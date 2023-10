Geldvermögen der privaten Haushalte wächst erneut

20.10.2023

Zum dritten Mal in Folge ist das Geldvermögen der privaten Haushalte gestiegen. Im zweiten Quartal 2023 legten die Ersparnisse, bestehend aus Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen und Ansprüchen gegenüber Versicherungen, um 94 Milliarden Euro auf 7,492 Billiarden Euro zu. Die Forderungen erhöhten sich um 59 Milliarden Euro, die Bewertungsgewinne betrugen 36 Milliarden Euro.

Dies teilt die Deutsche Bundesbank mit. Bereits im vierten Quartal 2022 (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.4.2023) und in den ersten drei Monaten dieses Jahres (24.7.2023) wurden Zugewinne von zunächst 111 Milliarden und dann 146 Milliarden Euro vermeldet. Zuvor war das Geldvermögen in den ersten drei Quartalen 2022 deutlich gesunken (16.1.2023).

Das Geldvermögen im zweiten Quartal 2023 (Bild: Deutsche Bundesbank).

Zu verdanken ist die Aufwärtsbewegung erneut dem größtenteils unveränderten Anlageverhalten der privaten Haushalte. Vor dem Hintergrund gestiegener Zinsen wurden die Sichteinlagen (minus 18 Milliarden Euro) zugunsten von höher verzinster Termineinlagen (plus 43 Milliarden Euro) reduziert. Der Nettozukauf an Schuldverschreibungen (plus 21 Milliarden Euro) lag erneut erheblich über dem Mittelwert der vergangenen Jahre.

Die Investitionen in Aktien und sonstige Anteilsrechte (per Saldo plus eine Milliarde Euro) waren dagegen deutlich rückläufig. Dies ist nach Angaben der Bundesbank der niedrigste Wert seit 2016. Bewertungsgewinne resultierten aus Wertsteigerungen gehaltenen Aktien (plus neun Milliarden Euro) und Investmentfondsanteile (plus 19 Milliarden Euro).