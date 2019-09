Für diese Fahrzeuge wird die Autoversicherung teurer

17.9.2019 – Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat mit der Veröffentlichung der Einstufungen in die neuen Typklassen bekannt gegeben, welche Tarifumstellungen auf die Autofahrer zukommen. In der Kfz-Haftpflichtversicherung bleibt für rund drei Viertel der Fahrzeugmodelle alles beim Alten, in der Vollkaskoversicherung für gut jedes zweite und in der Teilkaskoversicherung für über sechs von zehn Modellen.

Jedes Jahr im Spätsommer veröffentlicht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) neben der neuen Regionalstatistik (VersicherungsJournal 30.8.2019) auch eine neue Typklassenstatistik. In die am Dienstag veröffentlichte Statistik flossen die Schadenbilanzen der Jahre 2016 bis 2018 von etwa 30.000 verschiedenen Fahrzeugmodellen ein.

Typklassen-Einteilung Ein unabhängiger Treuhänder überprüft jedes Jahr die Schadenverläufe der aktuell rund 30.000 Fahrzeugmodelle. Auf dieser Basis wird eine Neueinstufung in die Typklassen vorgenommen, die für die Versicherungs-Unternehmen unverbindlich ist und ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge zur Hauptfälligkeit angewendet werden kann. In der Regel ist dies der 1. Januar 2020, so der GDV. Die Typklassen spiegeln nach Angaben des Versichererverbands demnach „die Schaden- und Unfallbilanzen eines jeden in Deutschland zugelassenen Automodells wider“. Ein Modell wird in eine niedrigere Typklasse eingestuft, wenn mit diesem Autotyp weniger Schäden gegenüber den Vorjahren gemeldet und entschädigt wurden – und umgekehrt. In Kasko werden darüber hinaus örtliche Besonderheiten (wie etwa Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagel- sowie Glasschäden, Fahrzeugbrände oder die Anzahl der Wildunfälle) berücksichtigt. Zudem spielt auch der Wert des versicherten Fahrzeugs eine Rolle. 16 Typklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht- (Klasse zehn bis Klasse 25), 25 für die Vollkasko- (Typklasse zehn bis Typklasse 34) und 24 für die Teilkaskoversicherung (Klasse zehn bis Klasse 33).

Erneut nur wenige Umstufungen in Kfz-Haftpflicht

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bleibt nach Angaben des Versichererverbands bei der Typklassen-Einstufung, wie in den Vorjahren (21.9.2018, 7.9.2017), für etwa drei von vier Fahrzeugen alles beim Alten. In konkreten Zahlen: Bei rund 29,7 Millionen Autofahrern ändert sich aktuell die Typklasse nicht.

Die verbleibenden rund 11,1 Millionen Autofahrer werden in eine andere Typklasse eingestuft. Während fast 6,5 Millionen Fahrzeuge in eine höhere und damit schlechtere Klasse eingeteilt werden, gelten für etwa 4,6 Millionen Autofahrer bessere Typklassen.

Umstufungen um mehr als eine Klasse gab es laut GDV auch in diesem Jahr nur in wenigen Fällen. Als Beispiele für besonders große Verschlechterungen nennt der Verband die Fahrzeugmodelle VW Eco UP! 1.0 CNG und Honda Jazz Hybrid 1.4, die mit Typklasse 18 beziehungsweise 19 drei Klassen schlechter eingestuft werden als aktuell.

Andererseits schneiden der VW T-ROC 1.5 TSI und der Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 mit der drittniedrigsten Typklasse zwölf um gleich vier Stufen besser ab.

Gewinner und Verlierer in Vollkasko

Deutlich höher lag der Anteil der Umstufungen in der Vollkaskoversicherung. Hier blieb aber immerhin auch noch für 53 Prozent (rund 11,9 Millionen Fahrzeuge) alles beim Alten, teilte der GDV dem VersicherungsJournal auf Nachfrage mit.

Dabei gab es ganz überwiegend bessere Einstufungen. In Vollkasko werden etwa 10,2 Millionen Fahrzeuge besser eingestuft, das sind 45 Prozent der insgesamt vollkaskoversicherten Fahrzeuge. Nur rund 0,5 Millionen Pkw werden in eine schlechtere Typklasse eingestuft (Anteil: zwei Prozent).

Im Großteil der Umstufungsfälle gab es nach Angaben des Versichererverbands nur Veränderungen um eine Typklasse. Als Beispiele für besonders große Herunterstufungen nennt der GDV den VW T-ROC 1.5 TSI (von Typklasse 19 in Klasse 15) sowie den Suzuki Swift 1.2 (von Typklasse 26 in Klasse 22).

Um drei Klassen schlechter eingestuft wird der Opel Corsa-D 1.4 (künftig Typklasse 17). Von Typklasse 27 in Klasse 29 verschlechtert hat sich die Einstufung des Mazda CX-5 2.2 D AWD, von Typklasse 19 in Klasse 21 die Einstufung des Hyundai Ioniq Hybrid 1.6.

Modell mit niedrigeren und mit höheren Einstufungen als im Vorjahr. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

Gewinner und Verlierer in Teilkasko

In Teilkasko gab es nach den GDV-Daten für 61 Prozent (rund 7,8 Millionen) der Fahrzeuge keine Veränderung bei der Typklasse. Etwa 0,4 Millionen Autos rutschten in eine höhere, rund 4,5 Millionen Fahrzeuge in eine niedrigere Klasse. Damit hat sich die Einstufung für 35 Prozent der teilkaskoversicherten Autos verbessert und für drei Prozent verschlechtert.

Hier verschlechterten sich insbesondere der Mazda CX-5 2.2 D AWD (von Typklasse 30 in Klasse 32). Andererseits wird der Kia Stonic 1.2 mit Typklasse 19 künftig um gleich drei Klassen besser eingruppiert.

Um jeweils zwei Typklassen verbessert haben sich unter anderem der Seat Arona 1.0 (künftig Klasse 18), der VW T-ROC 1.5 TSI (künftig Typklasse 17) sowie der Citroen C3 1.2 (künftig Klasse 16). Die Typklassen können im Internet abgefragt werden.

Wie der GDV weiter erläutert, „lässt allein die Veränderung bei der Typklasse „keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages zu“, da es noch diverse weitere Tarifmerkmale gibt. Diese können sich von Versicherer zu Versicherer zum Teil erheblich unterscheiden.