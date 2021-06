Für Schlangen, Spinnen und Co. gilt Versicherungspflicht

15.6.2021 – In der privaten Haftpflichtversicherung sind Schlangen, Spinnen, Skorpione, andere exotische Tiere und wilde Kleintiere meist nicht berücksichtigt. Das derzeit schärfste Gifttiergesetz fordert aber eine Versicherungs-Bestätigung. Makler Daniel Moser hat das Problem erkannt und für private Halter von Gift- oder Gefahrtieren eine Deckung entwickelt, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Bis zu fünf Spinnen kosten den Halter 42 Euro Netto-Prämie im Jahr, 51 bis 99 Tiere 135 Euro netto.

Im Rahmen einer üblichen privaten Haftpflichtversicherung sind Schlangen, Spinnen, Skorpione oder andere exotische Tiere in der Regel nicht berücksichtigt. Das gilt auch für wilde Kleintiere, im Gegensatz zu üblichen Kleintieren. „Viele Halter haben bisher nur Ablehnungen seitens ihrer Anbieter erhalten und sind teilweise schon gefrustet“, weiß Makler Daniel Moser.

Daniel Moser (Bild: privat)

Der Gründer und Inhaber des Amba Assekuranz-Makler-Büro-Allgäu hat sich deshalb nicht nur auf Tierhaftpflicht-Versicherungen spezialisiert. Zusammen mit Risikoträgern entwickelt er zudem neue Absicherungslösungen, wenn es Deckungslücken gibt. Vor wenigen Wochen wurde seine neue Tierhalterhaftpflicht für exotische Tiere vorgestellt.

NRW fordert eine Versicherungs-Bestätigung

„Die Bedingungen sind dem aktuell schärfsten Gesetz angepasst. Es gilt seit 1. Januar 2021 in Nordrhein-Westfalen“, erklärt Moser.

Das sogenannte Gifttiergesetz (GiftTierG NRW) fordert eine Versicherungssumme von mindestens einer Million Euro, den Einschluss des Entweichens und eine Versicherungs-Bestätigung gegenüber der Behörde mit Nennung der Anzahl und der Tiergattung.

Moser musste die Grundlage schaffen, damit es sich bei der Haftpflichtversicherung um eine Pflichtversicherung im Sinne § 113 Absatz 1 VVG handelt. „Der gesamte Prozess von Tarifierung, Rücksprache mit Rückversicherer, Deklaration als Pflichtversicherung, Telefonate mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) sowie NRW-Ministerien hat fast zwei Monate gedauert.“

Entlaufene Gifttiere verursachen hohe Suchkosten

Was waren zentrale „Knackpunkte“ bei der neuen Deckung? „Definitiv das Thema Pflichtversicherung und die saubere Versicherungs-Bestätigung an die Behörde“, erklärt Moser. Als Risikoträger fungiert der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG.

Nun kann jeder private Halter eines Gifttiers oder Gefahrtiers sich gegen den Verlust und – wesentlich wichtiger – gegen Schadenersatzansprüche Dritter bei Personen-, Sach- und auch Vermögensschäden absichern. Mitversichert sind Einfangkosten des vermissten Tieres (Such-, Rettungs- und Bergungseinsätze) bis zu 1,5 Millionen Euro.

Eine solche Summe kann durchaus zusammenkommen. Eine Kobra in einer Großstadt durch die Feuerwehr suchen zu lassen oder eine Giftspinne in einem evakuierten Wohnblock einzufangen, kann dauern und hohe Kosten verursachen. Auch von einem allein auf der Straße flanierenden Alligator war in den Medien schon zu lesen. Wenn der dann Appetit bekommt...

Größe der Zielgruppe: unbekannt

Die Frage, wie viele Deutsche privat tatsächlich Gift- oder Gefahrtiere halten, kann Makler Moser nicht beantworten. Sein Vorteil: wenig Konkurrenz. „Die Württembergische Versicherung hat ein vergleichbares Angebot. Außerdem gibt es einige Gesellschaften mit einer erweiterten privaten Haftpflichtversicherung. Diese sind aber nicht mit einer reinen Tierhalterhaftpflicht-Versicherung vergleichbar“, beschreibt Moser die Marktsituation.

Genehmigungspflichtige exotische Tiere sind in der Privathaftpflicht ausgeschlossen. „Das größte Problem liegt für Halter jedoch im Bereich der Such-, Rettungs- und Bergungskosten, die fast keine private Haftpflichtversicherung nach den Standards der Gift- und Gefahrtiergesetze deckt“, so Moser weiter. Es existieren sowohl bundesweit geltende Regelungen als auch länderspezifische.

Standards für definierte Tierarten

Ungewöhnliche Tiere gibt es für den Makler mittlerweile nicht mehr. Am häufigsten wurden bislang Vogelspinnen, Skorpione und Schlangen versichert. Sein aktuell größter versicherter Privatbestand an Schlangen umfasst 135 Tiere.

Bei einer Deckungssumme von zehn Millionen Euro richtet sich die Prämie für eine Tierhalterversicherung nach der Anzahl der gehaltenen Tiere. Bis zu fünf Spinnen kosten den Halter 42 Euro Netto-Prämie im Jahr, 51 bis 99 Skorpione 135 Euro netto. Solche Standardisierungen sind allerdings nur bis zu einer Gruppengröße von 99 Tieren und genau definierten Tierarten möglich.

Über 99 Tiere zu versichern, stellt bei dieser exotischen Tierhalterhaftpflicht allerdings auch kein Problem dar. Außerdem wurde das Nebengewerbe (Züchtung, Handel) mit diesen exotischen Tieren bis zu 12.000 Euro Jahresumsatz mit in den Versicherungsschutz integriert.