich bestand“. Das hätte auch hier gereicht.

Drei Pakete erhältlich

Inhaltlich wurde dafür in der Neuauflage so einiges besser.

Es gibt jetzt das Paket „Basis“ mit den Fähigkeiten Sehen, Hören, Sprechen, Gehen, Treppen steigen, Stehen, Knien/Bücken, Heben/Tragen, Intellekt und eigenverantwortliches Handeln. Das Paket „Plus“ umfasst zusätzlich den Armgebrauch, Handgebrauch sowie Sitzen und Gleichgewichtssinn. Das Paket „Premium“ berücksichtigt darüber hinaus auch Schreiben, Tippen, die Bildschirmtätigkeit, Autofahren und Mobilität.

Für die Pakete „Plus“ und „Premium“ gilt ein verkürzter Prognosezeitraum von sechs Monaten, was mittlerweile dem Marktstandard entspricht.

Eine Kleinigkeit am Rande, aber ein schöner Service: Mit der Beantragung des Leistungsfalls stundet die Gothaer automatisch die Beiträge. Nicht jedem Kunden ist ja klar, dass er sich sonst extra darum kümmern muss. Das fällt ihm dann erst auf, wenn trotz Leistungsfall weiter abgebucht wird.

Bei Handgebrauch die beste Definition am Markt

An den Auslösern wurde nicht viel, aber Wichtiges verbessert. So wurde beispielsweise ein „oder“ durch ein „und“ ersetzt. Die Gothaer leistet jetzt auch, wenn der Versicherte keine zwölf Stufen hinauf- UND hinabsteigen kann.

Beim Armgebrauch ist nun eine Möglichkeit zur Leistung, ein Fenster nicht mehr schließen zu können. Hier wird sehr schön ein Kraftaufwand mit einer Drehbewegung kombiniert. Im Detail lässt sich aber auch wieder fragen, welches Fenster mit welcher Einstellung hier gemeint sein könnte.

Der Handgebrauch ist nach wie vor die beste Definition am Markt. Hier heißt es nämlich: „Alltägliche Verrichtungen sind zum Beispiel: […]“. Die Aufzählung der Auslöser versteht die Gothaer als beispielhaft. Bei allen anderen Anbietern finden wir hier eine abgeschlossene Aufzählung.

Auslöser Autofahren verbessert, Mobilität und Fahrrad fahren neu hinzugekommen

Auch die Definition der Fertigkeit Autofahren wurde verbessert. Zum einen wurde enger festgelegt, dass es sich um einen Personenkraftwagen oder ein Kraftrad handeln muss. Früher wäre theoretisch auch ein zugelassener Rollstuhl möglich gewesen.

Außerdem spielt jetzt auch das Ein- und Aussteigen eine Rolle. Wenn man also nicht mehr in ein normales Auto, keinen SUV oder Sportwagen ohne Hilfe ein- oder aussteigen kann, gibt es die Rente. Hier kann Übergewicht eine entscheidende Rolle spielen. Da das immerhin eine Volkskrankheit ist, ist es zu begrüßen, dass es wenigsten zu einer Leistung in der Grundfähigkeits-Versicherung führen kann.

Neu ist auch der Auslöser Mobilität und Fahrrad fahren. Das Fahrrad darf auch ein Therapie-/Sessel-Dreirad sein. Positiv ist hier zu werten, dass der Betroffene per Definition innerhalb von zehn Minuten einen Kilometer fahren können muss. Bei allen anderen Anbietern geht es hier allein ums Fahrrad fahren. Wann der Auslöser erfüllt ist, ist nicht definiert. Hier schon.

Leistung auch bei einem schweren Unfall

Bei Pflegebedürftigkeit wird jetzt auf vier von neun Aktivitäten des alltäglichen Lebens abgestellt. Es ist zudem ein Baustein für Leistung bei schweren psychischen Erkrankungen vereinbar. Dieser greift bei schwerer Depression oder Schizophrenie. Der Prognosezeitraum beträgt hier immer zwölf Monate.

Im „Premium“-Paket wird auch bei einem schweren Unfall geleistet. Hier muss mindestens eine Hand oder ein Fuß verloren sein, es zu irreversiblen Hirnschäden kommen oder der Patient muss ins Koma fallen – für mindestens 96 Stunden. Oder, wenn es sich um ein künstliches Koma handelt, für mindestens eine Woche.

Interessant ist hierbei, dass bei extremen Vorkommnissen der Leistungsfall innerhalb von 96 Stunden anerkannt wird. Das Anerkenntnis ist unbefristet, so dass sich die Gothaer nur über ein Nachprüfungsverfahren daraus lösen kann. Und selbst, wenn das sofort geschähe, müsste die Gothaer noch drei Monate nach der Einstellung leisten.

Verbesserung im Vergleich zum Vorgängertarif

Unterm Strich betrachtet, verbessert sich die Gothaer inhaltlich nochmal im Vergleich zu den schon sehr guten Bedingungen des alten Tarifstandes. Es wäre angenehm, wenn im nächsten Schritt die Lesbarkeit des Bedingungswerks überarbeitet werden würde. Das ist sicherlich ein Luxusproblem, aber als Vermittler muss man das ja immer wieder lesen.

Der 40-jährige Mechatroniker zahlt für 1.000 Euro bis zum 67. Lebensjahr bei einem Prozent Leistungsdynamik 46,86 Euro (Brutto 63,32 Euro) monatlich für das „Premium“-Paket.