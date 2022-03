GDV zeigt sich mit Regulierung der Hochwasserkatastrophe zufrieden

23.3.2022

Dr. Wolfgang Weiler spricht von einer „extremen Kraftanstrengung“ und zeigt sich überzeugt, dass die Versicherungswirtschaft das Unwetterereignis „insgesamt ausgesprochen gut bewältigt“ hat. Mittlerweile seien vier Milliarden Euro an Versicherungsnehmer ausgezahlt worden. Die Versicherungsdichte für Elementarschutz ist laut Verband auf rund 50 Prozent geklettert. Von der nächsten Justizministerkonferenz erwartet der GDV-Präsident Weichenstellungen für eine Neuregelung der Elementarschutz-Versicherung.

Was hat die Hochwasserkatastrophe in der Versicherungsbranche bewegt? Diese Frage erörterte Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), am Dienstag in einem Online-Vortrag.

Die Veranstaltung wurde vom Forum V – Nordbayerisches Institut für Versicherungs-Wissenschaft und -wirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg e.V. organisiert.

Gesamtschadensumme könnte noch steigen

„Wir reden über die schlimmste Naturkatstrophe seit 1945“, sagte Weiler. Nach Angaben seines Verbandes verursachte das Unwettertief „Bernd“ im vergangenen Juli in Deutschland versicherte Schäden in Höhe von 8,2 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 8.12.2021).

Dies sei die aktuelle Schätzung, es könnte „auch noch etwas mehr“ werden, so Weiler. Ein Grund dafür seien unter anderem Dekontaminationen von Gebäuden, die vielleicht noch zum Abriss der Immobilien führen würden.

Der GDV wisse zudem nicht, wie es mit den Wiederaufbau-Beschränkungen endgültig weitergehen werde.

Den volkswirtschaftlichen Schaden schätze man auf gut 20 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Hannover Rück SE erwartet Kosten für die Assekuranz in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro (19.10.2021).

250.000 Schadenfälle durch Tief „Bernd“

„Das war für die Versicherungswirtschaft eine extreme Kraftanstrengung, mit diesem Ereignis so adäquat wie möglich umzugehen und so gut wie möglich den Betroffenen so schnell wie möglich zu helfen“, sagte der GDV-Präsident. „Ich persönlich finde, dass die betroffenen Unternehmen und wir als Branche die Lage in Anbetracht der Umstände insgesamt ausgesprochen gut bewältigt haben.“

Insgesamt seien rund 16.000 Mitarbeiter im Einsatz gewesen. Ebenso etwa 2.500 externe Kräfte, insbesondere Gutachter, die „in hoher Frequenz und relativ schnell“ Besichtigungen durchgeführt hätten, um den Versicherungsnehmern schnell antworten zu können. Das sei in Anbetracht von 250.000 Schadenfällen, darunter 50.000 Kfz-Schäden, eine „ziemlich große Leistung“.

Die Ersthilfe ist sehr schnell in Gang gekommen. Dr. Wolfgang Weiler, GDV-Präsident

Mittlerweile wurden vier Milliarden Euro ausgezahlt

Das gute Funktionieren würden auch die Summen beweisen, die bereits ausgezahlt seien. Schon drei, vier Monate nach der Katastrophe sei es eine enorm hohe Summe von drei Milliarden Euro gewesen, mittlerweile liege man bei vier Milliarden Euro.

„Das heißt, die Ersthilfe ist sehr schnell in Gang gekommen“, sagte Weiler. „Die Leute haben Geld bekommen und konnten entsprechend schon Aktivitäten entfalten. Natürlich geht ein Wiederaufbau von stark beschädigten Gebäuden aus vielerlei Gründen nicht in ein paar Monaten.“ Erst wenn der Wiederaufbau abgeschlossen sei, werde man wissen, was es tatsächlich gekostet habe.

Allerdings hätte es durchaus auch Probleme gegeben. Dazu zählte Weiler Gutachterkapazitäten – hier gebe es immer noch Engpässe, was für die Betroffenen auch sehr ärgerlich sei –, Handwerkerverfügbarkeit. Lieferengpässe, amtliche Freigaben und eine immer noch nicht wieder vollständig wiederhergestellte Infrastruktur.

Neue Diskussion um Pflichtversicherung

Seit der Hochwasserkatastrophe wird in der Versicherungsbranche und darüber hinaus erneut kontrovers über eine verbindliche Elementarversicherung für Hausbesitzer diskutiert (26.7.2021, 17.1.2022, 25.3.2022). Dies sei bereits nach 2013 der Fall gewesen, berichtete Weiler.

Die daraus resultierten Vereinbarungen hätte nur die Assekuranz erfüllt und die Versicherungsdichte von 38 Prozent auf 46 Prozent durch eine proaktive Kundenansprache steigern können. Aktuell liege die Quote bei ungefähr 50 Prozent, das sei aber zu wenig.

Weiler erwartet Weichenstellungen von der Politik

Der GDV habe im vergangenen Herbst beschlossen, das Thema Elementarschutz-Versicherung neu zu denken. Es wurde ein Positionspapier verabschiedet (1.11.2021).

Von der anstehenden Justizministerkonferenz, die sich im Juni mit der Frage einer Pflichtversicherung beschäftigen wird, erwartet Weiler kein Ende der Diskussion, wohl aber Weichenstellungen. „Es wäre unsere Hoffnung, dass wir zügig zu einer zukunftsträchtigen Neuregelung kommen. Wir dürfen gespannt sein.“

Fünf Versicherer mit dem größten Schadenereignis der Firmengeschichte

Dass die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe aus dem vergangenen Sommer eine Mammutaufgabe für die Versicherungswirtschaft ist, wurde schnell deutlich (21.7.2021, 22.7.2021). Nach wenigen Wochen meldeten die ersten Versicherer Rekordschadensummen.

Für die Provinzial Versicherungen, die R+V Versicherung AG, die Huk-Coburg Versicherungen und die Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. war es das größte Schadenereignis der Unternehmensgeschichte (7.9.2021). Ebenso für die LVM Versicherungen, wie bei der Vorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen kürzlich berichtet wurde.

Auch beim Branchenprimus, der Allianz Deutschland AG, sorgten in der Schaden- und Unfallversicherung die Unwetterereignisse für ein deutliches Minus beim operativen Ergebnis (25.2.2022).

Versicherungswirtschaft ist weiter in der Kritik

Die Regulierungspraxis der Assekuranz sorgte von Beginn an für Unmut. Vermittler kritisierten zunächst insbesondere Erreichbarkeit und fehlendes Verständnis für die Situation (20.7.2021, 20.8.2021). Später äußerten Unternehmen Probleme, Versicherungsschutz gegen Hochwasser-Gefahren zu finden (Medienspiegel 5.11.2021).

Ähnlich erging es Immobilieneigentümern, die eine Absicherung gegen Elementarschäden suchten. Zudem stockten Versicherungsfälle, weil offensichtlich Stundensätze von Handwerkern zu hoch gegriffen erschienen oder weder Gutachter noch Versicherer eine Entscheidung über Abriss oder Wiederaufbau treffen wollten (16.11.2021, 17.11.2021).

Bis heute ist die Kritik nicht abgerissen (Medienspiegel 17.3.2022). Ein Anwalt kündigte kürzlich gegenüber dem VersicherungsJournal an, sich in einem Streitfall letztendlich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) wenden zu wollen (3.2.2022).