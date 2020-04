Gebäudewertermittlung berechnet auch die dritte Dimension

20.4.2020 – Sekundenschnell von jedem Gebäude in Deutschland ein automatisches 3D-Modell herzustellen, ist das Ziel des 2014 gegründeten Start-ups Skendata. Im Modell werden unter Anderem amtliche Katasterdaten und maschinell ausgewertete Luftbilder berücksichtigt. Die digitale Wertermittlung wird Einzug in die Beitragsrechner und Ökosysteme halten, zeigt sich Geschäftsführer Sven Jantzen überzeugt. An der Weiterentwicklung wird bereits gearbeitet: die Einbeziehung des Gebäuderisikoindex für Leitungswasser sowie von Marktwerten und Nettokaltmieten.

WERBUNG

VersicherungsJournal: Herr Jantzen, Sie waren rund 20 Jahre bei einem großen Gebäudeversicherer in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Underwriter und Teamleiter Schadenmanagement. Heute sind Sie Geschäftsführer der Skendata GmbH. Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Fehler bei der Wertermittlung?

Sven Jantzen: Die meisten Fehler drehen sich um die Größe und den Ausbau des Gebäudes. So gibt es für ein einstöckiges Gebäude mit Satteldach bis zu acht verschiedene Kategorien. Manchmal werden Fragen nach Wohnflächen pro Geschoss nicht richtig beantwortet oder falsch zusammengerechnet. Die ausgebaute Mansarde beispielsweise geht gern vergessen. Bei der Ausstattung eines Gebäudes gibt es reichlich Ermessensspielraum, zum Beispiel zwischen gut und gehoben. Nebengebäude werden oft pauschal oder gar nicht bewertet.

VersicherungsJournal: Die Wertermittlung basiert auf der Wohn- und Nutzfläche eines Gebäudes. Definitionen und Berechnungsmethoden können aber von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich sein. Wie ist das zu erklären?

Sven Jantzen (Bild: Skendata).

Jantzen: Die versicherungsrelevante Wohnfläche ist Grundlage für die Beitragsberechnung. Im Wettbewerb wird deshalb auch über die Wohnfläche differenziert. Wohnflächen sind in Deutschland unterschiedlich definiert und weichen in Zweck und Ergebnis voneinander ab. Zu nennen sind: Wohnflächenverordnung (WoFIV), die DIN Norm zur Bauwerksberechnung (DIN 277-1:2016-01) und das Ermittlungsschema des ehemaligen Verbands der Sachversicherer (VdS 771/ 772). Dieses Ermittlungsschema vom VdS wurde mehrfach aus Vereinfachungsgründen individuell angepasst.

VersicherungsJournal: Welche Folgen hat die Vielfalt der Berechnungsmethoden?

Jantzen: Die Vergleichbarkeit verschiedener Angebote ist für den Kunden schwieriger. Außerdem kann er seine bisherige Police nicht heranziehen. Das verunsichert.

VersicherungsJournal: Was sind Ihre Kritikpunkte an den Quadratmeter-Pauschaltarifen?

Jantzen: Am Quadratmeter-Modell fehlt die dritte Dimension: die Höhe des Gebäudes. Das Eingangsdatum Wohnfläche ist Ausgangspunkt für die weitere Berechnung des Angebots. Aber hier gibt es großen Spielraum. Nehmen wir 120 qm Wohnfläche: Die Geschosshöhe eines Siedlungshauses im Norden ist im Vergleich zu einer schönen Stadtvilla nicht gleich. Ein qm Wohnfläche kostet bei einer Stadtvilla deutlich mehr. Aber beide haben die gleiche Wohnfläche. Das wird in einem qm-Pauschaltarif nicht abgebildet. Heute sind wir technologisch in der Lage, die Höhe automatisch einzubeziehen und somit differenzierter zu rechnen.

VersicherungsJournal: Skendata wurde mehrfach ausgezeichnet. Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von den marktüblichen Verfahren?

Jantzen: Skendata erstellt sekundenschnell von jedem Gebäude in Deutschland ein automatisches 3D-Modell – einen Gebäude-Avatar. Im Modell werden unter Anderem amtliche Katasterdaten und maschinell ausgewertete Luftbilder berücksichtigt. Die Daten sind transparent, objektiv vergleichbar und können in die Angebotsberechnung einfließen. Es sind im Idealfall nur noch zwei Fragen zu beantworten: Hat das Gebäude einen Keller und/oder eine gehobene Ausstattung.

VersicherungsJournal: Von welchen Quellen beziehen Sie Bilder und andere Informationen?

Jantzen: Die amtlichen Daten kommen vom BKG [Bundesamt für Kartografie und Geodäsie], den Landesvermessungsämtern, den Kataster- und Liegenschaftsämtern, der Deutschen Post, den Statistischen Landesämtern und Flutrisiken vom VdS. Weitere Datenquellen können je nach Anforderung hinzugezogen werden.

VersicherungsJournal: Wie lange dauert die Berechnung?

Jantzen: Die Anforderung eines Bankenversicherers lag bei 90 Sekunden für die Wertermittlung. Das haben wir jetzt erreicht. Grundsätzlich hängt die Dauer von der Anzahl der Fragen ab, die ein Versicherer stellt.

VersicherungsJournal: Wie gehen Versicherungs-Unternehmen mit Ihrem Gebäudereport um? Gewähren sie Unterversicherungs-Verzicht (UVV)?

Jantzen: Die Daten und der Wert14 Gebäudereport ist für alle gängigen Tarife von Versicherern geeignet. Explizite Anerkennungen gibt es laut UVV-Liste, die wir im internen Bereich von Wert14 veröffentlicht haben.

VersicherungsJournal: Welche Entwicklungen in der Gebäudewertermittlung prognostizieren Sie mittel- und längerfristig?

Jantzen: Die digitale Wertermittlung wird Einzug in die Beitragsrechner und Ökosysteme halten. Die User Journey wird durch Daten attraktiver und die Angebotserstellung extrem beschleunigt. Wir erweitern zum Beispiel um die Einbeziehung des Gebäuderisikoindex für Leitungswasser, Marktwerte und Nettokaltmieten. Große Portfolios werden schnell und automatisch berechnet. Die Gebäudedaten werden außerdem immer schneller aktualisiert, so dass Veränderungen am Gebäude automatisch sichtbar werden.

Lesetipp: „Gebäudeversicherung – Tipps für den effizienten Verkauf“ Das hier veröffentlichte Interview ist ein Auszug aus dem VersicherungsJournal Extrablatt 1|2020 „Gebäudeversicherung – Tipps für den effizienten Verkauf“. In dieser Ausgabe geht es um die Wohngebäude- sowie die Elementarschaden-Versicherung. Berichtet wird unter anderem über die Ergebnisse einer Leserumfrage zu dieser Deckung. Das Heft gibt zudem Tipps für die Berechnung der Versicherungssumme, den Verkauf dieser Policen sowie Einblick in das Marktgeschehen. Die aktuelle Ausgabe des Extrablatts steht seit dem 23. März kostenlos als PDF-Datei zum Download im Internet zur Verfügung. Premium-Abonnementen wurden bevorzugt bedient und hatten bereits zuvor Zugriff auf die neue Ausgabe. Wer das Heft noch nicht abonniert hat, kann diese Ausgabe nur online lesen – sich aber für alle späteren Ausgaben unter diesem Link registrieren.

Die Fragen stellte