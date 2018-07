Fünf Mal Neues für Gewerbekunden

25.7.2018 – Hiscox bietet neuen Versicherungsschutz für Immobilienverwalter sowie Datenschutzbeauftragte, die Württembergische für fünf weitere Branchen im Rahmen ihrer Zielgruppenprodukte. Ergo hat drei neue Tarife in der Kautionsversicherung auf den Mark gebracht, die Baloise eine Cyberdeckung für kleine und mittleres Unternehmen.

Die Hiscox Europe Underwriting Ltd. Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland ist seit Kurzem mit zwei neuen beziehungsweise überarbeiteten Produkten am Markt. Der Versicherungsschutz für (Wohn-) Immobilienverwalter wurde an die ab August geltende Berufszulassungs-Regelung angepasst und bietet Versicherungssummen ab mindestens 500.000 Euro.

„ImmoManager by Hiscox“ ist modular aufgebaut und kann über die Vermögensschaden-Haftpflicht als Basis um eine Betriebshaftpflicht-, Sach- und Cyberversicherung ergänzt werden. Dabei lassen sich die verschiedenen Tätigkeiten eines Immobilienverwalters versichern – ob Wohnungseigentums-Verwalter, Mietverwalter oder Verwalter von Gewerbeimmobilien.

Für Neukunden, die aufgrund der Kündigungsfrist noch an einen alten Haftpflichtvertrag (Stichtag 1. März 2018) gebunden sind, gibt es eine Differenzdeckung. Gegen Einmalbetrag werden für die Übergangszeit die vom Vorversicherer nicht abgesicherten Risiken gedeckt.

Versicherungsschutz für Datenschutzbeauftragte

Mit dem neuen Versicherungsschutz für Datenschutzbeauftragte sichert Hiscox auch Strafgelder aus der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung ab. Damit auch die hohen Strafgelder abgesichert sind, die im Falle eines Regressverfahrens auf Datenschutzbeauftragte zukommen könnten, können Deckungssummen von bis zu zehn Millionen Euro online abgeschlossen werden.

Die maximale Geldbuße der Datenschutz-Grundverordnung beträgt bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr eines Konzerns. Die Hiscox-Police sichert Angestellte und externe Anbieter mit einem Umsatz von bis zu 500.000 Euro für alle typischen Risiken ihrer Tätigkeit ab.

Besondere Risiken und Tätigkeiten können über das individuelle Underwriting ebenso abgedeckt werden. Börsennotierte Firmen werden nicht versichert.

Auch dieser Versicherungsschutz ist modular aufgebaut mit der Vermögensschaden-Haftpflicht als Basisversicherung und Betriebshaftpflicht, Sachversicherung sowie Cyber- und Datenversicherung für die eigenen IT-Systeme als Erweiterungen. Ebenfalls bietet sich die Versicherung bei Nebentätigkeiten und Mischtätigkeiten an – zum Beispiel bei Anwälten oder Wirtschaftsprüfern.

Für bestimmte Branchen

Die Württembergische Versicherung AG hat ihre Zielgruppenstrategie im Firmenkundenbereich um weitere branchenspezifische Produkte für Bäckereien und Konditoreien, Fahrschulen, Floristik und Blumenhandel, Metallbau- und Schlossereibetriebe sowie Rechts- und Steuerberater erweitert.

Für wechselwillige, aber noch bei Wettbewerbern gebundene Kunden können Deckungslücken über den „Sofort-Schutz“ geschlossen werden. Zudem erhalten sie eine Besserstellungsgarantie, bei der mindestens der Absicherungsstand des Vorversicherers durch die Württembergische garantiert wird.

Die Basis der Produkte ist die bestehende Firmenpolice mit den einzelnen Bausteinen „Inhalt“, „Ertragsausfall“, „Gebäude“ und „Haftpflicht“, die in ihrer Ausgestaltung an die unterschiedlichen Anforderungen der Zielgruppen angepasst wurden. Zusätzlich ergänzt der „Cyber-Baustein“ den Schutz gegen finanzielle Risiken durch IT-Angriffe.

