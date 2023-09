GDV legt Halbjahresbilanz zu Naturgefahren vor – Ruhe vor dem Sturm

1.9.2023 – Naturgewalten haben im ersten Halbjahr 2023 Schäden in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro verursacht. Dazu haben besonders die Sommerunwetter „Lambert“ und „Kay“ beigetragen. Der Verband geht für das gesamte Jahr 2023 von leicht unterdurchschnittlichen Naturgefahrenschäden aus.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Donnerstag eine Schadenbilanz für die ersten sechs Monate dieses Jahres vorgelegt. Bislang sei 2023 ein leicht unterdurchschnittliches Schadenjahr, teilte die Dachorganisation mit.

So verursachten Naturgefahren im ersten Halbjahr versicherte Schäden in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Verband für den gleichen Zeitraum eine Schadensumme in Höhe von rund drei Milliarden Euro gemeldet (VersicherungsJournal 7.9.2022).

In den ersten Monaten dieses Jahres entfielen 1,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,5 Milliarden Euro) auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben. Die Schadensumme in der Kraftfahrtversicherung blieb mit etwa 500 Millionen Euro nahezu unverändert.

Sommerunwetter hinterlassen die größten Spuren

Zu der leichten Entspannung hätte das Ausbleiben von größeren Winterstürmen zum Jahresanfang beigetragen, berichtet der GDV. Dafür verursachten zwei Unwetter im Juni, insbesondere durch Hagel und Starkregen, hohe Schadensummen. „Lambert“ und „Kay“ richteten in weiten Teilen Deutschlands Verwüstungen an, welche die Versicherungswirtschaft rund 740 Millionen Euro kosteten (30.6.2023).

Davon zahlten die Sachversicherer rund 250 Millionen Euro für Sturm- und Hagelschäden und etwa 140 Millionen Euro für weitere Naturgefahren wie Starkregen und Überschwemmung. Auf die Kraftfahrtversicherer entfielen rund 350 Millionen Euro.

Prognose liegt bei insgesamt vier Milliarden Euro

Der GDV rechnet für das Jahr 2023 insgesamt mit leicht unterdurchschnittlichen Naturgefahrenschäden. „Für 2023 erwarten wir einen Aufwand von rund vier Milliarden Euro. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Unwetter in Grenzen halten und große Herbst- und Winterstürme ausbleiben“, sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Im Gesamtjahr 2022 hatte der Schadenaufwand rund 4,3 Milliarden Euro betragen. Damit hatte er leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 4,2 Milliarden Euro gelegen.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Abdeckung weiterhin unzureichend

Trotz der rückläufigen Zahlen dürften Prävention und Klimafolgenanpassung nicht vernachlässigt werden, heißt es beim GDV. „Wir müssen uns auf die Klimafolgen mit immer mehr Wetterextremen einstellen. Die Anpassung des Baurechts, weniger Flächenversiegelungen und ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten müssen zügig umgesetzt werden“, fordert Asmussen erneut.

Angesichts zunehmender Wetterextreme werde der Abschluss einer Elementarschaden-Versicherung immer wichtiger. Nach wie vor sind nach Angaben des Verbandes derzeit nur die Hälfte der Gebäude in Deutschland ausreichend gegen alle Naturgefahren versichert.