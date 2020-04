Gefährliche Beschäftigung? Tödlicher Unfall in Hobbywerkstatt

24.4.2020 – Eine vom Schutz einer Privathaftpflicht-Versicherung ausgeschlossene ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung setzt eine gewisse Kontinuität der Tätigkeit voraus. Der Ausschluss umfasst folglich nicht die gelegentliche Entleerung von Autogastanks. Diese entschied das Oberlandesgericht Naumburg in einem Urteil vom 2. Mai 2019 (4 U 95/18).

Der Entscheidung lag der Fall eines Versicherten zugrunde, der in einer Scheune eine Hobbywerkstatt betrieb. In der widmete er sich in seiner Freizeit seit Jahren der Instandsetzung und Gestaltung von Autos.

Anfang Februar 2014 wollte er einen Gastank entleeren, um ihn anschließend in ein Fahrzeug einzubauen. Dabei kam es zu einer Explosion, bei der der Mann ums Leben kam. Außerdem wurden die Scheune, ein Stall und ein benachbartes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen.

Explosion bei ungewöhnlicher, gefährlicher Beschäftigung

Wegen der Gebäudeschäden wollte der Gebäudeversicherer den Privathaftpflicht-Versicherer des Verstorbenen beziehungsweise dessen Erben in Regress nehmen. Der Haftpflichtversicherer hielt sich jedoch nicht für zuständig.

Das begründete er damit, dass sich die Explosion im Rahmen einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung ereignet habe. Derartige Tätigkeiten seien jedoch vom Schutz einer Privathaftpflicht-Versicherung ausgeschlossen.

Dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Magdeburger Landgericht, noch das von dem Haftpflichtversicherer in Berufung angerufene Oberlandesgericht Naumburg anschließen. Beide Gerichte hielten die Regressforderung des Gebäudeversicherers für gerechtfertigt.

Nicht als gefährlich im Sinne der Versicherungs-Bedingungen

Nach Auffassung der Richter war die langjährige Beschäftigung des Versicherten in seiner Hobby- und Bastlerwerkstatt nicht als gefährlich im Sinne der Versicherungs-Bedingungen anzusehen. Das wäre nämlich nur dann der Fall gewesen, wenn der Verunglückte, ähnlich wie bei der Ausübung eines Berufs, fortgesetzt mit schadensgeneigten Arbeiten wie dem Leeren von Gastanks beschäftigt gewesen wäre.

„Die Beschäftigung muss ein Ausmaß annehmen, das es rechtfertigt, den Versicherungsnehmer mit Blick auf dieses eigenständige Betätigungsfeld nicht mehr als von der Versicherung geschützte Privatperson anzusehen“, erklärte dazu das Gericht.

Weit verbreitete Art der Freizeitgestaltung

Die regelmäßige Beschäftigung mit der Reparatur und Gestaltung von Fahrzeugen ist nach Meinung des Berufungsgerichts eine weit verbreitete Art der Freizeitgestaltung. Sie falle folglich nicht aus dem Rahmen dessen, womit sich Laien üblicherweise beschäftigen.

Das gelte zum Beispiel auch für gelegentliche Schweißarbeiten, woran sich Heimwerker und sogenannte Hobbyschrauber regelmäßig versuchen würden. Das Naumburger Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.