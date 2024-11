Franke und Bornberg kürt die besten Privatrenten gegen Einmalbeitrag

13.11.2024 – Im Produktrating von Franke und Bornberg wurden 264 Privatrenten-Tarife gegen Einmalbeitrag untersucht. Berücksichtigt wurden unter anderem die Klassik, neue Klassik, Index- und Hybridprodukte. Für mindestens eine ihrer Offerten die Höchstnoten erreichten Allianz, Alte Leipziger, Baloise, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Hansemerkur, LV 1871, Neue Leben, Stuttgarter, Universa, Volkswohl Bund, Württembergische und WWK.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat private Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag erstmals einem umfassenden Produktrating unterzogen. Verglichen wurde Lösungen der ersten und der dritten Schicht der privaten Altersvorsorge.

Unter die Lupe genommen wurden dabei 264 Tarife und Tarifkonfiguration von ungeförderten Privatrenten. Sie verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Produktgruppen:

klassische Rentenversicherung mit garantiertem Rechnungszins (46 Tarife),

neue klassische Rentenversicherung ohne garantierten Rechnungszins (13),

klassische Rentenversicherungen mit Indexpartizipation (18),

beitragsorientierte hybride Rentenversicherung (28),

garantieorientierte hybride Rentenversicherung (55),

fondsgebundene Rentenversicherung (104).

Bewertung der Rentenversicherungen nach bis zu 63 Kriterien

Bewertet wurden Flexibilität, Transparenz sowie das Produktkonzept der Tarife nach bis zu über fünf Dutzend Kriterien. Den Angaben zufolge umfasst der Kriterienkatalog für beitragsorientierte Hybride mit 50 die meisten Aspekte. Am wenigsten Prüfpunkte sind es bei den Angeboten der Neuen Klassik (33).

Bei der Bewertung stützten sich die Analysten ausschließlich auf „die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, den Versicherungsschein und Geschäftsberichte“.

Die Produkte wurden in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelung wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ (sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Voraussetzung für die Höchstnote war, dass ein Tarif mindestens 85 Prozent der maximal möglichen 19.550 Punkte erhält. Die Ratingsystematik haben die Analysten in den „Altersvorsorge-Rating Bewertungsgrundlagen“ (PDF-Datei, 326 KB) dargelegt. Das Dokument enthält allerdings keine Detailangaben zur Punktvergabe innerhalb der einzelnen aufgeführten Kriterien.

Über zwei Drittel der Tarife sind „hervorragend“ oder „sehr gut“

Michael Franke (Bild: Neuenhausen)

Die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) erreichten 26 Prozent der Testkandidaten aus der dritten Schicht. 42 Prozent wurden mit „FFF“ („sehr gut“) eingestuft.

Andererseits kam fast jedes neunte Angebot über ein „ausreichend“ („F+“) nicht hinaus. Elf Offerten wurden mit „mangelhaft“ („F“) oder „ungenügend“ („F–“) bewertet.

FuB-Geschäftsführer Michael Franke rät Vermittlern und Verbrauchern: „Augen auf bei der Tarifwahl: Wer eine Rentenversicherung mit Einmalbeitrag abschließen will, sollte bei der Qualität und Stabilität besser zweimal hinsehen“.

Denn es gehe schließlich um viel Geld, das auf einmal angelegt wird. Spätere Korrekturen sind nach seiner Aussage meist mit Verlust verbunden.

Alte Leipziger ist Klassik-Testsieger

Im Folgenden sind in alphabetischer Reihenfolge die Ratingsieger (Note „FFF+“) aufgeführt. Zur Kategorie „Klassik“ führen die Analysten aus: „Die Anlage der Sparbeiträge erfolgt ausschließlich im Sicherungsvermögen der Gesellschaft“.

Die Bestnote (0,5) erhielten laut dem Internetauftritt von Franke und Bornberg die beiden Angebote „AL_RenteKlassikPur Tarif AR10 Stand 01.2024“ und „AL_RenteKlassikPur Tarif AR20 Stand 01.2024“ der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G.

Neue Klassik: Sieben Angebote von sechs Versicherern sind top

Zur Kategorie „neue Klassik“ zählt Franke und Bornberg „Klassiktarife ohne garantierten Rechnungszins, die ebenfalls Sparbeiträge ausschließlich im Sicherungsvermögen anlegen, durch den Verzicht auf Garantien jedoch eine höhere Überschussbeteiligung und somit auch eine höhere Renditechance in Aussicht stellen.“

Hier schafften es der Online-Ergebnisübersicht zufolge sieben Lösungen von sechs Versicherern ein „FFF+“ (jeweils mit der Note 0,5). Hierzu gehören in alphabetischer Reihenfolge:

Vier Lebensversicherer führen bei „beitragsorientierten Hybriden“

Zur Kategorie „Hybrid Beitrag“ merken die Analyten an: „Bei diesen Tarifen entscheidet der Kunde, welcher Anteil seines Sparbeitrages in die Fondsanlage und welcher Anteil ins Sicherungsvermögen investiert wird. Vonseiten des Versicherers findet kein Umschichten statt. In diese Kategorie fallen unter anderem sogenannte statische 2-Topf-Hybride“.

In diesem Segment erhielten fünf Offerten von vier Anbietern die Höchstnote. Zu dieser Gruppe gehören die

Alte Leipziger („AL_RenteFlex Tarif AR15 (Hybrid) Stand 01.2024“ und „AL_RenteFlex Tarif AR25 (Hybrid) Stand 01.2024“),

Baloise Lebensversicherung AG Deutschland („Baloise Best Invest (Hybrid) Tarif FRN Stand 05.2023“),

Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG („Ergo Rente Balance (Hybrid) Stand 03.2024“) und

Neue Leben („Aktivplan Tarif NARH22 (Hybrid) Stand 01.2024“).

Neun Topanbieter bei den garantieorientierten Hybriden

Zur Klasse „Hybrid Garantie“ zählen die Analysten Tarife, „bei denen ein Garantieniveau zugesagt wird, das durch laufendes Umschichten des Vertragsguthabens zwischen Sicherungsvermögen und fondsorientierter Anlage über die Vertragslaufzeit sichergestellt ist. Der Anteil am Vertragsguthaben, der nicht zur Garantiedeckung erforderlich ist, kann renditeorientiert angelegt werden. In diese Kategorie fallen unter anderem sogenannte dynamische 3-Topf-Hybride mit Sicherungsfonds“.

Von diesen Policen wurden 19 Angebote von neun Produktgebern mit der Höchstnote bedacht. Die meisten Top-Bewertungen sammelte die Allianz ein (sechs). Jeweils einmal gelang dies der Continentalen, der Ergo Vorsorge und der Württembergischen.

Jeweils zweimal schafften das die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. die Universa Lebensversicherung a.G., die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die WWK Lebensversicherung a.G.