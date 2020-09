Gesellschafter-Geschäftsführer bei Pensionszusage benachteiligt

21.9.2020

Eine Pensionsrückstellung nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG darf nur im Falle einer Entgeltumwandlung im Sinne § 1 Abs. 2 BetrAVG gebildet werden. Damit fällt der Alleingesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht unter diese Vorschrift. Das entschied der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 27. Mai 2020 (XI R 9/19).

In dem entschiedenen Fall wollte die Gesellschaft für die mit Inhaber vertraglich vereinbarte unverfallbare Pensionszusage den in der genannten Vorschrift vorgesehenen Teilwert-/Barwertvergleich nutzen. Das erkannte das Finanzamt nicht an und verwies auf § 6a Abs. 3 Satz 1 EStG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des KStG.

Demnach darf für die Pensionsrückstellung höchstens der Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt werden. Der lag in dem verhandelten Fall für das Jahr 2017 um 3.798 Euro niedriger, als von dem Unternehmen geltend gemacht worden war.