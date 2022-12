Gebäudeversicherer muss bei schleichendem Erdrutsch leisten

7.12.2022 – Im vorliegenden Fall ging es um den in den Klauseln zu einer Wohngebäudeversicherung als „naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen“ definierten Begriff Erdrutsch. Er beinhaltet auch Schäden am versicherten Objekt, die durch allmähliche, nicht augenscheinliche naturbedingte Bewegungen von Gesteins- oder Erdmassen verursacht werden. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 9. November 2022 entschieden (IV ZR 62/22).

Geklagt hatte ein Gebäudebesitzer, dessen Grundstück am vorderen Rand einer vor etwa 80 Jahren an einem Hang aufgeschütteten Terrasse liegt. Im Jahr 2018 bemerkte er Rissbildungen an seinem Wohnhaus sowie der zugehörigen Terrasse. Die Schäden führte er auf einen allmählichen Erdrutsch zurück.

Da in seiner Wohngebäudeversicherung Schäden durch Erdrutsch mitversichert sind, meldete der Mann den Vorfall seinem Versicherer. Der hielt sich jedoch nicht für zuständig. Denn unter Erdrutsch verstehe man ein plötzliches Ereignis und nicht einen allmählichen Kriechvorgang von Gesteins- und Erdmassen.

Kein plötzlich auftretendes Ereignis

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Bamberger Landgericht, als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Stadt an. Die Richter beider Instanzen hielten die Forderung des Klägers, dass ihm sein Gebäudeversicherer die Schäden zu ersetzen habe, für unbegründet.

Zwar sei in den Versicherungs-Bedingungen als Erdrutsch „ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen“ definiert worden. Nach Ansicht des Berufungsgerichts würde aber ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer unter einem Erdrutsch „sinnlich wahrnehmbare Vorgänge verstehen, nicht aber sich langsam über Jahre hinweg vollziehende Erdbewegungen“. Von solchen müsse im Fall des Klägers jedoch ausgegangen werden.

Plötzlich auftretende Naturereignisse mit einer gewissen Dynamik

Über einen längeren Zeitraum schleichend vonstattengehende, allmähliche und bis zur Schadensentstehung unbemerkt bleibende Erdbewegungen seien auch mit dem Wortsinn der Begriffe des „Abgleitens“ und „Abstürzens“, die für die Definition der Versicherungs-Bedingungen herangezogen wernd, nicht in Einklang zu bringen.

Denn auch weitere versicherte Schäden wie etwa Überschwemmungen, Rückstau, Erdfall, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbrüche seien deutlich wahrnehmbare Vorgänge, die sich als plötzlich auftretende Naturereignisse mit einer gewissen Dynamik vollzögen.

Aus Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers

Dem wollte der Bundesgerichtshof (BGH) nicht folgen. Er hob das Urteil des Oberlandesgerichts auf und wies den Fall zur erneuten Verhandlung an das Berufungsgericht zurück.

Nach Ansicht des BGH umfasst der Begriff „Erdrutsch“ im Sinne der Versicherungs-Bedingungen auch Schäden am versicherten Objekt, „die durch allmähliche, nicht augenscheinliche naturbedingte Bewegungen von Gesteins- oder Erdmassen verursacht werden“.

Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer werde nämlich unter den verwendeten Begriff des „Abgleitens“ eine allmähliche Bewegung verstehen, welche nicht einer sinnlich wahrnehmbaren Erdbewegung entsprechen müsse. Daher seien auch Schäden durch Erdbewegungen, das heißt auch Kriechvorgänge, die sich über einen längeren Zeitraum entwickeln, versichert.

Ursache der Rissbildungen prüfen

Das Berufungsgericht müsse nun noch mit Hilfe eines Sachverständigen klären, ob die Behauptung des Klägers, was die Ursache der Rissbildungen angeht, zutrifft. Denn das sei in den Vorinstanzen nicht geprüft worden.

Das Oberlandesgericht Koblenz war im Jahr 2014 in einem ähnlichen Fall zu einer vergleichbaren Einschätzung gelangt wie jetzt der Bundesgerichtshof (VersicherungsJournal 11.2.2015).