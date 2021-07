GDV: „Eine Versicherung alleine kann die Folgen des Klimawandels nicht tragen“

26.7.2021 – In der Versicherungsbranche und darüber hinaus wird das Für und Wider einer verbindlichen Elementarversicherung für Hausbesitzer diskutiert. GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen hält sie als singuläres Instrument für nicht zielführend, zeigt sich aber gesprächsbereit. Die Justizminister von Bund und Ländern werden voraussichtlich im November beraten. Unterdessen gehen bei den Versicherern vermehrt Anfragen nach Elementarschaden-Versicherungen ein.

Wenige Tage nachdem mindestens 176 Menschen ihr Leben und zahlreiche Hausbesitzer ihr Hab und Gut durch das Unwettertief „Bernd“ verloren haben, wird in weiten Teilen der Öffentlichkeit über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden diskutiert.

Einer der Befürworter ist Dr. Carsten Zielke, Inhaber der Zielke Research Consult GmbH. „Eine Pflichtversicherung sorgt auch dafür, dass der Wiederaufbau schneller vorankommt, weil schlicht das Geld da ist“, argumentiert er.

Allerdings sei die deutsche Versicherungswirtschaft angesichts des Klimawandels nicht in der Lage, Elementarschäden ohne Hilfe des Staates zu einem akzeptablen Preis zu versichern. Er plädiert deshalb zusätzlich für ein „Rückversicherungsvehikel“, das die Spitzenrisiken trägt, wodurch der Elementarschutz für alle gewährleistet werden könne. Idealerweise sei es europäisch organisiert.

Wirtschaftsweise spricht sich für Pflichtversicherung aus

Auch Professorin Monika Schnitzer, Mitglied des Sachverständigenrats, spricht sich in der Online-Ausgabe der Wirtschaftswoche für eine Pflichtversicherung aus. Sie sei sinnvoll „wenn man verhindern will, dass manche auf eine solche Versicherung verzichten, im Vertrauen darauf, im Katastrophenfall Hilfe durch den Staat zu erhalten.“

Die Höhe der Prämien müsse jedoch auf die Höhe der Risiken abgestimmt sein. „Wessen Haus und Grund stärker gefährdet sind, sollte höhere Prämien zahlen“, meint sie.

An gleicher Stelle tritt der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermayr, für eine privatwirtschaftlich organisierte Pflichtversicherung ein. Diese müsse aber mit einem Selbstbehalt ausgestattet sein, damit die Anreize zum Selbstschutz aufrecht bleiben.

Prinzip der Allgefahrendeckung soll im Gesetz verankert werden

Klaus Müller (Bild: VZBV, Gert Baumbach)

Eher ablehnend steht der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) einer Pflichtversicherung gegenüber. Sie wäre „ein hoher Eingriff in die Grundrechte“, sagt Verbandsvorstand Klaus Müller gegenüber der Presse.

Er fordert, unverzüglich das Prinzip der Allgefahrendeckung im Gesetz zu verankern. Damit hätten Verbraucher das Recht, dass beispielsweise ihre Häuser zunächst gegen alle Risiken abgesichert wären. Sie können aber auch einzelne Risiken abwählen.

„Die Versicherungsbranche steht somit in der Pflicht, allen Verbrauchern einen bezahlbaren Versicherungsschutz anzubieten“, sagt er, fügt allerdings hinzu: „Wenn dieser Weg innerhalb von zwei Jahren nicht zu einem breiten Abdeckungsangebot führt, wird eine Pflichtversicherung notwendig.“

Prämien vom zu versteuernden Einkommen abziehen

Eindeutig gegen eine Pflichtversicherung spricht sich Jan-Oliver Thofern, Geschäftsführer der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH, in einem Interview mit dem Spiegel aus. Rechtlich schwierig und sehr unterschiedliche Gefährdungslagen, sind seine Hauptargumente.

Ein „effizienter, relativ aufwandsarmer Weg“ sei es dagegen zu erlauben, die Prämien für eine private Elementarschaden-Versicherung vom zu versteuernden Einkommen abzuziehen.

Kommunen und Staat müssen besser vorsorgen

Der Präsident des Ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., Professor Dr. Clemens Fuest, äußert am Freitag in einem Beitrag für Welt Live-TV ebenfalls Bedenken: „Ich sehe die Gefahr, dass dann die Prämien in Hochwassergebieten oder in bedrohten Gebieten künstlich heruntersubventioniert werden. Und das wäre dann eher eine Ermutigung, in diesen Gebieten zu bauen“, sagt er.

