Gesundheitskarte: Stress wegen eines Archivbilds

21.12.2018 – Gesetzliche Krankenversicherer sind nicht dazu berechtigt, ein Foto, das ihnen wegen der Ausstellung einer elektronischen Gesundheitskarte überlassen wurde, dauerhaft zu speichern. Das hat der 1. Senat des Bundessozialgerichts mit Urteil vom 18. Dezember 2018 entschieden (B 1 KR 31/17 R).

Geklagt hatte ein gesetzlich Krankenversicherter, der sich geweigert hatte, seinem Versicherer ein Lichtbild zur Ausstellung einer elektronischen Gesundheitskarte zur Verfügung zu stellen. Das begründete er damit, dass seine Krankenkasse das Bild bis zum Ende des Versicherungs-Verhältnisses speichern wollte. Der Kläger sah darin einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht.

Recht zur Speicherung?

Der Versicherer war nicht dazu bereit, dem Kläger einen Versicherungsnachweis ohne Lichtbild auszustellen. Er sei berechtigt, diejenigen Sozialdaten zu erheben und zu speichern, die er für die Ausstellung einer elektronischen Gesundheitskarte benötigt.

Dieses Recht erstrecke sich auch auf ein Lichtbild. Das dürfe nämlich ebenso wie die übrigen Daten bis zum Ende des Versicherungs-Verhältnisses gespeichert werden.

Niederlage vor dem Bundessozialgericht

Mit seiner daraufhin gegen seine Krankenkasse eingereichten Klage hatte der Versicherte zunächst keinen Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Konstanzer Sozialgericht, als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landessozialgericht Baden-Württemberg schlossen sich der Meinung des Versicherers an. Sie wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Der Fall landete schließlich vor dem Bundessozialgericht. Dort erlitt der Krankenversicherer eine Niederlage.

Fehlende Ermächtigung

Nach Ansicht des Gerichts fehlt es den gesetzlichen Krankenversicherern an einer Ermächtigung, ein Lichtbild länger zu speichern, als das für die Ausstellung einer elektronischen Gesundheitskarte erforderlich ist. Das gelte auch für die Speicherung sonstiger Sozialdaten.

Die Speicherung der Daten sei folglich nur so lange zulässig, bis die Gesundheitskarte hergestellt und in den Herrschaftsbereich des Versicherten gelangt ist. Danach müssten die Daten unverzüglich gelöscht werden.