Verzicht auf Unterversicherung

Neben den weit gefassten Deckungsumfängen der Firmenpolice bieten die Zielgruppenprodukte in der Sachversicherung hohe Vorsorgesummen sowie die Möglichkeit eines Unterversicherungs-Verzichts. Auch die Fälle von grob fahrlässiger Verletzung von Sicherheitsvorschriften sichern Sonderregelungen ab.

Bei Fahrschulen umfasst der Versicherungsschutz in der Inhaltsversicherung zum Beispiel eine Allgefahrendeckung für Fahrsimulatoren, bei der selbst eigene Bedienungsfehler versichert sind. Das Zielgruppenprodukt Floristik/ Blumenhandel hat eine Allgefahrenversicherung für die gesamte technische Betriebseinrichtung wie Luftbefeuchtungsgeräte, Bewässerungstechnik und elektrische Gartengeräte.

Bei der Zielgruppe Metallbau- und Schlossereibetriebe besteht im Baustein „Ertragsausfall“ auch Versicherungsschutz für Fälle von Umsatzeinbußen, wenn ein Sachschaden beim Auftraggeber des Betriebes eingetreten ist und die vereinbarte Werkleistung aus diesem Grund beim Auftraggeber nicht erbracht werden kann.

Cyber Versicherung für KMU

Ähnlich ihrem bereits bestehenden Tarif für Privatkunden hat die Baloise-Gruppe nun auch einen Versicherungsschutz gegen Cyberrisiken für kleine und mittlere Unternehmenskunden (KMU) entwickelt. Dieser bietet eine Unterstützung rund um den Schutz der Daten an. Von der Ermittlung der Ursache für den Datenverlust bis hin zur Wiederherstellung der Daten oder einer möglichen Betriebsunterbrechung sind die Kosten versichert.

Auch Krisenkommunikation und PR-Beratung gehören zum Service dazu. Die Baloise stellt ihren Kunden dazu eine Hotline zur Verfügung. Der Support verläuft dabei in drei Stufen. In der ersten Stufe helfen IT-Experten den Kunden im Versicherungsfall telefonisch. In einem zweiten Schritt verbindet sich der Experte per Fernwartung mit dem System des Kunden. Im dritten Schritt veranlasst ein Spezialist vor Ort alle erforderlichen Schritte für die Schadensbehebung.

Die Cyberversicherung für Unternehmenskunden kann online mit wenigen Angaben oder über die Kundenberater abgeschlossen werden. Mit der Initiative der „Baloise Digitale Pfadfinder“ bietet die Baloise zudem Präventionsschulungen in unterschiedlichen Bereichen der Cybersicherheit an.

Neues in der Kautionsversicherung

In ihren drei neuen Pauschaltarifen in der Kautionsversicherung stellt die Ergo Versicherung AG das Massengeschäft mit Avalrahmen bis zu einer Million Euro. Je Aval werden maximal 15.000 Euro bei einem Rahmen bis 50.000 Euro versichert. Darüber hinaus steht ein Schutz bis 30 Prozent des Rahmens zur Verfügung. In der Regel wird auf die Stellung von Sicherheiten verzichtet.

Es gibt feste Prämiensätze ohne weitere Gebühren. Die Prämie wird stichtagsgenau abgerechnet. Die Tarife zielen vor allem auf Kunden im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Der Tarif „Kompakt“ ist auf Vertragserfüllungs- und Mängelanspruchs-Bürgschaften mit einem Prämiensatz von 0,75 Prozent auf den jeweiligen Avalrahmen ausgerichtet. Die Aufteilung der Avale bestimmt der Kunde je nach Bedarf. Hierbei sind Einzelavale bis zu 30 Prozent des Gesamtlimits möglich. Auch Existenzgründer können Avalrahmen bis zu 50.000 Euro in Anspruch nehmen. Die Mindestprämie beträgt 300 Euro.

Der Tarif „Plus“ sichert darüber hinaus auch Anzahlungsavale und dies für einen Prämiensatz von 1,1 Prozent des Avalrahmens. Der Tarif „Exklusiv“ ist speziell für Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Hier können 100 Prozent des Avalrahmens für Anzahlungen genutzt werden. Die Mindestprämie liegt, wie bei „Plus“, bei 350 Euro.