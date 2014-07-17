Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Franke und Bornberg: Nur jeder 13. Vollversicherungstarif mit der Bestnote

23.10.2025 – In der Neuauflage des „Ratings private Krankenvollversicherung“ hat Franke und Bornberg 70 Angebote mit der höchsten Bewertung ausgezeichnet. Diese verteilen sich auf die „Wiederholungstäter“ Allianz, Barmenia, Bayerische Beamtenkrankenkasse, DKV, Hallesche, SDK und UKV sowie neuerdings auch auf Axa, LKH und Signal Iduna.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat am Donnerstag ein Update ihres „Produktratings Private Krankenvollversicherung“ vorgelegt. Berücksichtigt wurden 897 ausgewählte Tarifkombinationen („Kerntarife“) von 31 Gesellschaften.

Bewertung der Krankenvollversicherung von null bis 100

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ an die privaten Krankenversicherer verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zahlreiche Neuerungen beim Bewertungsraster

Nachdem vor zwei Jahren die Bewertungssystematik umfangreich verändert wurde (VersicherungsJournal 6.10.2023), haben die Analysten beim aktuellen Update erneut an den Kriterien geschraubt. So wurde die Zahl der Untersuchungsbereiche auf 18 erhöht, so dass nun 108 statt 104 Detailkriterien berücksichtigt werden.

Hinzugekommen sind wie schon beim Rating der Beihilfetarife (2.10.2025) zwei neue Kriterien zur finanziellen Stabilität (aus den Map-Reports zur Krankenversicherung) sowie zwei Prüfpunkte im neuen Bereich „digitale Gesundheitsanwendungen“.

Ein knappes Viertel (Fünftel) der 20.225 maximal erreichbaren Punkte entfällt nach Angaben der Analysten auf erstattungsfähige Leistungen für ambulante (stationäre) Behandlungen.

Zahlreiche Mindeststandards im PKV-Vollversicherungsrating

Voraussetzung für die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) ist das Erfüllen von etwa vier Dutzend Mindeststandards. Dazu muss ein Angebot den Angaben zufolge unter anderem eine freie Arztwahl, Erstattung oberhalb der Höchstsätze der GOÄ, 100 Prozent Erstattung für Ein- oder Zweibettzimmer sowie einen offenen Hilfsmittelkatalog bieten.

Weitere Details sind in der „Bewertungsrichtlinie Private Krankenvollversicherung“ (PDF, 280 KB) aufgeführt.

Zehn private Krankenversicherer mit mindestens einem „FFF+“-Tarif

Franke und Bornberg hat aktuell an etwa jede 13. (2024: knapp jede 20.; 2023: weniger als jede 50.) Offerte die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Für mindestens ein Angebot mit der Topnote bedacht wurden die

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Axa, die LKH und die Signal Iduna neu in die Gruppe der Anbieter mit mindestens einem „FFF+“-Tarif aufgestiegen.

Die Analysten hoben hervor, dass Axa und LKH (29.10.2025) mit neuen Tarifen ihre Wertung gegenüber dem Vorjahr hätten verbessern können. Auch die Signal Iduna habe mit ihren neuen Tarifen (Medienspiegel 9.9.2025) die Spitzengruppe erreicht.

Franke und Bornberg Rating Krankenvollversicherung Notenspiegel (Bild: Wichert)

Gut (Vorjahr: knapp) jeder fünfte Testkandidat wurde mit der Note „FFF“ („sehr gut“), gut jeder fünfte (2024: knapp jeder vierte) mit „FF+“ („gut“) bedacht. Knapp (Vorjahr: mehr als) jede zweite Lösung erhielt ein „FF“ („befriedigend“). Schlechtere Bewertungen wurden nicht vergeben. Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite abgerufen werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
AVB · Krankenvollversicherung · Mapreport · Private Krankenversicherung · Rating
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten PKV-Vollkostentarife im Rating von Morgen & Morgen
12.10.2021 – Das Analysehaus hat das Angebot von 33 privaten Krankenversicherern für Angestellte und Selbstständige, Ärzte sowie Beamte durchleuchtet. Höchstnoten erzielten nicht die Platzhirsche beim Neugeschäft. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Das sind „die besten Versicherer 2025“
4.4.2025 – Franke und Bornberg sowie Disq und NTV haben 38 Unternehmen in 31 Kategorien mit dem diesjährigen Deutschen Versicherungs-Award ausgezeichnet, manche von ihnen mehrfach. Dabei kam es auf Leistung, Preis und Service an. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
So transparent sind die privaten Krankenversicherer
7.5.2018 – Welche Gesellschaften mit Offenheit punkten und welche mauern, offenbart das PKV-Rating der Map-Report-Redaktion. Sehr unterschiedlich ist außerdem, inwieweit die Vorgaben des PKV-Verbandes umgesetzt werden. (Bild: Meyer) mehr ...
 
Die beitragsstabilsten privaten Krankenvollversicherer
12.4.2018 – Bei welchen Anbietern die Versicherten seit dem Jahr 2000 die geringsten Beitragserhöhungen hinzunehmen hatten, das zeigen die Beispiele im aktuellen Map-Report. Das Ergebnis ist besonders für Senioren erfreulich. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
 
Die besten privaten Krankenversicherer
29.11.2017 – Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat die deutschen PKV-Anbieter hinsichtlich Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg untersucht. Welche Gesellschaften am besten abgeschnitten haben. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Vollversicherung: Deutliche Unterschiede bei Beitragsentwicklung
30.3.2015 – Im aktuellen Map-Report 872 „Rating Private Krankenversicherung“ wurde auch untersucht, in wie weit die Gesellschaften seit der Jahrtausendwende die Bestandsbeiträge erhöht haben. Zwischen den einzelnen Anbieter zeigen sich große Differenzen. (Bild: Map-Report) mehr ...
 
Wie PKV-Ratings zu vergleichbaren Ergebnissen kommen
18.7.2014 – Die Mehrheit der Vermittler nutzt Ratings bei der Auswahl von Tarifen. Bewertungssysteme können sich aber stark unterscheiden. Ein neues Dossier zeigt Parallelen zwischen den Benotungen einzelner Analysehäuser auf. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
 
Private Krankenversicherer im Urteil der Analysten
17.7.2014 – Zur Auswahl von Krankenversicherungs-Tarifen und -Anbietern gibt es eine Vielzahl an Ratings. Die Bewertungssysteme unterscheiden sich zum Teil erheblich. Wie unterschiedliche Ratings zu vergleichbaren Ergebnissen führen. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...
 
Dies waren 2024 die umsatzstärksten Krankenvollversicherer
13.10.2025 – In der Rangliste der beitragsstärksten Anbieter schrumpften die Abstände im vergangenen Jahr teils erheblich zusammen – oder erhöhten sich deutlich. Dies geht aus dem aktuellen Map-Report hervor. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG