Fünf deutsche Versicherungsgruppen überstehen Stresstest

17.12.2018 – Im jüngsten Stresstest hat die europäische Versicherungsaufsicht 42 Versicherungs-Konzerne durch drei Schock-Szenarien geschickt. Die Eiopa hält das Teilnehmerfeld, als Gesamtes betrachtet, für angemessen kapitalisiert, um die widrigen Bedingungen zu „absorbieren“. Die fünf deutschen Gruppen zeigten sich laut Bafin „insgesamt krisenfest“. Der GDV findet die Ergebnisse „wenig überraschend“.

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) hat am Freitag die Ergebnisse des europäischen Stresstests 2018 für Versicherungs-Unternehmen veröffentlicht.

Getestet wurden nach Angaben der Aufseher 42 (Rück-)Versicherungsgruppen, die, gemessen an konsolidierten Assets, rund 75 Prozent des Versicherungsmarktes im EWR abdecken. Die Teilnehmer wurden, zum Referenzdatum 31. Dezember 2017, durch verschiedene „Schock“-Szenarien geschickt:

einen Zinsanstieg mit Kapitalmarktverwerfungen, Massenstorno und Kosteninflation,

einen Zinsrückgang mit langfristigem Niedrigzinsumfeld, kombiniert mit einem Anstieg der Langlebigkeit, und

eine Serie von Naturkatastrophen in Europa, mit einer raschen Abfolge von vier Stürmen, zwei Überflutungen und zwei Erdbeben.

Testfeld in seiner Gesamtheit „adäquat kapitalisiert“

In Summe bestätigt der Test nach dem Urteil der Eiopa die „signifikante Sensitivität“ des europäischen Versicherungssektors gegenüber schwerwiegenden Markt-Schocks in Kombination mit Schocks in Bezug auf andere relevante ökonomische Parameter.

Im Zinsanstiegs-Szenario sank die SCR-Quote von 202,4 auf 145,2 Prozent. Sechs Gruppen meldeten eine „Post-Stress-SCR-Quote“ von unter 100 Prozent. Im Niedrigzins-Szenario sank die Quote von 202,4 auf 137,4 Prozent, sieben Gruppen lagen „post stress“ unter der 100-Prozent-Marke.

Im Naturkatastrophen-Szenario zeigten die Gruppen laut Eiopa eine „hohe Widerstandsfähigkeit“. Am meisten betroffen waren hier Rückversicherer und jene Direktversicherer, die stark an Rückversicherungs-Aktivitäten beteiligt sind.

Der Versicherungssektor als Gesamtheit erscheine angemessen kapitalisiert, um die Schocks zu verkraften.

Fünf deutsche Gruppen getestet

Aus Deutschland nahmen fünf Gruppen an dem Test teil, und zwar

Individuelle Unternehmensergebnisse kann die Eiopa nur mit Zustimmung des jeweiligen Unternehmens veröffentlichen. Die große Mehrheit der Gruppen – darunter die fünf deutschen – gab allerdings keine solche Einwilligung ab.

Entsprechende Publikationen waren, jedenfalls bis Redaktionsschluss, auch auf den Websites der deutschen Teilnehmer nicht vorzufinden.

Bafin: Deutsche Teilnehmer zeigen sich „insgesamt krisenfest“

„Die Resultate des Stresstests decken sich mit unseren Erkenntnissen aus der laufenden Aufsicht“, sagt Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

„Erwartungsgemäß reagieren die Kennzahlen der Versicherungs-Unternehmen sensibel auf deutliche Änderungen an den Kapitalmärkten und ein verändertes Zinsumfeld.“

Die deutschen Teilnehmer, so heißt es seitens der Bafin weiter, bestätigen den europäischen Gesamteindruck. „Auch die teilnehmenden deutschen Gruppen zeigten sich insgesamt krisenfest.“

Es sei aber deutlich geworden, dass eine anhaltende Niedrigzinsphase gerade für die deutschen Teilnehmer eine Herausforderung bleibe. „Aufgrund ihrer langfristigen Verpflichtungen sind einige deutsche Unternehmen von der Niedrigzinsphase besonders betroffen“, erklärt Grund.

GDV: Mehraufwand kaum zu rechtfertigen

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bezeichnet die Test-Ergebnisse für die europäische Versicherungswirtschaft als „erfreulich“. Zugleich seien sie aber „wenig überraschend“, da das Aufsichtssystem Solvency II bereits auf einem Stresstest-Ansatz beruhe und von den Unternehmen eine hohe Risikotragfähigkeit verlange.

„Der begrenzte Erkenntnisgewinn zusätzlicher Stresstests kann den erheblichen Mehraufwand in den Unternehmen kaum rechtfertigen“, so der GDV.

Den Testbericht und weitere Informationen dazu (nur auf Englisch verfügbar) stellt die Eiopa auf einer eigenen Webseite zur Verfügung.