Geändertes Bezugsrecht: Lebensversicherer stellt Rückforderung

7.1.2013 – Im Parlament soll in der ersten Sitzungswoche über ein Ende der privaten Krankenvollversicherung debattiert werden. Die Koalitionsparteien sind durch offene Themen in der Sozialpolitik und bei der Regelung der Honorarberatung unter Druck. Für die Neuregelung der Rückkaufswerte in der Lebensversicherung durch den Bundesrat gibt es einen frühestmöglichen Termin.

2.8.2010 – Der Marktführer bietet eine neue Zusatzoption für ihre Riester-Policen. Damit kann im Fall der Berufsunfähigkeit die Beitragszahlung fortgeführt werden. Was die Option bietet, und wo die Grenzen liegen.

29.6.2010 – Zwei Kenner der Kranken- und der Lebensversicherung wagten in Hamburg einen Blick in die Zukunft. Was die beiden Sparten erwartet und wie sie damit umgehen können, verrieten Arno Surminski und Kurt Wolfsdorf.

21.10.2019 – „Hilfe, die Deutschen werden nicht mehr älter!" titelte die „Welt". Für die Versicherer besteht aber kein Anlass zur Sorge. Im Gegenteil, zumindest die Sterblichkeitsgewinne in der Rentenversicherung müssten dann steigen. (Bild: privat)

17.10.2019 – Für die Kunden bleibt die Berufsunfähigkeits-Versicherung ein komplexes Thema. Wem sie bei der Beratung vertrauen, was sie vom Produkt erwarten und in welchem Alter sie am ehesten zum Abschluss bereit sind, zeigt eine aktuelle Studie. (Bild: Nordlight Research)

8.10.2019 – Nach der betrieblichen Altersversorgung kommen nun neue Vorsorgeformen – etwa das Sterbegeld von Monuta. Weitere Neuheiten in der Lebensversicherung melden Alte Leipziger, Münchener Verein, Swiss Life und Verti. (Bild: Pixabay CC0)