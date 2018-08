Fünf Mal Neues für Privatkunden

1.8.2018 – CG Car-Garantie und OCC sichern Käufer und Verkäufer gegen teure Überraschungen beim Oldtimer-Kauf ab, die VGH private Internetnutzer und die Onlineplattform der Volkswohl Bund Versicherungen Tierhalter. Der Assekuradeur Konzept & Marketing hat nun einen Unfalltarif mit Dynamik und die VPV ein Kombinationspaket für Eigenheimbesitzer.

WERBUNG

Das Oldtimer-Handelsportal „Classic Trader“ bietet eine Reparaturkostengarantie bis 15.000 Euro für Liebhaberfahrzeuge. „CT Warranty“ schützt Käufer und Verkäufer vor Reparaturkosten über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Risikoträger sind die CG Car-Garantie Versicherungs-AG und die OCC Assekuradeur GmbH.

Nicht ohne Techniktest

Die Versicherungssumme der Oldtimerversicherung „CT Warranty“ gilt pro Schadenfall für Lohn- und Materialkosten bestimmter Baugruppen. Voraussetzung für den Abschluss ist ein Techniktest. Dieser wird von einem unabhängigen Experten durchgeführt und bietet dem Käufer eine zusätzliche Gewissheit darüber, wie der Zustand des Fahrzeuges ist.

Die Reparaturkostengarantie von „Classic Trader“ ist für Old- und Youngtimer, die maximal 68 Jahre alt sind – also ab Baujahr 1950 – und einem Kaufpreis von bis zu 300.000 Euro sowie einer maximalen Leistung von 350 PS geeignet.

Cyberschutz mit Service

Nach der gewerblichen und landwirtschaftlichen Kundschaft nehmen sich die VGH Versicherungen in Sachen Cyberschutz nun auch der privaten Kunden an. Für Eigenschäden und Haftpflichtansprüche geschädigter Dritter sowie Rechtsschutz steht jeweils eine Jahreshöchst-Entschädigung von 10.000 Euro zur Verfügung. Wählbar sind verschiedene Bausteine sowie zwei Selbstbeteiligungs-Varianten von Null und 150 Euro.

Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und alle mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen. Bei den Eigenschäden sind der Ersatz für Verluste bei Interneteinkäufen sowie -verkäufen, der Identitätsmissbrauch, die Datenrettung (bis 1.000 Euro), die psychologische Erstberatung nach Cyber-Mobbing und das Löschen persönlicher und missbräuchlich verwendeter Daten versichert.

Der Cyber-Haftpflichtbaustein schützt vor Ansprüchen Dritter bei ungewollter Übermittlung von Schadprogrammen, Verletzung datenschutzrechtlicher oder urheberrechtlicher Bestimmungen, bei Vertraulichkeits-Verletzung und bei Cyber-Mobbing.

Der optionale Cyber-Rechtsschutz trägt Kosten für rechtliche Auseinandersetzungen – auch im Falle des Vorwurfs strafrechtlicher Vergehen im Internet. Zum Servicepaket gehören ein rund um die Uhr besetzter telefonischer Notdienst für umgehende Hilfe sowie die Vermittlung erfahrener IT-Spezialisten. Diese sollen sich kurzfristig darum kümmern, den Schaden zu analysieren, ihn zu beheben und Daten wieder herzustellen.

Mehr Schutz für Hunde- und Pferdebesitzer

Die Prokundo GmbH hat die Versicherungssummen für die Tierhalterhaftpflicht auf bis zu 25 Millionen Euro angehoben. Die Haftpflichtversicherung für Tierhalter der Makler-Onlineplattform der Volkswohl Bund Versicherungen kann nach Ablauf der Vertragszeit täglich gekündigt werden.

Im „Klassik“-Tarif leistet die „prokundo-THV“ bis zu zehn Millionen Euro, in der „Komplett“-Variante bis 25 Millionen Euro. Hunde der Gruppe 1 sind schon mit einem Jahresbeitrag von nur 46,53 Euro versichert. Kunden ab 60 Jahre erhalten einen Rabatt und versichern ihren Hund ab 40,97 Euro im Jahr.

In beiden Tarifen sind unter anderem Schäden an privat gemieteten Wohnungen abgedeckt. Im Tarif „Komplett“ gilt dies auch für die Einrichtung von Ferienunterkünften. Hunde sind auch ohne Leine und Maulkorb versichert.

Inklusive private Rennen

Ein Pony ist bereits mit einem Beitrag von 72,26 Euro im Jahr versicherbar. Bei Pferden kommt Prokundo für Schäden an gemieteten Unterbringungen auf. Im Tarif „Komplett“ haben Pferdehalter zusätzlich Versicherungsschutz für Schäden an fremden Reitutensilien. Auch die private Teilnahme an Pferderennen ist versichert.

Werden der „Komplett“-Tarif mit dem neuen „Plus“-Baustein gewählt, leistet der Versicherer im Schadenfall eine Neuwertenschädigung. Zudem besteht eine Leistungsgarantie, bei der der Kunde seine Forderungsausfall-Deckung verbessert: Das Tier ist auch gegen Schäden versichert, die ihm vorsätzlich körperlich oder gesundheitlich zugefügt werden, wenn der Täter unbekannt bleibt.

Kunden, die in die neue „prokundo-THV“ wechseln, profitieren in beiden Tarifvarianten von der neuen, kostenlosen „Sofort-Sicher-Deckung“. Sie ergänzt den gekündigten, aber noch laufenden Altvertrag des Kunden um die Mehrleistungen der „prokundo-THV“ bis zu zwölf Monate.

Eigenheim mit Inhalt

Der „Eigenheimschutz“ der Vereinigten Postversicherung VVaG kombiniert die Leistungen einer Wohngebäude- und Hausratversicherung und richtet sich an Besitzer selbst bewohnter Eigenheime.

Die Besonderheiten sind:

Die Beitragshöhe hängt von der Wohnfläche des Hauses ab und nicht von aufwendig ermittelten Versicherungssummen.

Für die Wiederherstellung des Gebäudes gibt es keine Höchstentschädigungs-Grenze, für den Hausrat beträgt sie pauschal 150.000 Euro.

Im Schadenfall kann es keinen Abzug wegen Unterversicherung geben.

Der Versicherungsschutz kann um eine Glas- und Photovoltaik- sowie eine Haftpflicht- und Unfallversicherung ergänzt werden. Dann hat der Kunde nur einen Vertrag und eine Rechnung für das gesamte Versicherungspaket, zahlt keinen Zuschlag bei Ratenzahlungen und ist ab Vertragsschluss über eine Konditionsdifferenz-Deckung gegen Leistungslücken zum Vertrag des Vorversicherers gesichert.

Aktivdynamik für Unfalltarif

Der Assekuradeur Konzept & Marketing GmbH (K&M) bietet mit der Unfallversicherung „allsafe bodyguard“ eine Absicherung, die sich tariflich kontinuierlich an steigende Lebenshaltungskosten anpasst.

Die optionale Aktivdynamik erhöht dafür die Versicherungssummen jährlich um bis zu fünf Prozent. Die Höhe der Anpassung bestimmt der Kunde jährlich selbst. Eine erneute Gesundheitsprüfung ist für die dynamische Erhöhung der Versicherungssummen nicht notwendig.

Die Aktivdynamik kann solange fortgesetzt werden, bis die jeweilige Höchstversicherungs-Summe erreicht wurde. Anschließend ist die entsprechende Leistung von der jährlichen Erhöhung ausgenommen. Die Aktivdynamik endet spätestens mit der Umstellung in den Seniorentarif (ab dem 67. Lebensjahr).