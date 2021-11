GDV will Wohngebäude-Versicherung nur noch mit Elementarschutz

1.11.2021 – Der Versicherverband hat ein Positionspapier vorgelegt, in dem er vorschlägt, dass in der privaten Wohngebäudeversicherung alle bestehenden Verträge um Elementarschutz ergänzt werden. Neuverträge sollen nur noch mit dem Baustein angeboten werden. Bei der Prämienhöhe soll es „individuelle Lösungen“ für Härtefälle geben. Neubauten in Risikozonen sollen künftig nicht mehr gegen Überschwemmung versicherbar sein.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat sich lange gegen eine Pflichtversicherung gesträubt (VersicherungsJournal 26.7.2021). Jetzt schlägt er in einem Positionspapier vor, dass es künftig nur noch Wohngebäude-Versicherungen gibt, die auch Elementarrisiken wie Hochwasser und Starkregen abdecken.

Dazu sollen in der privaten Wohngebäudeversicherung alle bestehenden Verträge um diesen Baustein ergänzt werden. Neuverträge sollen nur noch mit Elementarschadenschutz angeboten werden. Für beides wäre eine gesetzliche Regelung notwendig, schreibt der Verband am Freitag in einer Mitteilung. Betroffen wären rund 17 Millionen private Hauseigentümer.

Individuelle Lösungen für Härtefälle geplant

Die Prämienhöhe wird sich, so das Konzept, weiterhin nach der konkreten Gefährdung des Gebäudes durch Naturgefahren richten. Für Härtefälle soll es „individuelle Lösungen“ geben. Vorgeschlagen wird unter anderem eine höhere Selbstbeteiligung.

„Darüber hinaus werden wir mit der neuen Bundesregierung alle Optionen prüfen und Wege diskutieren, wie in anderen Härtefällen sozialverträgliche Konditionen für private Hauseigentümer hergestellt werden können“, wird GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zitiert.

Ausnahmefälle möglich durch „Opt-Out-Regelung"

Bei Vertragsabschluss beziehungsweise -umstellung kann sich der Kunde nach den Plänen der Versicherer aktiv gegen den Elementarschutz entscheiden. Mit dieser „Opt-Out-Regelung" verbinde man die Erwartung, dass Eigenheimbesitzer künftig nur noch in Ausnahmefällen den Elementarschutz abwählten, heißt es.

Außerdem möchte man, dass Neubauten in amtlich ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten ab einem bestimmten Stichtag künftig keinen Versicherungsschutz für die Risiken Rückstau, Überschwemmung und Starkregen mehr erhalten. „Dies ist auch ein wichtiges Signal in Richtung Politik, keine Neubauten mehr in stark gefährdeten Gebieten zu genehmigen”, so Asmussen.

Versicherer fordern ein Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung

Die Versicherer fordern in ihrem Papier „ein nachhaltiges Umsteuern der öffentlichen Hand“. Das Thema Klimawandel müsse jenseits der Pflichtversicherungs-Debatte im Sinne eines wirksamen Gesamtkonzeptes neu gedacht werden. Nötig seien gesetzliche Änderungen und mehr Prävention.

Neben einem gesetzlichen Bauverbot in hochwassergefährdeten Gebieten gehörten dazu die Verankerung der Anpassung an den Klimawandel im Bauordnungsrecht und die Einrichtung eines bundesweiten Naturgefahrenportals.

Diskussion um Pflichtversicherung nach der Juli-Flut entbrannt

Nach der Flutkatastrophe im Juli (Archiv) wurde in der Versicherungsbranche und darüber hinaus kontrovers über eine verbindliche Elementarversicherung für Hausbesitzer diskutiert (26.7.2021).

Der GDV kündigte an, zum Herbst Ideen vorlegen, wie sich die Verbreitung von Naturgefahrenschutz deutlich erhöhen lässt (25.8.2021). Derzeit sind bundesweit weniger als 50 Prozent aller Gebäude gegen Elementarrisiken versichert. Die Justizminister der Länder werden im November beraten.