Für Häuslebauer wird es keinen Corona-Schock geben

8.6.2020 – Bauen bleibt in Corona-Zeiten günstig. Das geht aus einer Umfrage bei Lebensversicherern hervor. Baukredite gibt es zudem nicht nur für Kunden der Assekuranzen, sondern für jeden, der ein Haus oder eine Wohnung finanzieren möchte.

Die Zinsen für Häuslebauer werden trotz der Coronakrise 2020 weiterhin sehr attraktiv bleiben. Das geht aus einer Umfrage des VersicherungsJournals unter Lebensversicherern hervor, an der rund 30 Unternehmen teilgenommen haben. Nicht alle bieten aber eine Immobilienfinanzierung. Assekuranzen, die in diesem Geschäft tätig sind, vergeben die Darlehen nicht nur an ihre Kunden, sondern finanzieren jeden Bauherrn.

Zinsveränderungen von marginal bis kaum erwartet

Die Axa Lebensversicherung AG und die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG rechnen für 2020 mit „marginal“ steigenden Zinssätzen rechnen. Dagegen glauben die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die LVM Finanzdienstleistungen GmbH daran, dass die Coronakrise für den Haus- und Wohnungsmarkt kaum Zinsveränderungen mit sich bringt.

„Wir erwarten ein weiterhin anhaltendes Niedrigzinsniveau“, sagt Bernd Engelien, Pressesprecher der Zurich-Gruppe. Die Hannoversche Lebensversicherung AG geht sogar von sinkenden Zinsätzen für die Immobilienfinanzierung aus.

Nach Einschätzung von Julia Hauptmann von der Lebensversicherung von 1871 a.G. könnte die Vergabe von Hypotheken „etwas strenger“ werden. Demgegenüber gehen die meisten anderen Versicherer davon aus, dass die Konditionen unverändert bleiben.

Konditionen oft nur für Vermittler einsehbar

Dass Lebensversicherer durchaus konkurrenzfähige Angebote machen, zeigt ein Blick in das Finanzierungsportal FMH-Finanzberatung e.K. Unter den ersten 30 Tarifen finden sich in einer Beispielsrechnung auch drei Unternehmen der Assekuranz. Je nach Finanzierungssumme, Bonität und Laufzeit des Kredits machen die Versicherer individuelle Angebote.

Die Konditionen sind vielfach aber nur, wie bei der Axa, LV1871 oder Stuttgarter, für Baufinanzierungsmakler einsehbar. „Der Vertrieb unserer Baufinanzierung erfolgt im Rahmen eines Zusammenarbeitsmodells ausschließlich über Volks- und Raiffeisenbanken“, heißt es beim Versicherer R+V. Daher würde die Bank die Konditionen gestalten.

Auf der Homepage des Anbieters DEVK können Kunden hingegen ein individuelles Angebot rechnen. Umfassende Information im Netz bieten auch der LVM, der Versicherer VGH und die Provinzial Rheinland. Bei der Zurich gibt es Auskünfte auf Anfrage.

Lebensversicherung: Baukredite gibt es für jeden Privatkunden Name der Gesellschaft Bieten Sie Immobiliendarlehen aus dem eigenen Kapitalanlagebestand an? Nur an Kunden oder an jedermann? Nur mit Tilgungsaussetzung oder auch mit laufender Tilgung ohne Abtretung einer Lebensversicherung? Axa Lebensversicherung AG, DBV Lebensversicherung Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG Ja Jedermann Nur mit laufender Tilgung Barmenia Lebensversicherung a.G. Ja, in der Regel an gewerbliche Darlehensnehmer Jedermann Beides DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG Ja Jedermann Eine annuitätische Tilgung ist die Regel DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn Ja Jedermann Eine annuitätische Tilgung ist die Regel Hannoversche Lebensversicherung AG Ja Jedermann Ausschließlich laufende Tilgung Lebensversicherung von 1871 a.G. Ja Jedermann, eingeschränkt durch Beleihungskriterien Nur mit laufender Tilgung LVM Finanzdienstleistungen GmbH Ja Jedermann Beides Provinzial Lebensversicherung Hannover Ja Jedermann in Niedersachsen, nach Bonitätsprüfung Annuitätendarlehen mit laufender Tilgung und zuzüglich möglicher Vereinbarung kostenfreier Sondertilgungen; Abtretung von Lebensversicherungen sind möglich Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG Ja Jedermann Beides Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Ja Jedermann Annuitätendarlehen und auch Darlehen mit Tilgung gegen eine Provinzial-eigene Lebens- oder Rentenversicherung R+V Lebensversicherung AG Ja Jedermann Laufende Tilgung ohne Abtretung einer Lebensversicherung; in Ausnahmefällen temporäre Tilgungsaussetzung möglich Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Ja Jedermann Beides Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Ja, wenn Bauvorhaben wohnwirtschaftlichen Zweck hat; auch Investoren Keine Angaben Keine Angaben Zurich Deutscher Herold Leben AG Ja An jedermann; natürliche Personen Beides; Tilgungsaussetzung nur bei Versicherungen aus eigenem Haus

Insgesamt weniger Geschäft bei Baukrediten im Jahr 2020

Für 2020 erwartet die LV1817 einen leichten Rückgang der Neuzusagen im Markt. Auch die DEVK geht davon aus, dass es eine „spürbar geringere Nachfrage“ nach Immobilien-Finanzierungen geben wird. Grund: Die Kaufpreise für Haus- und Wohnungseigentum werden nach Einschätzung der Assekuranz steigen.

Nach Marktzahlen ist das Geschäft in den letzten Jahren stets gewachsen. So haben die Lebensversicherer laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im vergangenen Jahr Kredite für Wohnungsbau und Wohnungskauf in Höhe von gut 8,9 Milliarden Euro ausgezahlt. Das sind fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt zugesagt hat die Branche netto 10,3 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von 15 Prozent.

Möglicherweise könnten 2020 die Umschuldungen steigen. Sie machten 2019 lediglich einen Anteil von 16 Prozent bei den Neudarlehen aus, während gut die Hälfte auf Käufe, Renovierungen und Umbauten entfiel und 30 Prozent in Neubauten ging.

Wichtiges Ankergeschäft für den Vertrieb

Für viele Lebensversicherer haben Baukredite längst einen hohen Stellenwert erreicht. So stellt etwa die DEVK klar, dass Darlehen für Immobilien ein wichtiges „Ankergeschäft“ für den Vertrieb sind.

Die Provinzial aus Hannover verweist zudem darauf, dass das Asset Immobilienfinanzierung ein historischer Bestandteil der Kapitalanlage ist und zur Abbildung der Versprechen auf der Passivseite dient. Daher bietet die Assekuranz auch bis zu 30-jährige Sollzinsbindungsfristen an.

Ähnlich argumentiert die R+V. „Das Immobiliendarlehens-Geschäft ist ein wichtiger Teil des breit diversifizierten, risikoarmen und erstragsstarken Gesamtportfolios. Es macht rund zehn Prozent des gesamten Portfolios aus.“ Im Jahr 2020 werden diese Assets bei der Gruppe aus Wiesbaden voraussichtlich knapp elf Milliarden Euro betragen. Bei 125.000 Verträgen werden pro Kunde im Schnitt 88.000 Euro finanziert.