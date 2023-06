Generali-Zuzahlungsreport: So viel zahlen GKV-Versicherte jährlich dazu

14.6.2023

Gesetzlich Krankenversicherte sind „Zuzahlungs-Meister“. Zusätzliche Behandlungen kosteten 2021 durchschnittlich 1.500 Euro pro Person. Im Schnitt war fast jeder Fünfte (Zuzahlungsquote von 17,6 Versicherten mit Leistungen pro 100 Einwohner) betroffen. Dies berichtet die Generali Deutschland Krankenversicherung AG in ihrem erstmals veröffentlichten „Zuzahlungsreport“.

Für den Bericht wurden die Daten von rund 1,5 Millionen Leistungsfällen der Generali-Kunden hinsichtlich der Kosten untersucht, die nach Erstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) von den Versicherten selbst zu zahlen waren. Demnach schultern den deutlich überwiegenden Anteil aller Extrakosten (mehr als 60 Prozent) Menschen, die 50 Jahre oder älter sind.

Die Kosten pro Person steigen mit zunehmendem Alter. Versicherte ab 50 Jahren zahlen im Schnitt 2.100 Euro pro Jahr dazu. Ab 70 Jahren sind es bereits bei 3.500 Euro und ab 80 Jahren sogar 4.800 Euro. Mit 50 Prozent entfallen die meisten Zusatzleistungen auf die Zahnzusatzversicherung, dahinter folgt mit 40 Prozent der ambulante Bereich. Stationäre Leistungen machen rund neun Prozent aus.

Zuzahlungen zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Bundesländern (Bild: Generali)

Die höchste Zuzahlungsquote leisten GKV-Versicherte in Baden-Württemberg mit 22,0 Zuzahlenden pro 100 Einwohnern, gefolgt von Bayern (19,4) und Hessen (19,1). Am wenigsten geben hingegen die Saarländer für ihre Gesundheit zusätzlich aus (9,9). Die neuen Bundesländer haben niedrige Zuzahlungsquoten. Wer hier gesetzlich krankenversichert ist, nimmt deutlich weniger zuzahlungspflichtige Leistungen in Anspruch.