Vielmehr müssten die Kommunen und der Staat besser gegen Flutkatastrophen vorsorgen. Mehr Überflutungsflächen müssten bereitgestellt und es müsste besser über Risiken aufgeklärt werden.

Pflichtversicherung als singuläres Instrument nicht zielführend

Ähnlich argumentiert Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., am gleichen Tag im Deutschlandfunk. Man beobachte seit 1970 einen kontinuierlichen, signifikanten Anstieg von Extremwetterlagen. Sie seien die Folgen des Klimawandels

„Ich glaube, eine Versicherung alleine kann die Folgen des Klimawandels nicht tragen“, sagt er. Eine verpflichtende Elementarversicherung als singuläres Instrument für die Absicherung sei nicht zielführend. Sie setzte die falschen Anreize. Aber: „Das kann ein Instrument dafür sein“, sagt der GDV-Geschäftsführer.

System von Maßnahmen erforderlich

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

„Wir brauchen vor allen Dingen mehr Prävention“, erklärt er.

Als Beispiele nennt er eine geringere Versiegelung von Flächen oder Bauverbote für extrem hochwassergefährdete Gebiete. Mit einem System von Maßnahmen könne man weiterkommen. Das zeige die Schweiz, die in diesem Punkt schon weiter wäre.

Der GDV geht davon aus, dass 99 Prozent aller Gebäude in Deutschland gegen Elementarschäden versicherbar wären – „auch zu akzeptablen Kosten“.

„Eine Elementarschaden-Versicherung, wenn sie in einer Gefährdungs-Gebietszone eins liegt, kostet bis zu 100 Euro im Jahr.

Wenn man überlegt, was für eine Kfz-Versicherung gezahlt wird, ist das relativ wenig“, rechnet Asmussen vor.

Versicherungsquote muss auf 80 bis 90 Prozent steigen

Aktuell liegt die Abdeckung bei 46 Prozent. „Da ist noch reichlich Luft nach oben“, meint er. Die Versicherungsquote müsse auf über 80 bis 90 Prozent gesteigert werden. Hausbesitzer sollten schon bei der Finanzierung darauf hingewiesen werden, dass sie ihr Haus gegen Elementarschäden versichern sollten.

Allerdings sei in der Tat rund ein Prozent der Gebäude gegen Elementarschäden nicht versicherbar. Hier müsse eine „gesamtgesellschaftliche Lösung“ gefunden werden.

Entscheidung liegt bei den Politikern

Signalisiert der GDV-Geschäftsführer in dem Interview, sich doch auf eine Pflichtversicherung einzulassen? Asmussen denkt über die Berücksichtigt eines Selbstbehalts bei der Ausgestaltung nach und begrüßt, dass es insgesamt eine sachliche Diskussion zum Thema gebe.

„Die Entscheidung, ob es eine Pflicht gibt oder nicht, ist eine politische“, betont er. „Was wir sagen ist: Wir alleine können nicht die Folgen oder die fehlenden Anpassungsmaßnahmen des Klimawandels tragen. Dass wir an einer Diskussion teilnehmen, die jetzt wieder einen traurigen Anlass hat […], das ist völlig unstreitig.“

Justizminister werden im November beraten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen) hat sich nach Angaben des Südwestrundfunks bereits für eine verbindliche Elementarversicherung für Hausbesitzer ausgesprochen.

Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach will sich dafür in der nächsten Konferenz der Justizminister von Bund und Länder im November stark machen. Dies kündigte der aktuelle Vorsitzende der Konferenz in den vergangenen Tagen gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk an.

Derzeit vermehrt Anfragen zu Elementarschutz

Unterdessen meldet das Online-Portal BR24, dass bei der Huk-Coburg Versicherungsgruppe derzeit vermehrt Anfragen von Kunden eingehen, die sich zu Elementarschaden-Versicherungen erkundigen. Nicht nur im Neugeschäft, sondern auch bei bestehenden Wohngebäude-Versicherungen würden gehäuft Anfragen zur Absicherung von Hochwasserschäden gestellt, heißt es.

Gleiches bestätigte nach dem Bericht auch die Versicherungskammer Bayern. Sie habe bayernweit und auch aus Niederbayern und der Oberpfalz mehr Anrufe und Nachfragen erhalten. Das sei nach einer Naturkatastrophe erfahrungsgemäß häufiger so, wird eine Pressesprecherin zitiert.

Auch bei den Nürnberger Versicherungen ist die Nachfrage nach Elementarversicherungen in den letzten Tagen ganz erheblich gestiegen (VersicherungsJournal 23.7.2021).