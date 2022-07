GDV: Beim Wiederaufbau an Ahr und Erft werden Fehler wiederholt

7.7.2022 – Für den Verband ist eine Pflichtversicherung, wie sie die Ministerpräsidenten der Länder ins Auge gefasst haben, nicht die richtige Konsequenz aus der Flutkatastrophe vom vergangenen Sommer. Kritisiert wird zudem, dass aktuell beim Wiederaufbau an Ahr und Erft Prävention eine viel zu geringe Rolle spiele. Probleme bei der Regulierung werden unter anderem mit dem historisch hohen Schadenaufwand begründet. Versicherungsschutz sei für eine „weit überwiegende Zahl aller Gebäude“ erhältlich.

Die Sturzflut, die durch das Unwettertief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) verursacht wurde, jährt sich in wenigen Tagen. Für die deutschen Versicherer war sie die größte Naturkatastrophe seit Beginn der Aufzeichnungen.

Versicherte Schäden in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro, 800 Millionenschäden und insgesamt rund 213.000 Schadensfälle, davon mittlerweile drei Viertel vollständig reguliert und bezahlt.

Flutkatastrophe „Bernd“ 13.-18. Juli 2021 (Bild: GDV)

Klimawandel führt zu immer häufiger zu Extremwetter

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zog am Mittwoch im Rahmen eines Online-Mediengesprächs Bilanz.

Und warnte: „Fakt ist, dass solche extremen Wettersituationen in Zukunft statistisch immer häufiger auftreten werden. Wir verlieren die Mitte des Klimas.“

Er warb nochmals für das Ende vergangenen Jahres vorgestellte Konzept seines Verbandes, bestehend aus Klimafolgenanpassung, Prävention und Versicherungsschutz (1.11.2021).

Der Vorschlag sieht vor, dass in der Wohngebäudeversicherung Neuverträge künftig nur noch mit Elementarschaden-Absicherung angeboten werden.

Bestandsverträge sollen „auf Knopfdruck“ unter Einschluss der Elementarschaden-Absicherung umgestellt werden, erhalten aber eine Opt-out-Klausel. Dafür ist ein Überleitungsgesetz des Bundes notwendig.

Die Ministerpräsidenten haben das Problem jetzt dem Bund vor die Füße geworfen. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

Gesamtkonzept soll Spirale verhindern

„Wir sind überzeugt, dass eine Pflichtversicherung, wie sie die Ministerpräsidenten der Länder ins Auge gefasst haben, nicht die richtige Konsequenz aus dieser Flutkatastrophe ist, weil durch eine Pflichtversicherung kein einziger Schaden verhindert wird, weil es keinen Anreiz zu Prävention gibt und weil eben alle Effekte von solchen Naturkatastrophen durch eine Pflichtversicherung alleine bei den Versicherungen abgeladen werden“, sagte Asmussen.

Ohne mehr Klimafolgenanpassung, ohne Prävention würde eine Spirale von steigenden Schäden und nachfolgend steigenden Versicherungsprämien in Gang gesetzt. „Insofern sind wir überzeugt, dass unser Vorschlag der beste auf dem Markt ist. Er lässt sich schnell umsetzen und diese Opt-out-Lösung ist sehr viel rechtssicherer und zielführender als andere Vorschläge“, so Asmussen.

Auf Nachfrage sagte er: „Wir haben zur Kenntnis genommen, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben. Sie haben das Problem jetzt dem Bund vor die Füße geworfen, der bis Dezember einen Vorschlag für eine verfassungsgemäße Pflichtversicherung machen soll. Mein Eindruck: Der Bund ist nicht so richtig dankbar über dieses Geschenk“.

Florian Toncar, Staatsminister aus dem Finanzministerium, habe sich zudem dahingehend geäußert, dass er sich nicht sicher sei, ob man mit dem Prüfauftrag bis Dezember durchkomme.

Man muss fast sagen, dass Prävention nur in homöopathischen Dosen stattfindet. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

Fehler werden wiederholt

Der GDV-Chef kritisierte, dass aktuell beim Wiederaufbau an Ahr und Erft Prävention eine viel zu geringe Rolle spiele, auf kommunaler Ebene aber auch bei den privaten Haushalten. „Man muss fast sagen, dass Prävention nur in homöopathischen Dosen stattfindet.“

Die Fehler in der Flächennutzung würden wiederholt: Bis auf 34 Häuser werden alle am selben Standort wiedererrichtet. „Wir glauben, dass damit die Chance verpasst wird, deutlich besser, deutlich widerstandsfähiger zu bauen. Da sind ähnliche Katastrophen in der Zukunft vorprogrammiert“, so Asmussen.

