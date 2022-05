Frist verpasst: Versicherer muss für Totalschaden aufkommen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Baloise Group und die Süddeutsche bauen bei ihren Startups Friday und SDK Neva weitere Produkte an. Alteos, BGV und Neodigital, Inter sowie Universa präsentieren neue Lösungen für Autos, Fahrräder, Hörgeräte, Photovoltaik oder Privathaftpflicht. (Bild: Geralt, Pixabay, CC0) mehr ...

2.12.2021 –

Ein Mann war mit seinem Gebrauchtwagen in einen Verkehrsunfall geraten. Weil das Auto schon einmal in eine Kollision verwickelt war, wollte der gegnerische Kfz-Versicherer wegen eines angeblichen Vorschadens nicht zahlen. Also zog der Geschädigte vor Gericht. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...