Franke und Bornberg: Die besten Krankenzusatz-Tarife im Bereich Sehhilfe

11.3.2026 (€) – Franke und Bornberg hat die Produktlandschaft in der Ergänzungsversicherung untersucht. Darunter waren unter anderem 136 Tarifkonfigurationen im Bereich Sehhilfe. Die Bestnote „FFF+“ erhielten 18 Produkte beziehungsweise Produktkombinationen von den sieben Produktgebern DKV, Inter, Münchener Verein, R+V, Signal Iduna, SDK und Universa.

Die besten Krankenzusatz-Tarife im Bereich Sehhilfe
28.2.2025 – Franke und Bornberg hat für sein Bedingungsrating über 140 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Nur ein Achtel davon erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf sieben Produktgeber. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten stationären Krankenzusatzversicherungen im Urteil von Franke und Bornberg
2.3.2026 – Die Analysten haben für ihr Bedingungsrating knapp 130 Tarifvarianten durchleuchtet. Annähernd jeder vierte Testkandidat erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf 19 Produktgeber. Zwei mussten sich aus der Riege der Anbieter mit einem Toptarif verabschieden, zwei sind neu hinzugekommen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Worüber sich Privatversicherte am häufigsten beschweren
5.2.2026 – Im aktuellen Tätigkeitsbericht benennt der Schlichter die Top-Reklamationsgründe. Beitragsanpassungen gehören überraschenderweise nicht dazu. Welche Kategorien in der Voll- und in der Zusatzversicherung am häufigsten zu Ärger geführt haben. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Krankenzusatztarife im Bereich Naturheilverfahren
5.3.2025 – Für ihr Bedingungsrating haben die Analysten von Franke und Bornberg 144 Tarifvarianten und -kombinationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde sehr sparsam vergeben – an nur elf Offerten von fünf Produktgebern. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Franke und Bornberg kürt die besten stationären Krankenzusatzversicherungen
24.2.2025 – Die Analysten haben für ihr Bedingungsrating mehr als 130 Tarifvarianten durchleuchtet. Fast jeder vierte Testkandidat erhielt die Höchstnote „FFF+“ – verteilt auf 19 Produktgeber. Zwei mussten sich aus der Riege der Anbieter mit einem Toptarif verabschieden, zwei sind neu hinzugekommen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
bKV: Was die Budgettarife so erfolgreich macht
19.9.2023 – Die Produktgattung gibt in der betrieblichen Krankenversicherung inzwischen den Takt an. Wie die PKV-Anbieter aktuell die Tarife gestalten und was die Firmenkunden annehmen, hat Assekurata analysiert. (Bild: Asssekurata) mehr ...
 
Morgen & Morgen: Die besten Zahnzusatzversicherungen
30.6.2022 – Das Angebot ist kräftig gewachsen. Diesmal hat das Analysehaus 224 ergänzende Dental-Tarife geprüft. Ob sich auch das Niveau erhöht hat und welche Anbieter in diesem Jahr die Bestbewertung erzielten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
