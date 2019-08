Gesetzliche Witwenrente im Schnitt unter 660 Euro

Anspruch auf eine Witwen-/Witwerrente hat der verbliebene Ehe- oder eingetragene Lebenspartner, wenn der Verstorbene die allgemeine Wartezeit in der GRV von fünf Jahren erfüllt oder bereits eine gesetzliche Altersrente bezogen hat. In wenigen Ausnahmen wie bei einem tödlichen Arbeitsunfall gilt die geforderte Wartezeit auch als vorzeitig erfüllt. Außerdem muss die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft mindestens ein Jahr bestanden haben. Hierzu gibt es nur wenige Ausnahmen, etwa wenn der Ehepartner infolge eines Unfalls stirbt. Eine große Witwen- oder Witwerrente erhält nur der überlebende Ehepartner, der je nach Todesjahr des Versicherten entweder das 45. bis 47. Lebensjahr vollendet hat, vermindert erwerbsfähig ist oder ein Kind, das nicht älter als 18 Jahre oder behindert ist, erzieht. Alle anderen bekommen eine kleine Witwen- oder Witwerrente, die maximal für die Dauer von 24 Monaten nach dem Tod des Ehepartners gewährt wird. Geschiedene, deren Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden wurde und deren geschiedener Ehepartner verstorben ist, können Anspruch auf eine Erziehungsrente haben, sofern sie selbst gesetzlich rentenversichert sind und ein minderjähriges Kind erziehen. Außerdem muss der Hinterbliebene unverheiratet sein und zum Zeitpunkt des Todes des geschiedenen Ehepartners die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren in der GRV erfüllt haben. Wenn ein gesetzlich rentenversichertes Elternteil stirbt, und die allgemeine Wartezeit der GRV von fünf Jahren erfüllt hat, steht seinem Kind eine Halbwaisenrente zu; sind beide Elternteile tot, ist es eine Vollwaisenrente. Kinder, die noch in einer Schul- oder Berufsausbildung stehen, erhalten maximal eine Waisenrente bis zur Vollendung ihres 27. Lebensjahres. Kann ein volljähriges Kind aufgrund einer Behinderung nicht selbst für seinen Unterhalt aufkommen, hat es im Falle des Ablebens eines Elternteils ebenfalls Anspruch auf eine Waisenrente.