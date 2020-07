Gewerbeversicherungen für Lastenrad und Lösegeld

7.7.2020 – Die Ammerländer hat ihren Fahrradschutz für Firmen um zwei Varianten erweitert. Die Universa bietet mehr Schutz in der Betriebs-Haftpflichtversicherung, Chubb in der Cyber-Police für KMUs. Helvetia versichert beim Cyber-Schutz auch Schwieriges wie private Hardware oder Lösegeldzahlungen. Hans John schützt die Büros von Vermittler.

Die Ammerländer Versicherung VVaG hat ihre Fahrrad-Vollkaskoversicherung auch für Lastenräder geöffnet, die Selbstständige und Unternehmen für logistische Zwecke nutzen. Neu ist zudem der Fahrrad-Vollkaskoschutz für geleaste Diensträder inklusive Ausfallschutz.

Ammerländer mit Mobilitätsgarantie

Die „Fahrrad-Vollkaskoversicherung Gewerbe“ sichert Selbstständige und Unternehmen mit Lastenrad gegen Schäden ohne Selbstbeteiligung und mit unbegrenzter Laufzeit. Reine Verkaufsfahrräder wie beispielsweise „Coffee Bikes“ werden allerdings nicht versichert. Es gibt eine Neuwertentschädigung bis maximal 10.000 Euro. Grobe Fahrlässigkeit ist mitversichert.

Wird das Lastenrad durch einen Unfall oder einen Sturz beschädigt, werden die Reparaturkosten übernommen. Das gilt auch für Verschleiß bis zum Radalter von drei Jahren. Feuchtigkeits- und Elektronikschäden an Akku und Motor von E-Lastenrädern sind mitversichert.

Im Rahmen der „Mobilitätsgarantie“ werden die Kosten für das Ersatzrad abgefedert. Gemeinsam mit der Axa Konzern AG bietet die Ammerländer bei ihrer „Fahrrad-Vollkaskoversicherung für Diensträder“ einen Ausfallschutz für die Leasingraten. Im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit werden die Leasingraten übernommen, solange der Mitarbeiter ausfällt.

Diebstahlschutz bei wechselnder Nutzung

Der Ausfallschutz greift mit dem Beginn des Krankengeldes (42. Kalendertag). Zusätzlich sind die Diensträder mit dem Start des Leasings durch die „Fahrrad-Vollkaskoversicherung Gewerbe“ abgesichert.

Die dritte Produktvariante ist der Diebstahlversicherung für gewerbliche Räder. Diese Lösung ist für Touristikfirmen, Lieferservices und Logistikunternehmen, deren Räder von wechselnden Nutzern gefahren werden.

Universa: Mehr für´s gleiche Geld

Die Universa Allgemeine Versicherung AG hat die Versicherungssummen in der Betriebs-Haftpflichtversicherung beitragsneutral für Neu- und Bestandskunden aufgestockt. Pauschal sind fünf Millionen Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden versichert.

Bisher deckte die Betriebs-Haftpflichtversicherung Personenschäden mit zwei Millionen Euro, Sachschäden mit einer Million Euro und Vermögensschäden mit 50.000 Euro. Die Universa hat verschiedene Zielgruppenabsicherungen; beispielsweise für Büro- und Handelsbetriebe, Gaststätten, Dienstleister und Handwerker sowie das Baunebengewerbe.

Der gilt bei Geschäftsreisen, Messe- und Ausstellungsbesuchen weltweit. Eingeschlossen sind Datenschutzverletzungen sowie Schäden aus dem Bereich Umweltschaden-Haftpflicht als Basisschutz.

Chubb: Plattform für Startups und KMUs

Die Chubb European Group SE hat in der Schweiz ihr Onlineangebot für Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen (ICT) in Zusammenarbeit mit dem dort größten Fachverband der ICT-Branche Swiss Ict und dem Online-Versicherungsbroker Esurance erweitert.

Für kleine und mittelständische Firmen (KMU) und Start-ups wurde eine Onlineplattform mit Versicherungsprodukten diverser Versicherungs-Gesellschaften eingerichtet. Chubb bietet über diese Plattform Sach-, Betriebshaft- und Berufshaftpflicht-Versicherungen.

