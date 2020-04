GDV nennt die häufigsten Invaliditätsursachen

22.4.2020 – 2018 war weit mehr als jeder dritte Fall von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit auf psychische und Nervenkrankheiten zurückzuführen. Dahinter folgen Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparats mit knappem Vorsprung vor Krebs. Dies geht aus Daten hervor, die der Versichererverband am Dienstag veröffentlicht hat.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Dienstag einige wenige neue Zahlen zum Markt der Invaliditätsabsicherung veröffentlicht.

Demnach haben die Lebensversicherer 2019 Invaliditätsleistungen in Höhe von 3,9 Milliarden Euro an die Versicherten gezahlt (plus 2,6 Prozent im Vergleich zu 2018). Mehr als doppelt so stark stiegen die Leistungs-Verpflichtungen gegenüber den Versicherungskunden. Diese erhöhten sich um 6,6 Prozent auf 38,1 Milliarden Euro.

Psychische und Nervenkrankheiten sind häufigste Ursache

Laut den GDV-Daten waren auch im Geschäftsjahr 2018 psychische Krankheiten mit 29 Prozent die häufigste Invaliditätsursache. Ein ähnliches Bild zeigt sich übrigens auch bei den gesetzlichen Erwerbsminderungs-Renten (26.7.2019).

An zweiter Stelle liegen den Daten des Versichererverbands zufolge auf Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Rückenleiden, Arthrose oder Gelenkprobleme mit einem Anteil von knapp einem Fünftel. Auf Krebs oder andere bösartige Geschwulste entfällt rund ein Sechstel der Fälle.

Unfälle waren für etwa jeden elften BU- beziehungsweise EU-Fall ursächlich, Nervenkrankheiten für circa jeden 14. und Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems für etwa jeden 17. Fall. Die Daten zu den Ursachen basieren auf einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen, die 38 Prozent des Bestandes an Berufsunfähigkeits- (BU-) und Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherungen repräsentieren.

Rechnet man wie in den Auswertungen der Morgen & Morgen GmbH (VersicherungsJournal 25.4.2019) und in früheren GDV-Veröffentlichungen die psychischen und die Nervenkrankheiten zusammen, so liegt der Anteil im Berichtsjahr bei über einem Drittel. Damit gab es im Vergleich zum Vorjahr (7.6.2019) kaum Veränderungen bei den Invaliditätsursachen.

Kritik an GDV-Veröffentlichungspraxis

Auf einen Zeitreihenvergleich muss an dieser Stelle verzichtet werden, weil der Versichererverband in den letzten Jahren die Anteile wechselweise nach Geschlecht getrennt oder aber geschlechter-übergreifend veröffentlicht hat. Zudem wurden die Werte für Nerven- und psychische Erkrankungen wechselweise getrennt (29.3.2018) beziehungsweise zusammengefasst aufgeführt.

Von der Fachöffentlichkeit wird die Veröffentlichungspraxis des GDV schon seit Längerem kritisiert (Medienspiegel 22.3.2018). Der Versichererverband sei um eine möglichst positive Darstellung der Leistungen seiner Mitgliedsunternehmen bemüht.

„Nur mit nachvollziehbaren Zahlen hat man es nicht so“, meinte der Versicherungsmakler und BU-Experte Mathias Helberg vor einiger Zeit in einem Blogbeitrag.