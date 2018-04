Gesetzliche Krankenversicherer mit solidem Finanzpolster

4.4.2018 – Aus einem kürzlich von den Ersatzkassen vorgelegten Zahlenwerk zum Gesundheitswesen lässt sich ein dringender Handlungsbedarf beim morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich ableiten. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen profitieren von der Umverteilung, während alle anderen Kassenarten Defizite schreiben. GKV-Kassen erzielten 2016 Einnahmen über 224,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben summierten sich auf 222,7 Milliarden Euro. Die größten Ausgabeblöcke waren Krankenhauskosten, gefolgt von Kosten für ärztliche Behandlung und Arzneimittel.

Vor allem die Ersatzkassen drängen auf eine Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die schon 2011 sichtbare Schieflage hat sich in den letzten Jahren noch deutlich verstärkt.

AOKen profitieren vom Morbi-RSA

Nach der Datensammlung „vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2017/2018“ des Verbands der Ersatzkassen e.V. (VDEK) profitierten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) von Anfang an vom Morbi-RSA. Lag die Überdeckung im Jahr 2011 bei knapp 400 Millionen Euro, waren es 2016 bereits 1,523 Milliarden Euro.

Gleichzeitig stiegen die Defizite der Ersatzkassen von etwa 300 Millionen Euro bis auf 983 Millionen Euro. Auch die anderen Kassenarten (Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen, Knappschaft-Bahn-See (KBS)) schnitten beim Risikostrukturausgleich zuletzt mit Defiziten ab.

Anfang dieses Jahres gab es in der GKV 110 Krankenkassen. Im Jahr 2000 waren es noch 420 und im Jahr 1991 sogar noch 1.209 Krankenkassen gewesen. Die sechs Ersatzkassen kamen Mitte vergangenen Jahres auf einen Marktanteil in der GKV von 38,6 Prozent. Die elf AOKen haben einen Marktanteil von 36,0 Prozent erreichen können

Reserven von rund 28 Milliarden Euro

Die gesetzlichen Krankenkassen und damit auch der Gesundheitsfonds profitieren von der wachsenden Erwerbstätigkeit und gestiegenen Einkommen. Ende vergangenen Jahres verfügte das gesetzliche Gesundheitssystem über Reserven von rund 28 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 23.2.2018). Die Krankenkassen hatten Ende 2016 dem Zahlenbericht zufolge Reserven von über 16,1 Milliarden Euro aufgebaut.

Nach der Übersicht konnten die GKV-Kassen im Jahr 2016 Einnahmen über 224,4 Milliarden Euro generieren. Die Ausgaben summierten sich auf 222,7 Milliarden Euro. Die größten Ausgabeblöcke waren Krankenhauskosten mit 73,0 Milliarden Euro gefolgt von den Kosten für die ärztliche Behandlung (36,5 Milliarden Euro) und denen für Arzneimittel (36,3 Milliarden Euro).

Je Versicherten mussten die GKV-Kassen im Jahr 2016 durchschnittlich 2.946 (Vorjahr 2.857) Euro aufbringen. Dies entsprach im Jahresvergleich einem Plus von 3,15 Prozent. Im Jahr 2011 lagen die krankheitsbedingten Aufwendungen je Versicherten noch bei 2.423 Euro. Der medizinische Fortschritt dürfte dafür sorgen, dass die Ausgaben stetig weiter steigen werden.

Die größten Zuweisungsvolumina nach Krankheitsgruppen gab es im Jahr 2016 bei den Depressionen (4,08 Milliarden Euro), den Therapien mit Insulin (3,30 Milliarden Euro) sowie beim Dialysestatus (3,11 Milliarden Euro).

Neben dem reinen Beitrag sind viele Zuzahlungen zu leisten

Die neue Bundesregierung von CDU/CSU und SPD will ab kommendem Jahr zur paritätischen Finanzierung der GKV-Beiträge zurückkehren. Derzeit zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 7,3 Prozent des Beitrags. Den Zusatzbeitrag der Kassen von durchschnittlich einem Prozent müssen derzeit allein die Arbeitnehmer beziehungsweise Rentner tragen.

Daneben gibt es aber eine ganze Reihe von zusätzlichen Zahlungen, die der GKV-Versicherte übernehmen muss. In dem Zahlenwerk werden insgesamt 13 Zuzahlungsregelungen aufgelistet. So etwa für die Krankenhausbehandlung von zehn Euro je Kalendertag (maximal 28 Tage im Jahr) oder die Beteiligung an den Arznei- und Verbandsmitteln (zehn Prozent – mindestens fünf und höchsten zehn Euro).

Beim Zahnersatz kann es dann richtig teuer werden. In Abhängigkeit von den eigenen Bemühungen zum Erhalt der Zähne beträgt die Zuzahlung zwischen 35 und 50 Prozent.