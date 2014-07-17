Franke und Bornberg: Nur jeder 13. Vollversicherungstarif mit der Bestnote

23.10.2025 – In der Neuauflage des „Ratings private Krankenvollversicherung“ hat Franke und Bornberg 70 Angebote mit der höchsten Bewertung ausgezeichnet. Diese verteilen sich auf die „Wiederholungstäter“ Allianz, Barmenia, Bayerische Beamtenkrankenkasse, DKV, Hallesche, SDK und UKV sowie neuerdings auch auf Axa, LKH und Signal Iduna.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat am Donnerstag ein Update ihres „Produktratings Private Krankenvollversicherung“ vorgelegt. Berücksichtigt wurden 897 ausgewählte Tarifkombinationen („Kerntarife“) von 31 Gesellschaften.

Bewertung der Krankenvollversicherung von null bis 100

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ an die privaten Krankenversicherer verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zahlreiche Neuerungen beim Bewertungsraster

Nachdem vor zwei Jahren die Bewertungssystematik umfangreich verändert wurde (VersicherungsJournal 6.10.2023), haben die Analysten beim aktuellen Update erneut an den Kriterien geschraubt. So wurde die Zahl der Untersuchungsbereiche auf 18 erhöht, so dass nun 108 statt 104 Detailkriterien berücksichtigt werden.

Hinzugekommen sind wie schon beim Rating der Beihilfetarife (2.10.2025) zwei neue Kriterien zur finanziellen Stabilität (aus den Map-Reports zur Krankenversicherung) sowie zwei Prüfpunkte im neuen Bereich „digitale Gesundheitsanwendungen“.

Ein knappes Viertel (Fünftel) der 20.225 maximal erreichbaren Punkte entfällt nach Angaben der Analysten auf erstattungsfähige Leistungen für ambulante (stationäre) Behandlungen.

Zahlreiche Mindeststandards im PKV-Vollversicherungsrating

Voraussetzung für die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) ist das Erfüllen von etwa vier Dutzend Mindeststandards. Dazu muss ein Angebot den Angaben zufolge unter anderem eine freie Arztwahl, Erstattung oberhalb der Höchstsätze der GOÄ, 100 Prozent Erstattung für Ein- oder Zweibettzimmer sowie einen offenen Hilfsmittelkatalog bieten.

Weitere Details sind in der „Bewertungsrichtlinie Private Krankenvollversicherung“ (PDF, 280 KB) aufgeführt.

Zehn private Krankenversicherer mit mindestens einem „FFF+“-Tarif

Franke und Bornberg hat aktuell an etwa jede 13. (2024: knapp jede 20.; 2023: weniger als jede 50.) Offerte die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Für mindestens ein Angebot mit der Topnote bedacht wurden die

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Axa, die LKH und die Signal Iduna neu in die Gruppe der Anbieter mit mindestens einem „FFF+“-Tarif aufgestiegen.

Die Analysten hoben hervor, dass Axa und LKH (29.10.2025) mit neuen Tarifen ihre Wertung gegenüber dem Vorjahr hätten verbessern können. Auch die Signal Iduna habe mit ihren neuen Tarifen (Medienspiegel 9.9.2025) die Spitzengruppe erreicht.

Gut (Vorjahr: knapp) jeder fünfte Testkandidat wurde mit der Note „FFF“ („sehr gut“), gut jeder fünfte (2024: knapp jeder vierte) mit „FF+“ („gut“) bedacht. Knapp (Vorjahr: mehr als) jede zweite Lösung erhielt ein „FF“ („befriedigend“). Schlechtere Bewertungen wurden nicht vergeben. Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite abgerufen werden.