Die Website soll Unternehmen dabei helfen, schnell und einfach Versicherungsschutz zu erhalten und damit sowohl den Verwaltungsaufwand als auch die Kosten zu reduzieren. Makler können ebenfalls auf die Plattform zugreifen und für ihre Kunden Transaktionen abwickeln. Die Website enthält branchenspezifische Versicherungsleitfäden, die Benutzer bei der Erkennung ihrer Risiken, denen ihr Unternehmen ausgesetzt sein könnte, unterstützen.

Helvetia schließt arglistige Täuschung in Cyberversicherung ein

Angesichts des zunehmenden Risikos haben die Helvetia Versicherungen die Versicherungssumme in der „Business Cyberversicherung“ auf fünf Millionen Euro angehoben. Ersetzt werden Schäden durch Schadsoftware, die Ausnutzung von Sicherheitsschwächen, interne Sabotage, fahrlässige Bedienung, DoS-Attacken ebenso wie durch arglistige Täuschung. Versichert sind Eigen- und Drittschäden sowie die Kosten für Schadenermittlung, Krisenkommunikation und Ähnliches.

Zusätzlich zum bisherigen Umfang sind neben der Wiederherstellung unternehmenseigener Daten auch Schäden durch Cyber- und Identitätsbetrug, Phreaking (Telefon-Hacking) und notwendige Mehrkosten zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs mitversichert.

Auch Schäden durch Ertragsausfall können, inklusive des Ausfalls von Cloud- und Hosting-Diensten, abgesichert werden. Neu ist die Mitversicherung von Straf- und Bußgeldern, beispielsweise bei Vertragsstrafen gegenüber Dritten oder Informationsrechts-Verletzungen.

Eigner Laptop im Büro

Nach Angaben des Anbieters zeichnet sich die Überarbeitung der Police durch nur wenige Sublimits, den weltweiten Gültigkeitsbereich sowie die neue Update-Garantie aus.

Die neue Mitversicherung „Bring your own device“ schließt beruflich genutzte private Geräte in den Versicherungsumfang mit ein. Um der Gefahr von Ransomware zu begegnen, bietet Helvetia zudem die Deckung von Lösegeldzahlungen an.

Um die Kunden beziehungsweise deren Mitarbeiter für die Gefahren aus dem Netz zu sensibilisieren, gibt es eine Cyber-Security-Plattform. Diese umfasst neben Informationen zu aktuellen Bedrohungen, einem Phishing-Test und einem Passwortscanner ein extra entwickeltes Awareness-Programm.

Hans John entwickelt Bürohaftpflichtkonzept für Vermittler

Die „John-Büropolice“ der Hans John Versicherungsmakler GmbH ist ein Bürohaftpflichtkonzept für Vermittler. Risikoträger ist die Die Haftpflichtkasse VVaG. Zu den beitragsfreien Erweiterungen zählen Schlüsselverlustrisiko, erweiterter Strafrechtsschutz, Umwelthaftpflicht und AGG-Deckung.

Individuell können Selbstbehalt, mehrjährige Laufzeit und die Höhe der Deckungssummen vereinbart werden. Zu den Besonderheiten gehören die außergerichtliche Unterstützung im Schadensfall durch angestellte Volljuristen ohne zusätzliche Kosten, die deckungsrechtliche Einschätzung vor Schadensmeldung und die beitragsfreie Mitversicherung weiterer Betriebsstätten.

Eine Privat- sowie Hundehalter-Haftpflicht können eingeschlossen werden. Der Schutz beinhaltet eine Innovationklausel.

Die Bayerische: Geschickte Werbung

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre Cashback-Rente bringt mit einer Kampagne zugunsten des stationären Einzelhandels verknüpft. Stationäre Einzelhändler können sich über ihren Versicherungsvermittler oder auf der Webseite für die „Shoppen Sie regional“ registrieren und mit Rabatten neue Kunden unter den „Plusrente“-Nutzern der Bayerischen ansprechen.

Bei der „Plusrente“ stocken die Versicherten der Bayerischen mit jedem Kauf ihre Rente auf, weil ein bestimmter Prozentsatz des Einkaufswerts als Cashback-Gutschrift direkt auf ihr Plusrente-Konto fließt.

Kunden finden alle Händler der Kampagne „Shoppen Sie regional“ über eine Postleitzahl-Suche auf der Webseite der Plusrente. Ihren Rabatt auf ihren Einkauf erhalten die Kunden durch ihre „Plusrente“-Karte.