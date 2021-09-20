Gebäudeversicherer geht in Regress – Handwerker haftet für weggewehte Solaranlage

9.9.2025

Das Landgericht Köln hat in seinem rechtskräftigen Urteil vom 9. Mai 2025 (18 O 254/23) einem Gebäudeversicherer Recht gegeben, der einen Handwerksbetrieb auf Schadensersatz verklagt hatte. Denn dessen Mitarbeiter haben eine Photovoltaikanlage nicht sach- und fachgerecht montiert.

In dem verhandelten Fall ging es um eine Solaranlage auf dem Dach einer Betriebshalle, die sich beim Sturmtief „Sabine“ im Februar 2020 gelöst hatte. Bei Windgeschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern wurden die Solarpaneele auf ein Nachbargebäude geschleudert.

Die Eigentümerin der Anlage machte zunächst Gewährleistung bei dem Monteurbetrieb geltend, hatte damit aber keinen Erfolg. Daher orderte die Geschädigte eine neue Anlage für 75.000 Euro, berichtet die IWW Institut für Wissen in der Wirtschaft GmbH über die noch nicht veröffentlichte Entscheidung.

Diesen Kaufpreis erstattete der Versicherer und verlangte die Kosten gemäß § 86 VVG von der Montagefirma zurück. Zu Recht, entschieden die Richter. Die Böen seien in diesem konkreten Fall nicht außergewöhnlich stark gewesen und es gebe keine Beweise dafür, dass die Module ausreichend gesichert waren.