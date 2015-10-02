Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Freiwillige Rentenbeiträge: kein Vertrauensschutz bei rückwirkender Aberkennung

15.1.2026 (€) – Das Landessozialgericht Baden-Württemberg erklärte die freiwilligen Rentenzahlungen eines Zahnarztes für unwirksam, nachdem das Bundessozialgericht seine Notdienste als rentenversicherungspflichtig eingestuft hatte. Das LSG betonte, dass die Rentenversicherung auch rückwirkend Beiträge aberkennen darf, wenn sich die Rechtslage ändert – ein Vertrauensschutz greife in diesem Fall nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersvorsorge · Berufsunfähigkeit · Bundessozialgericht · Gesetzliche Rentenversicherung · Rente · Sozialversicherung · Versicherungspflicht · Zahnärzte