Bernd verursachte bisher unbekannte Schadenbilder

Sabine Krummenerl (Bild: Provinzial)

Sabine Krummenerl, Vorsitzende des GDV-Ausschusses Privatkunden und Vorständin Komposit im Provinzial-Konzern, berichtete. „Wir sind seit vielen Jahrzehnten gewöhnt, mit Kumulschaden-Ereignissen, Überflutungen, Stürmen umzugehen. Dies hier hatte eine ganz andere Dimension.“

„Bernd“ habe nicht nur viele Schäden, sondern ungewöhnliche, massive und komplexe Schäden verursacht. „Wir haben es mit Schadenbildern zu tun, die wir so in der Form noch nicht kannten, auch nicht von vorhergegangenen Flutkatastrophen“, sagte sie.

Ein Beispiel seien Schäden durch kinetische Energie, „also die ganz plötzliche Wucht des Aufpralls durch Wassermassen verbunden mit Treibgut“.

Zu den größten Herausforderungen für die Versicherer hätten Handwerkermangel, Materialengpässe und unterbrochene Lieferketten gezählt. Hinzu kämen seit einigen Monaten Kostensteigerungen, die sich fast wöchentlich verändern würden.

Wiederaufbau orientiert sich an veraltetem Kartenmaterial

Gegenwärtig stünden unter anderem die Wirksamkeitsprüfung der Sanierungsmaßnahme und im Firmenkundenbereich die Betriebsunterbrechungs-Schäden im Fokus. In Kürze laufe die zwölfmonatige Haftzeit aus.

Die Instandsetzung der Gebäude mache große Sorgen. „Es wird wieder aufgebaut auf Basis überholter und lückenhaften Kartierungen. Häufig erfolgt der Wiederaufbau ohne angemessenen Schutz und auch unter Verwendung von nicht für Wasserereignissen geeignete Baumaterialien“, berichtete sie.

Schadendurchschnitt liegt im Kreis Ahrweiler bei 210.000 Euro

Warum die Regulierung so anders als in den Hochwasserjahren 2002 und 2013 gelaufen sei? „Wir hatten es mit mehr als 2.000 Einfamilienhäusern mit Schäden oberhalb von 100.000 Euro zu tun“, erklärte Krummenerl. In dieser Größenordnung habe es 2002 nur 63 Häuser getroffen.

Der Schadendurchschnitt im Wohngebäudebereich lag nach Angaben des GDV nach Durchzug von „Bernd“ bundesweit bei 42.000 Euro. Im besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler erreichte er 210.000 Euro.

Wenn es keine Rechnungen gibt, konnten die Versicherer auch noch nicht abschließend regulieren. Sabine Krummenerl, Vorsitzende des GDV-Ausschusses Privatkunden

Neuwertentschädigung verzögert Regulierung

Warum sind Schäden noch nicht abschließend reguliert? „Selbstverständlich stand es unseren Kunden frei, mit ihren jeweiligen Versicherungen Vergleiche zu schließen“, sagte die Vorsitzende des Ausschusses Privatkunden. Dies sei vielfach im Hausratbereich genutzt worden.

Im Bereich Wohngebäude hätten die Handwerker zum Teil aufgrund von Materialmangel noch nicht reparieren können. Oder Handwerker hätten noch nicht abgerechnet, weil sie – was natürlich noch viel wichtiger sei – den Menschen vor Ort zur Verfügung gestanden hätten. „Wenn es aber noch keine Rechnungen gibt, konnten die Versicherer auch noch nicht abschließend regulieren.“

Außerdem sei es aufgrund der ständig steigenden Materialpreise im Sinne des Kunden, dass die Versicherer noch nicht alle Schäden reguliert hätten. „Erst wenn ein Gebäude oder der Teil eines Gebäudes wieder hergestellt ist, erst dann wissen wir wirklich, was es gekostet hat. Insofern ist es im Interesse unseres Kunden, wenn wir erst dann zahlen, wenn er wirklich weiß, wie teuer es war“, so Krummenerl

Bürger sollen Angebote einholen

„Wir betonen es immer wieder, dass die weit überwiegende Zahl aller Gebäude versichert werden kann. 0,4 Prozent aller Gebäude stehen in wirklich gefährdeten Klassen, aber auch hier gibt es Versicherungsschutz“, sagte sie weiter.

Vielleicht würde nicht jeder Versicherer ein Angebot machen. Der Bürger müsse mehrere Versicherungs-Gesellschaften ansprechen. Und sicherlich seien Prämien auch unterschiedlich. Es gehe ebenso um Prävention. Und darum, dass ein Kunde, der direkt am Fluss lebe, Selbstbehalte zu tragen habe.