Frostschäden: So teuer kann es für Wohngebäudeversicherer werden

13.12.2023 – Jedes Jahr verursachen Frost und Kälte laut GDV 30.000 bis 40.000 Schäden an Wasserleitungen. Der Gesamtaufwand liegt zwischen 120 und 150 Millionen Euro. Besonders schadenträchtig war zuletzt das Jahr 2021. Die R+V zahlte für Frostschäden an Wohngebäuden 6,2 Millionen Euro an ihre Kunden, die Provinzial 19,3 Millionen Euro. Der LVM registrierte 720 Schadensmeldungen, die Sparkassenversicherung 961 Fälle und die Versicherungskammer 596 Schadenereignisse.

Eisige Temperaturen haben in den vergangenen Tagen Deutschland fest im Griff gehabt. Für Wohngebäude bedeuten sie ein nicht unerhebliches Risiko, denn gefrorenes Wasser kann Leitungsrohre sprengen und so zu teuren Schäden führen.

Dies zeigt auch die Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Demnach sorgen Frost und Kälte jedes Jahr hierzulande für 30.000 bis 40.000 Schäden an Wasserleitungen. Die dadurch verursachten Kosten liegen zwischen 120 und 150 Millionen Euro.

Damit ist Frost für drei bis vier Prozent der jährlich 1,1 Millionen Leitungswasserschäden in der Wohngebäudeversicherung verantwortlich. Dies berichtet der Verband gegenüber dem VersicherungsJournal.

Jahreswerte der R+V …

In der Regel werden Schäden erst sichtbar, wenn das Eis taut und sich das Wasser in den Wänden ausbreitet. „So war das auch vor einem Jahr. Damals folgte auf eine eisige Adventszeit ein ungewöhnlich warmer Januar“, berichtet die R+V Allgemeine Versicherung AG, einer der zehn größten Wohngebäudeversicherer (VersicherungsJournal 9.1.2023).

Die Folge: Allein im Januar 2023 meldeten R+V-Versicherte Schäden in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Noch größer waren die Schäden im ersten Corona-Winter, als das Thermometer mancherorts bis auf minus 26 Grad Celsius fiel. Die Wiesbadener zahlten 2021 für Frostschäden an Wohngebäuden insgesamt 6,2 Millionen Euro an ihre Kunden.

… der Provinzial, …

Der Provinzial-Konzern verzeichnet in diesem Jahr bislang 959 Schäden durch Frost. Der Gesamtaufwand liegt vorläufig bei 4,88 Millionen Euro. Damit bleiben die Zahlen wohl etwas unter den Werten von 2022, als 1.066 Frostschäden Kosten in Höhe von 4,94 Millionen Euro verursachten.

Die Jahreswerte für 2021 dagegen fielen ebenfalls aus dem Rahmen. Die „lange nicht erlebte eisige Kälte“, so der Deutsche Wetterdienst damals, führte an Gebäuden der Provinzial-Kunden zu 3.857 Schäden, für die 19,3 Millionen Euro aufzuwenden waren.

… des LVM, ...

Der Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. zählte im ersten Monat dieses Jahres rund 40 Frostschäden an Wohngebäuden. Klirrende Kälte wirkte sich stärker im Monat davor, im Dezember 2022, negativ aus, als gerundet 70 Schadenereignisse durch Minusgrade registriert wurden.

Insgesamt meldeten die Kunden der Münsteraner bislang etwa 150 Schäden dieser Art für 2023. Im Vorjahr gingen durchweg 130 Anzeigen ein, im Jahr 2021 waren es insgesamt 720 Meldungen. Hier lag die stärkste Frostperiode im Februar und März.

Der LVM weist darauf hin, dass es eine gewisse „Dunkelziffer“ gibt. Anstatt der Ursache „Frost“ werde oft auch „Ursache unbekannt“ angegeben, wird berichtet.

… der Sparkassenversicherung und …

Auch die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG gibt zu bedenken, dass nicht in jedem Fall ganz klar zu belegen ist, was die letztlich zugrundeliegende Ursache des Schadens war. Von daher sei davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Frostschäden jeweils über den Zahlen liege, so das Unternehmen.

Die Statistik der Stuttgarter weist für dieses Jahr bisher insgesamt 276 versicherte Frostschäden an privaten Wohngebäuden aus, davon entfallen 64 auf den Monat Januar. Im Vorjahr wurden 470 (Januar: 16) gemeldet, 2021 gingen 961 (38) ein und 2020 waren es 182 (22).

… der Versicherungskammer

Die Auswertung der Versicherungskammer Bayern zu Leitungswasser-Frostschäden in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung zeigt, dass im Januar 2021 – anders als beispielsweise bei der R+V – nur 13 Schäden einen Aufwand von rund 44.300 Euro verursachten. Im Gesamtjahr 2021 standen allerdings 596 Fälle mit etwa 2,8 Millionen Euro zu Buche.

Im ersten Monat des Jahres 2022 führten 23 Rohrbrüche zu Kosten in Höhe von etwa 106.700 Euro. Das gesamte Jahr wurde mit insgesamt 206 Schäden und einem Aufwand von 713.000 Euro abgeschlossen. Der Januar dieses Jahres hatte es dagegen mit 51 Schäden in Höhe von rund 322.700 Euro in sich. Bis dato wurden für 2023 insgesamt 247 Schäden und Kosten von 1,22 Millionen Euro gezählt.

Der Versicherer gibt zudem den Anteil der Frostschäden an den gesamten Leitungswasserschäden in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung an. Dieser schwankte in den Jahren 2021, 2022 und 2023 (vorläufig) zwischen null und zwei Prozent, sowohl in Schadenstücken wie auch in Schadenaufwand. Die hier veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Geschäftsgebiete Bayern, Pfalz, Berlin und Brandenburg. Das Saarland ist nicht enthalten.